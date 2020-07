Esa bo objavila bližnje posnetke naše zvezde

Cilji odprave Solo

Posnetek Inouyevega teleskopa. FOTO: NSO/AURA/NSF

Za bližnje posnetke Sonca je letos že poskrbel solarni teleskop Daniel Ken Inouye na Havajih s štirimi metri širokim zrcalom ameriške nacionalne znanstvene fundacije (NSF), ki bo omogočil novo ero preučevanja Sonca in njegovega vpliva na naš planet. Na fotografiji je bližnji posnetek turbulentne plazme oziroma fotosfere, ki jo sestavlja od 300 do 400 kilometrov debela plast vročih plinov, kjer je temperatura okoli 5500 stopinj Celzija, so januarja sporočili iz fundacije.

Evropska vesoljska agencija bo danes ob 14. uri predstavila bližnje posnetke Sonca.Februarja je Soncu naproti poletel evropski Solarni orbiter (Solo), ki je sredi junija opravil prvi bližnji mimolet in se naši zvezdi približal na 77 milijonov kilometrov , v prihodnjih letih pa bo razdaljo še zmanjšal na 43 milijonov kilometrov. Za primerjavo: Zemlja je povprečno od Sonca oddaljena okoli 149 milijonov kilometrov.»Prvi posnetki so presegli naša pričakovanja,« je poudaril znanstvenik. »Že zdaj lahko vidimo podobe zelo zanimivega pojava, ki ga tako podrobno nismo mogli opazovati še nikoli. Instrumenti dobro delujejo in ponujajo celovit pogled na Sonce in sončni veter. Zato menimo, da nam bo orbiter pomagal odgovoriti na nekatera ključna vprašanja o Soncu,« pravi Müller.Novinarsko konferenco bomo prenašali v živo.Naše zvezde tako od blizu ni fotografiralo še nobeno plovilo, čeprav se mu je Nasina sonda Parker že bolj približala, vendar Parker prav zaradi bližnjega mimoleta nima kamer, s katerimi bi lahko vanj neposredno pogledal. Evropski orbiter bo sicer podobno kot Parker proučeval korono, zunanji del sončeve atmosfere, in površje. Nekateri instrumenti bodo merili razmere okoli plovila (to so tako imenovani in situ instrumente), drugi imajo daljinsko zaznavanje. Z večje oddaljenosti bo orbiter ponudil širši pogled na plazmo in magnetno polje.Glavni znanstveni cilji so proučevanje sončnega vetra (hitrost in kaj ga poganja), magnetnega polja in heliosfere – prostora, na katerega vpliva zvezda z gravitacijo in magnetnim poljem. Pogled na pola, ki se bosta orbiterju prvič pokazala šele leta 2025, še natančneje pa leta 2029, bo, kot upajo, razkril skrivnosti enajstletnega cikla sončnega maksimuma in minimuma, ko se zgodi tudi obrat magnetnega polja.Naše sonce je zvezda spektralnega tipa G2, kar pomeni, da ima površinsko temperaturo 5500 stopinj Celzija, zaradi česar je rumene barve, in ima življenjsko dobo okrog 9 milijard let; zdaj je približno na polovici svoje življenjske poti. Če Sonce primerjamo z drugimi zvezdami, vidimo, da imajo te maso v razponu od 10 odstotkov mase Sonca pa vse do njenega stokratnika. V tem kontekstu je Sonce zelo povprečna zvezda brez ekstremnih lastnosti.