Kitajski Xiaomi je v Parizu predstavil nova premijska pametna telefona xiaomi 18 pro in 18 pro max. Poleg zmogljivih procesorjev, velikih baterij in fotografskega sistema, razvitega v sodelovanju s slovito nemško Leico, največ pozornosti pritegne dodatni zaslon na hrbtni strani. Ta omogoča fotografiranje z glavnimi kamerami, pregledovanje obvestil in uporabo novih funkcij umetne inteligence. Kakor je uvodoma poudarila podpredsednica skupine Xiaomi Xu Fei, je trenutno na svetu že 1,16 milijarde povezanih Xiaomijevih naprav, Xiaomi pa bo kmalu zagnal proizvodnjo električnih avtomobilov v Evropi. Še posebej ponosni pa so na novo serijo telefonov, ki prinašajo inovacije v vsakdanje življenje, je dejal Xu in prepustila besedo produktnemu vodji Terrencu Xiau, ki je podrobneje predstavil nova ...