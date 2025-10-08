  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Evropske sonde pri Marsu slikale redki medzvezdni komet

    Evropska orbiterja ExoMars in Mars Express sta z Marsa opazovala medzvezdnega obiskovalca 3I/Atlas, ko se je ta planetu približal na 30 milijonov kilometrov.
    Komet opazujeta tudi Webbov in Hubblov teleskop: takole ga je julija letos posnel Hubble. FOTO: NAsa/Esa/David Jewitt (UCLA)/Joseph DePasquale (STScI)
    Galerija
    Komet opazujeta tudi Webbov in Hubblov teleskop: takole ga je julija letos posnel Hubble. FOTO: NAsa/Esa/David Jewitt (UCLA)/Joseph DePasquale (STScI)
    Saša Senica
    8. 10. 2025 | 08:37
    8. 10. 2025 | 08:37
    9:32
    A+A-

    Med 1. in 7. oktobrom sta vesoljski plovili Evropske vesoljske agencije (Esa) ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) in Mars Express, ki sicer neutrudno že leta raziskujeta rdeči planet, usmerili pogled proti medzvezdnemu kometu 3I/Atlas. Ta se je namreč v tem obdobju relativno precej približal Marsu, 3. oktobra je bila oddaljenost najmanjša, znašala je le 30 milijonov kilometrov.

    Obe plovili sta za opazovanje uporabili svoji glavni kameri, ki pa sta zasnovani za opazovanje svetle površine Marsa, ki je le nekaj sto do tisoč kilometrov pod njima. Raziskovalci zato niso vedeli, kaj pravzaprav sploh lahko pričakujejo od opazovanj relativno temnega in majhnega nebesnega telesa, so pojasnili na spletni strani Ese. Premer kometa je ocenjen med 440 metri in 5,6 kilometra (razpon je velik, ker ga preprosto še niso dovolj podrobno slikali). Po Osončju leti z veliko hitrostjo: približno 210.000 km/h, kar je najvišja hitrost, ki je bila kdaj zabeležena za obiskovalca sončnega sistema.

    Preberite še: Tretji medzvezdni obiskovalec je hitrejši, večji in starejši

    ExoMars TGO je s svojim sistemom za barvno in stereo slikanje površin (CaSSIS) posnel serijo slik. Komet 3I/Atlas se na njih kaže kot rahlo meglena bela pika, ki se premika navzdol blizu središča slike. Ta pika je središče kometa, ki ga sestavljata njegovo ledeno-skalnato jedro in okoliška koma. Komet je bil predaleč, da bi lahko kamera posnela tako dobre fotografije, da bi se jasno razločila jedro in koma kometa. Kot so pojasnili pri Esi, je slikanje jedra, kot če bi z Zemlje na površju Lune skušali zagledati mobilni telefon. Torej: nemogoče.

    image_alt
    Borisov je pripotoval iz zelo hladnega dela vesolja

    Je pa bolj izrazita koma, ki meri »nekaj tisoč« kilometrov. Kometi so skupki kamenja in kovin ter ledu. Ko se komet približuje Soncu, led sublimira, plinast oblak se kot ovojnica razporedi okoli jedra kometa in nastane koma. Ko te delce prahu in plinov odpihuje iz kome, se za kometom (lahko) vije dolg rep. Kamera satelita ExoMars ni mogla izmeriti celotne dolžine kome, ker se svetlost prahu hitro zmanjšuje z oddaljenostjo od jedra. To pomeni, da koma zbledi v šum na sliki.

    Posnetek satelita ExoMars: komet 3I/Atlas je rahlo meglena bela pika na desni strani slike. Slika razkriva komo, ki obdaja jedro kometa. FOTO: Esa/TGO
    Posnetek satelita ExoMars: komet 3I/Atlas je rahlo meglena bela pika na desni strani slike. Slika razkriva komo, ki obdaja jedro kometa. FOTO: Esa/TGO

    Rep je še temnejši od kome, zato ga na teh slikah ni videti, vendar bo morda postal bolj viden v prihodnjih opazovanjih, ko se bo komet še naprej segreval in sproščal več ledu, so dodali pri Esi. »To je bilo za instrument CaSSIS zelo zahtevno opazovanje. Komet je približno 10.000 do 100.000-krat šibkejši od našega običajnega cilja,« je pojasnil Nick Thomas, glavni raziskovalec kamere CaSSIS.

    Na slikah plovila Mars Express pa nebesnega popotnika še niso zaznali, deloma zato, ker so bile posnete s časom osvetlitve le 0,5 sekunde (največja omejitev za Mars Express) v primerjavi s petimi sekundami za ExoMars TGO, so dodali pri Esi. Znanstveniki bodo še naprej analizirali podatke iz obeh orbiterjev, vključno z združevanjem več slik iz Mars Expressa, da bi ugotovili, ali lahko opazijo šibki komet.

    Z drugimi instrumenti Esinih satelitov so skušali razbrati tudi spekter svetlobe – ta lahko razloži, kakšna je sestava kometa, a za zdaj po podatkih agencije ni jasno, ali sta bila koma in rep dovolj svetla za spektralno karakterizacijo. Znanstveniki bodo v naslednjih tednih in mesecih še naprej analizirali podatke, da bi poskušali ugotoviti več o tem, iz česa je sestavljen komet in kako se obnaša, ko se približuje Soncu.

    Opazovalca Marsa

    Orbiter Mars Express je drugi najstarejši aktivni opazovalec Marsa iz orbite za Nasinim 2001 Mars Odyssey, ki je začel aktivno delovati leta 2001, goriva pa ima predvidoma dovolj do konca letošnjega leta. Evropski Mars Express pa Mars in njegove lune raziskuje od 2003, odprava naj bi bila podaljšana vsaj do konca leta 2028.

