Entuziazem in svarila pred finančnim balonom

V nadaljevanju preberite:

Če danes iščete poslovno priložnost na področju informacijske tehnologije, je verjetno najboljša rešitev, da kar v ime svojega podjetja vključite izraz umetna inteligenca (UI). Vsote, ki se letos stekajo v ta sektor, so že naravnost bizarne, val pa je že januarja sprožila napoved Microsofta, da bo v ta namen vložil kar deset milijard evrov. Vendar nikakor ne gre zgolj za velike multinacionalke, tudi takšni in drugačni startupi oziroma zagonska podjetja skoraj brez težav prihajajo do izjemnih vsot. Lep primer je francoski Mistral Artificial Inteligence, kjer so v samo enem mesecu na svoj račun dobili 110 milijonov evrov, pa čeprav je bilo podjetje ob prejemu sredstev staro le tri tedne in do zdaj ni poslalo na trg še nobenega uporabnega izdelka oziroma aplikacije.