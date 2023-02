Evropski satelit za preučevanje magnetosfere

Satelit z visoko ekscentrično orbito je bil prvi evropski satelit, ki je odpotoval nekoliko dlje od Zemlje, da bi preučeval magnetno polje, radiacijo in sončev veter zunaj Zemljine magnetosfere. Njegova zelo eliptična orbita se je raztezala na skoraj dveh tretjinah poti do Lune, so pojasnili na spletni strani Ese. Ker je moral biti satelit primeren za delovanje zunaj magnetnega polja, so pri Esi leta 1968 ustanovili nov center za raziskave in testiranje satelitov v Noordwijku na Nizozemskem.

Izstrelitev: 5. decembra 1968 Masa: 105 kg Velikost: 1,3 m (premer), 75 cm (višina) Orbita: 227.099 x 6804 km Padec v atmosfero: 28. oktobra 1975

Heos-1 je brezhibno deloval 16 mesecev, leta 1974 je bil operativen le njegov magnetometer, vendar to pomeni, da je skupno deloval sedem let, torej je o Soncu zbiral podatke skoraj skozi celoten sončev cikel. V atmosfero je padel in izgorel 28. oktobra 1975.

Heos-1 FOTO: Esa

Satelit je imel tudi naslednika, Heos-2 so izstrelili 31. januarja 1972. Heos-2 je bil prvi znanstveni satelit, ki je iz visoko ekscentrične orbite raziskoval območje nad severnim polom. Posredoval je nove podatke o virih in mehanizmih delcev, ujetih v sevalne pasove, in nastajanju severnih sijev. Brez težav je deloval do vstopa v atmosfero 5. avgusta 1974.