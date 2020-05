Podjetje Facebook kupuje Giphy, priljubljeno spletno stran za ustvarjanje in deljenje animiranih sličic oziroma tako imenovanih gifov. Čeprav same spletne strani morda še nikoli niste obiskali, vas gifi z nje spremljajo pravzaprav vsepovsod, saj so del iskalnikov v klepetalnicah in drugih aplikacijah, z njimi pa mnogi radi izražajo svoja čustva in odzive.Pri tehnološkem gigantu napovedujejo, da bo spletna stran po novem del Instagrama, ki je kljub konkurentom še vedno prvi med omrežji za deljenje fotografij in posnetkov.Koliko so pri Facebooku plačali za storitev, niso povedali, a spletna stran Axios posel ocenjuje na okoli 400 milijonov dolarjev. Se pa odvija v času, ko so družbena omrežja pod nadzorom ameriških regulatorjev glede uporabe osebnih podatkov.Giphy je leta 2015 prevzemno ponudbo Facebooka zavrnil, saj je želel ostati del različnih spletnih omrežij. Po navedbah podpredsednika Instagramabo spletna stran še vedno omogočala ustvarjanje in deljenje gifov kot doslej.Se pa bodo na Instagramu lahko posamezniki še lažje izražali, je nadaljeval: »Združitev instagrama in Giphyja bo omogočila uporabnikom, da bodo lažje našli popolni gif za zgodbe ali neposredna sporočila.« Facebook sicer še navaja navaja, da bodo Giphyjeve storitve še naprej na voljo uporabnikom omrežij Twitter, Snapchat in TikTok.Poslu so se, kot navaja Reuters, že uprli pri ameriški organizaciji za ekonomske svobode. Regulatorje so pozvali, naj preprečijo posel. »Združitev Facebooka in Giphyja je zadnji primer, kako komisija za trgovino mirno stoji, medtem ko Facebook in Google centralizirata nadzor nad spletno komunikacijo,« je poudarila vodja organizacije. Matična družba Googla Alphabet je leta 2018 kupila podobno platformo za ustvarjanje gifov Tenor.