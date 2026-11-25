Evropska komisija predlaga kvantni akt in nov sklad za financiranje v višini 50 milijard evrov. Cilj je, da Evropa do leta 2030 postane svetovna vodilna sila na področju kvantne tehnologije. Povedano drugače: Evropa pri kvantnih tehnologijah, ki bi lahko predstavljale novo tehnološko revolucijo, ne želi zaostajati za ZDA in Kitajsko, ki sta vodilni pri razvoju umetne inteligence, čipov in računalništva.

Evropa je v večini odvisna od ameriških temeljnih modelov UI in videli smo, kako ZDA lahko zaprejo pipico. Vse več je zaskrbljenosti, da lahko ameriški tehnološki giganti uporabijo »gumbe« za blokiranje delovanja svojih izdelkov v Evropi. Vse to spodbuja EU k razvoju lokalnih izdelkov in storitev.

»Glede na možen vpliv kvantnih tehnologij na varnost ter strateške interese Unije in njeno tehnološko avtonomijo je treba javna naročila omejiti na izdelke, sisteme in storitve, ki jih zagotavljajo subjekti pod nadzorom Unije,« navaja osnutek akta. V razpisih bodo prednost imela evropska podjetja; se pa bodo lahko na razpise prijavili tudi subjekti iz tretjih držav, s katerimi ima EU sklenjeno ustrezno vzajemno partnerstvo. Poleg umetne inteligence, polprevodnikov in oblačnih storitev je kvantna tehnologija ena od ključnih tehnologij, ki jih je opredelila komisija.

Z novim zakonodajnim okvirjem tako komisija poskuša pomagati pretvoriti evropske kvantne raziskave v izdelke in storitve, okrepiti dobavne verige ter pripraviti evropske digitalne sisteme na postkvantno kriptografijo. Temu bo namenjen nov investicijski sklad za tehnološko suverenost (Sovereign Tech Equity Fund, STEF). Ta bo zagotavljal lastniški kapital in podobne oblike financiranja. V skladu bo 50 milijard evrov, a za zdaj ga še ni.

»Postavili smo temelje, zdaj pa se bomo pogovarjali z investicijsko banko in zasebnimi vlagatelji,« je dejala Henna Virkkunen, izvršna podpredsednica evropske komisije za tehnološko suverenost. Pri aktu gre za korak naprej od evropske kvantne strategije, ki jo je komisija predstavila julija lani.

Kvantne tehnologije – od računalnikov in komunikacijskega omrežja do senzorjev – uporabljajo zakone kvantne fizike, na primer prepletenost delcev ali superpozicijo, da ponujajo nove načine obdelave informacij, zaščite komunikacij in natančno merjenje. Dobro delujoči kvantni računalniki bodo lahko omogočili odkrivanje novih materialov ali zdravil, kvantna komunikacija bi bila predvsem varna, saj se podatki šifrirajo z uporabo kvantne distribucije ključev (delovanja takšnega komuniciranja so med prvimi uspešno prikazali slovenski raziskovalci, ko so povezali tri mesta), senzorji pa bi omogočili izjemno natančno medicinsko slikanje, navigacijo brez GPS in podobno. Večstokubitni kvantni računalniki so še nekoliko oddaljeni od realnosti, medtem pa je kvantna komunikacija v nekaterih pilotnih projektih že stvar sedanjosti. Ključna je za obrambni, vladni in tudi finančni sektor.

Henna Virkkunen FOTO: Yves Herman/Reuters

Financiranje največje na Kitajskem

Po podatkih komisije je EU (še) vodilna na področju kvantnih raziskav in med vodilnimi pri patentnih prijavah. Približno tretjina svetovnih kvantnih podjetij ima sedež v Evropski uniji. Javno financiranje kvantne tehnologije je lani v EU znašalo 8,6 milijarde evrov v primerjavi s 5,3 milijarde evrov v ZDA in 13,6 milijarde evrov na Kitajskem. Zasebno financiranje kvantnih zagonskih podjetij v Evropi je znašalo 1,1 milijarde evrov, tako je zaostajalo za kar sedem milijard evrov v primerjavi z ZDA.

