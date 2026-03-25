Etične smernice za odgovorno uporabo orodij umetne inteligence

Slovenska oglaševalska zbornica je predstavila dokument Dobre prakse, v katerem vzpostavi praktičen okvir za odgovorno uporabo orodij umetne inteligence v oglaševalskih in komunikacijskih procesih. Smernice so namenjene širokemu krogu uporabnikov, saj naslavljajo tako izkušene strokovnjake kot tudi tiste, ki se s tehnologijami morda srečujejo prvič.

S smernicami poskušajo spodbuditi k preudarni rabi umetne inteligence na način, ki krepi preglednost, odgovornost in dolgoročno zaupanje v oglaševalsko stroko. Čedalje večja vpetost umetne inteligence v oglaševalske procese pomeni, da njeni učinki segajo tudi na raven odločanja, kar dodatno povečuje pomen jasnih pravil, nadzora in odgovorne rabe.

Oglaševalska industrija vstopa v eno najglobljih preobrazb doslej, v kateri umetna inteligenca ne spreminja zgolj uporabljenih orodij, temveč tudi temeljne pristope k ustvarjanju, načrtovanju in izvajanju komunikacij.

Zmožnost avtomatiziranega oblikovanja besedil, vizualnih rešitev in avdiovizualnih vsebin omogoča hitrejši razvoj idej in natančnejše prilagajanje sporočil, hkrati pa postavlja nova merila učinkovitosti in predvidljivosti komunikacijskih strategij.

Ključno tveganje neodgovorne uporabe orodij umetne inteligence v oglaševanju ni zgolj pravna ali tehnološka neskladnost, temveč postopno spodkopavanje zaupanja javnosti v oglaševanje kot celoto.

Z omenjenim dokumentom želi Slovenska oglaševalska zbornica tako prevzeti vlogo usmerjevalca stroke, ki povezuje interese oglaševalcev, agencij in medijev ter skrbi za razvoj profesionalnih in etičnih praks v oglaševanju.

Vsebinsko izhodišče dokumenta so Etične smernice za komunikacijske agencije o uporabi orodij umetne inteligence, ki jih je pripravilo Evropsko združenje agencij za tržno komuniciranje (EACA), priporočila pa so dodatno prilagojena specifičnim značilnostim slovenskega trga ter njegovemu regulativnemu in kulturnemu okviru.

Poudarek je pri tem namenjen razmerju med tehnološkimi zmogljivostmi in človeškim odločanjem. Uporaba orodij umetne inteligence tako oglaševalce kot agencije pretvarja v nosilce odločitev, ki vplivajo na pomen, zaznavo in verdostojnost blagovnih znamk.

V dokumentu je zato posebna pozornost namenjena ustreznemu človeškemu nadzoru, varovanju osebnih podatkov ter aktivnemu preprečevanju pristranskosti, zavajanja in izključevanja v komunikacijskih sporočilih, ki nastajajo ob podpori umetne inteligence.

»Etične smernice, ki smo jih pripravili pri Slovenski oglaševalski zbornici, niso namenjene omejevanju, temveč pomagajo vzpostaviti jasen okvir za presojo, kje umetna inteligenca prinaša največjo vrednost in kje zahteva dodatno pozornost. Če hočemo, da umetna inteligenca dolgoročno prispeva k boljšemu delu, boljšim odločitvam in večji učinkovitosti, moramo enako pozornost nameniti tudi preglednosti, odgovornosti in zaupanju. To je tudi osnovni namen teh smernic,« je poudaril Miha Kocjančič, vodja delovne skupine, ki je pripravila dokument.