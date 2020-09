Facebookovi nadzorniki, testiranje Oriona in novi emotikoni

Facebook končno uvaja nadzornike



Topiču še en mandat



Emotikoni v novih barvah kože



Testiranje kapsule Orion

Servisni modul in modul za posadko Orion. FOTO: Nasa



Nagrade za najboljše ideje

Tesla je ena izmed avtomobilskih podjetij, ki domujejo v Kaliforniji. FOTO: Justin Sullivan/AFP



Prepoved prodaje novih bencinskih vozil

Facebookov nadzorni odbor bo deloval kot neodvisni sodnik, ki bo odločal, ali je določena vsebina primerna za družbeno omrežje. Odbor bo začel delovati oktobra, potem ko ga je prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg napovedal že pred dvema letoma. To je odgovor na kritike, da družbeno omrežje ne zagotavlja dovolj hitrega umikanja dezinformacij, sovražnega govora in drugih neprimernih vsebin. Odbor bo zdaj presojal o primerih, v katerih se krešejo mnenja. Pri podjetju zdaj preverjajo tehnično delovanje sistema, da bodo uporabniki lahko predlagali posamezne zadeve v odločanje. Če bo šlo vse po načrtih, bodo sredi oktobra nadzorniki, ki bi po prvotnih načrtih morali začeti delovati že na začetku leta, preverjali prve primere. Odbor bo sestavljen iz 20 članov, med njimi bodo pravni strokovnjaki, strokovnjaki za človekove pravice in novinarje. Primere bo lahko poleg uporabnikov odboru podal tudi sam Facebook.Prof. dr.s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je bil pred dnevi na seji upravnega odbora Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko (ETIP PV) znova izvoljen za njenega predsednika za mandatno obdobje 2020–2022. Topič, ki platformi predseduje od leta 2014, bo vodil ETIP PV že četrti mandat. Evropska tehnološka in inovacijska platforma za fotovoltaiko združuje več kot 250 vodilnih strokovnjakov iz industrije, bančništva, zavarovalništva, mednarodnih združenj, nevladnih organizacij in raziskovalne sfere s področja fotovoltaike, ter deluje pod okriljem Evropske komisije znotraj Strateškega energetskega tehnološkega plana (SET-plana), ki združuje 10 evropskih tehnoloških in inovacijskih platform.Organizacija Unicode Consortium, ki izbira nove emotikone, je predstavila nove priljubljene simbole za izražanje čustev, ki jih bodo na voljo leta 2021. Dodali so nove kožne odtenke, nekateri emotikoni so zdaj namreč na voljo le v rumeni barvi. Dodali pa so sedem povsem novih simbolov: obraz v oblakih, obraz, ki izdihne, obraz z spiralnimi očmi, ognjeno srce in ranjeno srce. Za uporabnike programske opreme android in ios so dodali še znak, ki predstavlja žensko z brado in nespolno določljivo osebo z brado.Prva kapsula Orion, ki bo odpotovala proti Luni, je že skoraj pripravljena, medtem ko Nasa hiti, da bi ujela začrtane roke. Evropska vesoljska agencija je za nov lunarni program Artemis zgradila servisni modul, ki bo napajal modul za posadko Orion. Zdaj so ju, kot so sporočili iz Ese, sestavili skupaj, da ju bodo lahko namestili na raketo SLS. To je eden zadnjih večjih pregledov strojne opreme, preden modula namestijo na raketo, ki bo predvidoma poletela prihodnje leto. Na začetku tega meseca so še zadnjič na trdnih tleh razprli in zaprli solarne panele. Vsak izmed štirih panelov meri 19 metrov, v vesolju se bodo obračali, da bodo lovili sončno energijo za napajanje plovila.Nemško kemično podjetje BASF razpisuje regionalni natečaj, s katerim želi investirati v zagonska podjetja, katerih rešitve prispevajo k trajnostnemu razvoju. Prijave za BASF start-up science sprejemajo do 1. novembra do polnoči. Minimalna nepovratna denarna sredstva za najboljše ideje znašajo 5000 evrov, najboljši startupi pa bodo imeli možnost nadaljnjega financiranja, so sporočili iz podjetja. Natečaj je namenjen zagonskim podjetjem iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije, temeljni pogoj za sodelovanje pa je, da prijavljena ideja neposredno ali posredno prispeva k zmanjšanju onesnaženosti zraka. V podjetju ugotavljajo, da je pomanjkanje sredstev najpogostejši vzrok, da posamezne ideje niso uresničene, zato bo BASF s finančno podporo zagonskim podjetjem omogočil nadaljnji razvoj njihovih idej. Želijo si tudi, da dobijo priložnost tudi neuveljavljeni inovatorji. Na natečaju BASF start-up science lahko s svojo idejo sodelujejo posamezniki ali skupine v starosti od 18 do 35 let, projekt pa je lahko v začetni ali napredni fazi razvoja. Dodatne informacije o natečaju, pogojih in načinu prijave so na voljo na spletni strani www.start-up-science.com Kalifornija se je pripravljena odreči avtomobilom z notranjim zgorevanjem. V 15 letih bi lahko prepovedali prodajo novih bencinskih in dizelskih avtomobilov, je sporočil guverner zvezne države Gavin Newsom in tako začrtal načrt, ki bi avtomobilske proizvajalce lahko spodbudil, naj čim prej povečajo proizvodnjo brezemisijskih vozil. To seveda ne pomeni, da se bodo klasični avtomobili popolnoma poslovili od kalifornijskih cest, še vedno se bodo prodajala rabljena vozila. Kalifornija se tako kot prva zvezna ameriška država pridružuje pobudi nekaterih evropskih držav, da z ulice spravijo avtomobile, ki onesnažujejo zrak in okolje ter pripomorejo k podnebni krizi. Leta 2017 so v Kaliforniji, ki ima skoraj 40 milijonov prebivalcev, proizvedli 241,8 milijona ton ogljikovega dioksida zaradi izgorevanja nafte. Upajo, da bodo z novo direktivo za vsaj 35 odstotkov zmanjšali to številko. V Kaliforniji je sicer že zdaj 34 proizvajalcev električnih vozil, med temi tudi Tesla.