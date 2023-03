Evropski rentgenski satelit z računalnikom

Exosat je bil prva Esina odprava za preučevanje vesolja izključno v rentgenski svetlobi in prvi satelit, ki je imel na krovu tudi računalnik, so zapisali na spletni strani agencije.

Namenjen je bil izvajanju astronomskih opazovanj na področju rentgenskega sevanja, kar je omogočilo raziskovanje različnih astronomskih objektov. V slabih treh letih delovanja je opravil več kot 1700 opazovanj aktivnih galaktičnih jeder, jat galaksij, ostankov supernov, črnih lukenj …

Rezultati opazovanj so vodili v kar nekaj novih odkritij. Med najpomembnejša spoznanja pri Esi štejejo odkritje kvaziperiodičnih nihanj v rentgenskih dvojnih sistemih z majhno maso in rentgenskih pulzarjih, pojav, ki ga pred Exosatom niso poznali. Exosat je bil predhodnik dveh bolj znanih rentgenskih teleskopov – evropskega XMM-Newton in Nasinega teleskopa Chandra, ki pa sta seveda opremljena z boljšo tehnologijo in sta bolj natančna.

Posebnost satelita je bil takrat računalnik, ki je obdelal podatke, preden jih je poslal na Zemljo, hkrati je omogočal, da so lahko inženirji spreminjali vgrajeno programsko opremo po izstrelitvi, kar je zdaj običajna praksa. Odpravo so pri evropski agenciji odobrili leta 1973, štiri leta kasneje so zanjo namenili tudi potrebna sredstva.

Satelit je deloval do aprila 1986, naravne sile so ga nato znova potegnile v atmosfero, kjer je 6. maja 1986 zgorel.