    ExoMars TGO pa je precej mlajši: Planet raziskuje od leta 2016, gre za skupni projekt Ese in ruske agencije Roskozmos. Glavni namen satelita je zbirati podatke o metanu in drugih plinih, ki bi lahko kazali na biološko aktivnost. Orbiter je do Marsa 16. oktobra 2016 dostavil tudi pristajalnik Schiaparelli, ki pa je zaradi prezgodnje sprostitve padala strmoglavil na površje.

    Redki obiskovalec

    Komet 3I/Atlas, ki izvira izven našega Osončja, je šele tretji medzvezdni komet, ki smo ga kdaj videli, po 1I/ʻOumuamua leta 2017 in 2I/Borisov leta 2019. Nebesno telo 3I/Atlas so odkrili 1. julija s sistemom za opozarjanje pred trkom asteroidov z Zemljo (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System - Atlas: od tod ime kometa, število 3 pa pomeni, da je tretji, črka I pa da je medzvezdni oziroma angleško interstellar), ki je sestavljen iz petih teleskopov, postavljenih na različnih delih sveta. Medzvezdni objekt je odkril teleskop v Riu Hurtadu v Čilu, takrat je bil komet 670 milijonov kilometrov od Sonca. 

    Pot 3I/Atlasa skozi Osončje. 
    Pot 3I/Atlasa skozi Osončje. 

    Ti kometi so popolnoma tuji. Vsak planet, luna, asteroid, komet in življenjska oblika v našem Osončju ima skupni izvor. Toda medzvezdni kometi pa so uganke, ki nosijo namige o nastanku svetov daleč onkraj našega. Prav zato so raziskovalci nad njim več kot navdušeni. Na podlagi njegove poti astronomi menijo, da bi lahko bil 3I/Atlas najstarejši komet, kar so jih kdaj opazili. Starost obiskovalcev 1I/'Oumuamua in 2I/Borisov je bila ocenjena na nekaj milijonov let. 3I/Atlas pa je morda tri milijarde let starejši od Osončja, ki je staro 4,6 milijarde let, starost začetkov naše Galaksije ocenjujejo na 13,6 milijarde let (tako kot druge je tudi naša galaksija zrasla iz zlivanja več manjših galaksij, različni deli so tako različno stari), veliki pok oziroma začetek vesolja pa se je zgodil pred 13,8 milijarde let. Komet naj bi izviral iz debelega diska Galaksije, naša Zemlja je v tankem disku.

    3I/Atlas se bo Soncu najbolj približal 30. oktobra letos, ko bo na razdalji 1,36 astronomske enote (to je slabih 210 milijonov kilometrov) od Sonca, kar je med orbito Zemlje in Marsa. Atlas ne predstavlja nobene nevarnosti za Zemljo; ne bo se ji približal na manj kot 1,8 astronomske enote (270 milijonov km). Zemlji bo najbliže 19. decembra letos. Velika neznanka je, ali bo preživel bližnje srečanje z našim Soncem. 1I/'Oumuamua je mimo odbrzel brez večjih posledic, komet 2I/Borisov pa se je zaradi bližine razdrobil, kar je za komete sicer precej običajno.

    Kaj sledi?

    Naslednji mesec bodo komet pri Evropski vesoljski agenciji opazovali s satelitom Juice, ki je na poti proti Jupitru in njegovim lunam. Čeprav bo Juice dlje od 3I/Atlasa kot Marsovi orbiterji, bo satelit komet videl tik po njegovem najbližjem približevanju Soncu. Takrat bo komet v svojem najbolj aktivnem stanju, ko bo Sonce segrelo njegovo površje. A Juice bo podatkov ne bo poslal pred februarjem 2026. Zakaj? Ker je Juice trenutno blizu Sonca, svojo glavno anteno za komunikacijo uporablja kot toplotni ščit. Manjšo anteno s srednjim dosegom pa uporablja za pošiljanje podatkov nazaj na Zemljo z veliko nižjo hitrostjo. Poleg tega je daleč od Zemlje, na drugi strani Sonca.

    Juice se bo v orbito Jupitra utiril predvidoma julija 2031. FOTO: Esa
    Juice se bo v orbito Jupitra utiril predvidoma julija 2031. FOTO: Esa

    Esa medtem že snuje vrhunsko odpravo, ki bo čakala, da pobližje spozna kakšnega takega obiskovalca. Comet Interceptor bodo leta 2029 izstrelili v parkirno orbito v točko L2, ki je 1,5 milijona km od Zemlje v smeri proč od Sonca. Tam bo do tri leta potrpežljivo čakal, da mimo prileti zanimiv komet – ali iz oddaljenega Oortovega oblaka, ki obdaja naše Osončje, ali medzvezdni komet, ki naj bi jih bilo sicer kar nekaj, vendar ker so majhni jih naši teleskopi ne zaznajo. Ko bo komet blizu, bo glavno vesoljsko plovilo izstrelilo dve sondi, ki ga bosta opazovali iz več smeri hkrati.

    »Ko je bil Comet Interceptor leta 2019 izbran, da ga sestavimo, smo poznali le en medzvezdni objekt – 1I/ʻOumuamua, odkrit leta 2017. Od takrat sta bila odkrita še dva taka objekta, ki kažeta veliko raznolikost v svojem videzu. Obisk enega bi lahko pomenil preboj v razumevanju njihove narave,« je v sporočilu za javnost dejal Michael Kueppers, znanstvenik projekta Comet Interceptor. A treba bo zelo veliko sreče! Raziskovalci si obetajo, da bo medzvezdne objekte odkrival tudi teleskop Vere Rubin, ki sistematično pregleduje nebo in bo to počel deset let.

    3I/atlaskometMarsESABorisovOumuamuaMars Express

