Evropska univerza prihodnosti

Ob praznovanju stote obletnice se Univerza v Ljubljani lahko pohvali, da je pridobila šestmilijonski koordinatorski projekt Eutopia, in sicer v sklopu prvega pilotnega razpisa Erasmus+ 2019. V projektu sodeluje še pet tujih univerz. Cilj je priprava dolgoročne strategije za preoblikovanje univerze skladno s sodobnimi praksami in pristopi na trgu znanja.V projektu EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050 – poleg ljubljanske sodelujejo še bruseljska Vrije Universiteit, Univerza v Göteborgu, Univerza Paris Seine, Univerza Pompeua Fabre iz Barcelone in Univerza v Warwicku. Univerzitetna zveza ...