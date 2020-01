Esa »dobila« raketo za izstrelitev Evklida

Evropska vesoljska agencija (Esa) in vesoljsko podjetje Arianespace sta podpisali sporazum za izstrelitev satelita Euclid (Evklid).



Odprava je predvidena za sredino leta 2022, satelit pa bodo izstrelili z raketo ariane 62 ali sojuz. Evropska odprava je namenjena proučevanju širjenja vesolja v zadnjih desetih milijardah let, ugotavljanju vzrokov trenutnega hitrega pospeševanja zaradi skrivnostne temne energije in rasti kozmičnih struktur zaradi prisotnosti temne snovi, so zapisali na spletni strani Ese.



Satelit bo pregledoval galaksije v vidni in bližnji infrardeči svetlobi. Težek bo dobri dve toni, namestili pa ga bodo v drugo Lagrangeevo točko. Njegova življenjska doba bo šest let.



»Evklid bo preučil samo naravo našega vesolja in osvetlil njegovo temno stran: skrivnostni temno snov in temno energijo. Nadgradil bo napredek v kozmologiji, dosežen v zadnjih desetletjih, ki je bil lani prepoznan tudi z Nobelovo nagrado za fiziko. Navdušeni smo, da smo dobili vozovnico za izstrelitev za raketo, ki jo upravlja Arianespace, ki je naš odgovorni in zanesljivi partner pri uresničevanju programskih ciljev,« je po podpisu pogodbe povedal Günther Hasinger, znanstveni direktor pri Esi.