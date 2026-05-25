Festival, na katerem so napake dobrodošle

Hiša eksperimentov, ki letos praznuje 30 let, ta konec tedna organizira tradicionalni 17. Znanstival, ko se bodo ljubljanske ulice in trgi spremenili v pisan prireditveni prostor, na katerih bo vladala radovednost. Na festivalu se bo v treh dneh zvrstilo okoli 110 različnih aktivnosti – od predavanj, znanstvenih šovov, delavnic do interaktivnih dogodkov.

Namen festivala ostaja enak v vseh letih: v ljudeh želijo sprožati iskre radovednosti, postavljanja vprašanj in iskanja odgovorov, je poudaril direktor Hiše eksperimentov dr. Miha Kos. »Mislim, da bo krasen Znanstival, da bomo verjetno zagrešili tudi kakšno napako, kar pa je dobro. Ideja namreč je, da se iz napak učimo. Našo dogodki spodbujajo kritično mišljenje in znanstven način razmišljanja,« je dejal.

Znanstival je sestavljen iz različnih elementov, ki se medsebojno dopolnjujejo in tkejo celoto: znanstvenih dogodivščin, interaktivnih eksperimentov, znanstvenih delavnic, poljudnih interaktivnih predavanj, predstavitev slovenskega znanja, znanstveno-umetniških soustvarjanj, Busologije, optikalij, predZnanstivala: avtobus LPP HišaBUS napolnjen z eksperimenti bo neposredno pred Znanstivalom obiskal tri šole v bližnji okolici: OŠ Dobrova, OŠ Maksa Pečarja ter OŠ Ig, je naštel Kos.

Dogodke pripravlja približno 45 komunikatorjev znanosti, od tega jih 25 prihaja iz devetih tujih držav. V treh dneh organizatorji na dogodkih skupno pričakujejo okoli 25.000 ljudi. Znanstival je za obiskovalce brezplačen.

Tradicionalno je festival potekal tudi na nekaterih mostovih v Ljubljani: Tromostovje, Čevljarski in Mesarski most. Letos jih tam ne bo, je dejal Miha Kos. Pojasnil je, da so mostove zapustili zaradi spremembe zakona o varstvu pred utopitvijo. Varovanje z vodne strani je do zdaj izvajala Gasilska brigada Ljubljana, vendar pa po novem zakonu lahko prireditve na, v in ob tekočih in divjih vodah lahko varujejo le reševalci iz vode, ki so usposobljeni za reševanje na tekočih in divjih vodah – po programu c, je pojasnil. Gasilci tako varovanja iz vode tako ne morejo zagotavljati.