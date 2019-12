Esa napovedala prvo vesoljsko čistilno akcijo

Pokrov tovorne stopnje rakete Vega. FOTO: Esa

Odprava ClearSpace 1 bo prva čistilna vesoljska odprava in je predvidena za leto 2025. Evropska vesoljska agencija je izbrala švicarski konzorcij pod vodstvom zagonskega podjetja ClearSpace, ki ga sestavlja izkušena ekipa raziskovalcev z lozanske politehnične šole. Zdaj je pravi čas za takšno odpravo, je poudaril, ustanovitelj podjetja. Trenutno je v orbiti okoli 2000 delujočih satelitov, več kot 3000 pa je pokvarjenih. Kar 34.000 predmetov, večjih od desetih centimetrov, ki jih je ustvaril človek, trenutno kroži okoli našega planeta. In ti so lahko uničujoči.V prihodnjih letih se bo število satelitov še zelo povečalo, saj številna podjetja napovedujejo megakonstelacije satelitov. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da čim prej počistijo smeti, ki se v orbiti nabirajo od 60. let prejšnjega stoletja.»Predstavljajte si, kako nevarno bi bilo pluti po morju, če bi vse izgubljene in uničene ladje plavale po gladini,« je problem slikovito predstavil generalni direktor Ese»Četudi bi jutri ustavili vse vesoljske izstrelitve, projekcije kažejo, da bo število delcev naraščalo, saj ob trkih objektov v verižni reakciji nastajajo novi deli,« je pojasnila, vodja iniciative Čisto vesolje. Poleg čiščenja se pri Esi seveda zavzemajo tudi za razvoj metod, da nove smeti ne bodo nastajale.V odpravi se bodo osredotočili na ostanek zgornje stopnje Esine rakete Vega, ki so jo izstrelili leta 2013. Kos se nahaja v orbiti na višini med 660 in 800 kilometri. Del ima sto kilogramov in je velik približno kot manjši satelit, relativno preprosta in nelomljiva konstrukcija pa je primerna za testno odpravo. Potem bodo na vrsto prišli večji in zahtevnejši objekti. Najprej bodo »lovilca smeti« izstrelili na višino 500 kilometrov, šele nato bodo plovilo dvignili. Lovec in plen bosta nato padla v atmosfero in izgorela, so odpravo opisali na spletni strani evropske vesoljske agencije.