Svetovni trg kvantnih tehnologij naj bi po napovedih do leta 2040 presegel 155 milijard evrov. Kvantno računalništvo pa bi lahko do leta 2035 ustvarilo 1,3 do 2,7 bilijona dolarjev gospodarske vrednosti za podjetja.

Skrajni čas

»Mislim, da bo ta poteza komisije spodbudila vlaganja v raziskave, razvoj kvantnih tehnologij, izobraževanje in prenos znanja v gospodarstvo. Skupaj z dokumentom Strategija razvoja kvantnih tehnologij v Sloveniji do leta 2035, sprejetim lani pri nas, odpira nove priložnosti za razvoj slovenske znanosti in visokotehnološkega gospodarstva ter njuno vključevanje skupnost evropskih kvantnih raziskav,« je za Delo komentiral Anton Ramšak, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani (UL). »Omeniti moram, da je bil skrajni čas, da Evropa na področju kvantnih tehnologij pokaže iniciativo ali vsaj ne zaostane v svetovni tekmi. Na nekaterih področjih je Kitajska že nesporno prehitela tekmece, tak primer je kvantna komunikacija, saj so že vzpostavili več kot 10.000 kilometrov varnih kvantnih komunikacijskih povezav, vključno s satelitsko kvantno delitvijo ključev.«

Projekt SiQuid Projekt SiQuid, v katerem so slovenski raziskovalci predstavili infrastrukturo za vzpostavitev kvantne komunikacije, so letos poleti uspešno zaključili. V projektu so po besedah prof. dr. Ramšaka vzpostavili testno povezavo med več vladnimi institucijami v mrežo, ki omogoča kvantno komunikacijo. »Vendar je bil to za zdaj samo prvi poskus in razvoj domače tehnologije na tem področju. Obstoječa infrastruktura ima zagotovljeno delovanje le do konca leta 2026, za naprej pa ni jasno glede naslednjih korakov,« je dodal Ramšak, ki je bil vodja projekta. »Na Fakulteti za matematiko in fiziko UL sicer v okviru univerzitetnih sredstev izvajamo projekt, ki v enem delu vključuje tudi kvantne komunikacije, sicer pa trenutno na tem pomembnem segmentu ni konkretnih in sistemskih aktivnosti,« je opozoril.

Evropa lahko, kot menijo v komisiji, v kvantni tekmi povede. Trenutno je največji problem, da je precej različnih kvantnih strategij po posameznih članicah (Slovenija je svojo torej sprejela lani); večina podjetij, ki temeljno znanost prevajajo v tržne produkte, je zagonskih, premalo je financiranja (predvsem iz zasebnega sektorja). Težava je tudi v surovinah: za devet od 47 kritičnih komponent za kvantne tehnologije EU nima dobavitelja. Za ohlajanje kvantnih računalnikov je zelo pomemben helij-3, ki ga je naravno na našem planetu izjemno malo, nekaj več ga je menda na Luni. Kvantni akt, kot pravijo, torej ni zakonodaja, ki bo omejevala, ampak predvsem spodbujala, da Evropa postane svetovna vodilna sila na področju kvantnih tehnologij.

Akt o kvantni tehnologiji temelji na treh glavnih stebrih: odličnosti raziskav, uvajanju kvantne tehnologije v prakso ter zagotavljanju varnosti sistemov in oskrbe. Ti cilji bodo uresničeni prek pobude Kvantna Evropa (Quantum Europe), ki bo združila programe EU in nacionalne programe okoli skupnih prednostnih nalog za raziskave in industrijo. Akt bo združil programe Evropske unije in nacionalne programe okoli skupnih prednostnih nalog za raziskave, industrijo in uvajanje. Izboljšal bo dostop do financiranja, skupne infrastrukture in specializiranih podpornih storitev, navajajo pri evropski komisiji. Predlagana je nova mreža vodilnih evropskih raziskovalnih inštitutov, ki bo združila svetovno priznane raziskovalce in jim omogočila dostop do raziskovalnih zmogljivosti po vsej Evropi za reševanje velikih znanstvenih izzivov.