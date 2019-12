Esa z rekordnim proračunom v krepitev operacij opazovanja Zemlje

Evropa se je v zadnjih letih uveljavila kot pomemben igralec na področju vesolja. FOTO: Esa/Nasa

Evropska vesoljska agencija (Esa) je ta teden na zasedanju sveta agencije dobila rekorden proračun. V prihodnjih petih letih bo za Esine programe, v katerih kot pridružena članica sodeluje tudi Slovenija, na voljo 14,4 milijarde evrov. Evropa naj bi tako v vesoljski tekmi še naprej lahko tekmovala z velikimi državnimi in zasebnimi akterji.Ministri iz 22 Esinih članic - poleg teh je pridružena članica agencije Slovenija, dogovore o sodelovanju z agencijo pa imajo še Bolgarija, Hrvaška, Latvija, Litva, Malta, Slovaška, Ciper in Kanada - so ta teden v Sevilli tako potrdili petletni proračun, ki je za štiri milijarde evrov večji od predhodnega večletnega obdobja. »To je presenečenje, celo več kot sem predlagal. To je dobra novica,« je bil po zasedanju sveta zadovoljen generalni direktor EsePojasnil je, da dane finančne zaveze pomenijo, da bo Esa lahko izvedla vse načrtovane programe, poleg tega pa še dodatne raziskave. Pri tem je omenil okrepitev operacij opazovanja Zemlje, tudi v okviru prizadevanj za spremljanje učinkov podnebnih sprememb.»Gre za velik korak naprej za Evropo,« pa je zatrdil prvi mož francoske vesoljske agencije. Največji del vplačil v večletni proračun je nase prevzela Nemčija (3,3 milijarde evrov), sledijo Francija (2,7 milijarde evrov), Italija (2,3 milijarde evrov) in Združeno kraljestvo (1,7 milijarde evrov). Slovenija se je kot pridružena članica zavezala vplačati pet milijonov evrov.EU kot celota naj bi medtem po lanskem predlogu Evropske komisije v večletnem finančnem okvirju 2021-2027 za vesoljske programe namenila 16 milijard evrov, vendar pa morajo članice in Evropski parlament o prihodnjem sedemletnem financiranju unije še doseči dogovor in za zdaj še ni jasno, ali jim bo to uspelo prihodnje leto, torej pred začetkom naslednjega finančnega obdobja.Evropa se je v zadnjih letih uveljavila kot pomemben igralec na področju vesolja, a se mora v hitro spreminjajočem se okolju stalno prilagajati, da bi v vesoljski tekmi lahko konkurirala velikim državnim igralcem, kot so ZDA, Kitajska, Rusija in Indija, ter vse več zasebnim akterjem, ki milijarde vlagajo v vesoljsko tehnologijo. Med temi so milijarderji Elon Musk, Richard Branson inSlovenija trenutno sodeluje v treh programih agencije, katere pridružena članica je od leta 2016. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu, ki se je ta teden udeležil zasedanja v Sevilli, pa je napovedal, da bo v kratkem sodelovanje še nadgradila. Odslej bo sodelovala v petih programih Ese. Eden od teh se bo izvajal v Nordijskem centru v Planici. Ta bo postal eden od raziskovalnih centrov Ese, ki izvajajo priprave na dolgoročne misije s posadkami v vesolje.