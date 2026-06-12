Facebook zabeležil globalni izpad

Meta je znova zabeležila globalni izpad. Omrežje Facebook od približno 15.45 ure ni delovalo, o izpadu so poročali z vsega sveta. Nedostopen je bil milijonom.

Na portalu reddit.com so o izpadu poročali uporabniki iz ZDA, Filipinov, Nizozemske, Severne Makedonije, Belgije, Egipta, Alžirije, Avstralije ...

Stran o izpadih downdetector pa podatkov o Facebooku sploh ni mogla naložiti.

Poročali so tudi o nedelovanju Messegnerja. Kar se tiče tega, mednarodni tisk piše, da so bili njegovi uporabniki samodejno odjavljeni iz svojih računov in se nato niso mogli znova prijaviti. Namesto tega se jim je prikazalo sporočilo o »nepričakovani napaki«.

Podobno napako je prikazovala tudi glavna spletna stran Facebooka. Obiskovalci so prebrali, da je »nekaj šlo narobe« ter da podjetje »težavo odpravlja in jo bo rešilo takoj, ko bo mogoče«.

V Sloveniji je začel Facebook znova delovati okoli 16.20.