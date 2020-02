Esa bo na Luno poslala poseben vrtalnik

Laboratorij FOTO: Esa

Evropska vesoljska agencija razvija poseben vrtalnik, ki bi lahko v tem desetletju odpotoval na Luno, kot del ruske odprave Luna 27. Lander bo raziskoval sestavo prsti v bližini južnega pola. Glavna sestavina, ki jo bo iskal, je voda. Pod površjem na polu bi namreč lahko bila v zmrznjeni obliki, menijo strokovnjaki. Evropa bo ruski odpravi dodala robotski vrtalnik, sposoben zavrtati meter globoko, pobrati vzorce in jih dostaviti v mini laboratorij na landerju.Čeprav smo Luno že obiskali, je še marsikaj neraziskanega. Kot je izpostavil David parker, direktor za robotske odprave pri Esi, želijo izvedeti, kako bi lahko iz prsti izdelovali kisik in gorivo. Odgovor na to, koliko vode je na Luni in kako dostopna je, bi olajšal prihodnje načrtovanje odprav, v katerih bi izčrpavali lokalne vire. Znano je, da vesoljske agencije računajo, da bi na Luni lahko obstajale stalne baze, kot nekakšni bencinski servisi za potovanja v globoko vesolje.Vrtalnik, imenovan Prospect, je prve teste že prestal, so zapisali na spletni strani Ese.Opravili so jih pri nizkih temperaturah, kakšne vladajo na tem območju v zgornjih plasteh tal na Luni – to je okoli -150 stopinj Celzija. »Izkazal se je za dovolj močnega, da zavrta v trd material in pridobi fin prah. Zadovoljni smo, da lahko nadaljujemo z naslednjo stopnjo projekta, to je nameščanjem vrtalnika na lander,« je izjavil znanstvenik pri odpravi Luna 27 Igor Mitrofanov iz ruske akademije za znanost. Vrtalnik je nato uspešno prestavil zbrane vzorce v mini laboratorij Prospa in na rusko robotsko roko.Prospa je po besedah vodje projekta Simeona Barberja z britanske univerze Open majhen, a fleksibilen laboratorij, primerljiv z laboratoriji na Zemlji, kjer preučujejo vzorce z Lune ali meteoritov. Razlika je le v tem, da so ta laboratorij odpotoval k vzorcu in ne obratno, je dodal Braber.