Feynman, Hawking, Schrödinger, Mlodinow, Enders, Skloot ...

V rubriki Znanstvenik/ica spreminja svet smo tudi letos spoznavali raziskovalce in njihovo zanimivo delo. Predstavili so nam instrumente, s katerimi delajo, na prvo mesto med najbolj uporabljanimi lahko uvrstimo računalnik. Med lastnostmi znanstvenika pa sodelujoči največkrat navedejo radovednost, iznajdljivost in vztrajnost.

Radovednost žene tudi nas, tako smo vedno veseli zanimivih namigov, kaj naj preberemo in pogledamo, ki jih najdemo v odgovorih na vprašanje, katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočajo bralcu. Ponujamo vam seznam priporočil, ki vključuje tako strokovno čtivo za bogatenje našega znanja kot tudi znanstvenofantastična dela za sprostitev.

Veliko sodelujočih znanstvenikov priporoča branje člankov izpod peres znanstvenikov na portalu Alternator, potem je tu še portal Kvarkadabra, poslušanje oddaj Frekvenca X in Od bita do bita ter gledanje oddaje Ugriznimo znanost.

Zelo veliko zanimivih vsebin najdemo na portalu youtube. Kratke in jedrnate razlage različnih znanstvenih konceptov v animirani obliki objavljajo na kanalu Kurzgesagt – In a nutshell. Pogosto se med priporočili znajdejo predavanja TED. Preverite še youtube kanale 3Blue1Brown, PBS SpaceTime, Mentour Pilot in Veritassium.

Knjige za vse okuse

Izjemni fizik Richard Feynman je med večkrat omenjenimi tudi pri vprašanju, s katerim znanstvenikom bi šli na kavo. To ni mogoče, je pa mogoče uživati v njegovih knjigah, denimo v Gotovo se šalite, gospod Feynman! Priljubljena je Kratka zgodovina skoraj vsega Billa Brysona, vedno navdihujoča so dela Stephena Hawkinga. In katere znanstvene knjige se še znajdejo na knjižni polici našega vprašalnika? Kralj vseh bolezni: biografija raka Siddharthe Mukherjeeja, Del in celota fizika Wernerja Heisenberga, knjiga Plan B novinarja Boštjana Videmška, Pokončni misleci fizika Leonarda Mlodinowa, knjige fizika in filozofa Saša Dolenca in imunologa Alojza Ihana, novinarja Malcolma Gladwella (v slovenščini imamo deli Prebojniki in Pogovarjanje z neznanci) ter fizika Simona Singha in psihologa Stevena Pinkerja.

Sodelujoči so priporočili tudi knjigo Vojka Kavčiča Umovadba za enostavno razumevanje področja nevroznanosti in staranja možganov, pa Kvantitativno organsko mikroanalizo Friderika Pregla, Čarobno črevesje nemške zdravnice Giulie Enders, knjige Critical Mass Philipa Balla, Chance and Chaos fizika Davida Ruella in What is Life? fizika Erwina Schrödingerja, knjigo Into Great Silence Eve Saulitis, ekologinje in raziskovalke ork na Aljaski, Tišino norveškega raziskovalca Erlinga Kaggeja ter Slabo znanost fizika Bena Goldacra, ki pripoveduje o zavajanju v imenu znanosti. Izjemna zgodba o znanstvenem napredku in hkrati človeški usodi je popisana v Nesmrtnem življenju Henriette Lacks avtorice Rebecce Skloot, vseskozi zanimiv in skrivnosten je tudi svet Nikola Tesle, njegovo življenje in delo je med drugimi popisal Aleksandar Milinković v knjigi Nikola Tesla, izumitelj za tretje tisočletje.

Na knjižno polico so uvrstili tudi delo psihologa Daniela Kahnemana Razmišljanje, hitro in počasno, če vas zanimajo oči, je tu knjiga Animal eyes avtorjev Michaela F. Landa in Dana-Erica Nilssona, različne tematike obravnavajo grafični vodniki iz serije Introducing, če bi radi poglobili svoje znanje o vinu, vzemite v roke knjigo Understanding wine chemistry, knjiga The Vital Question: Why is life the way it is evolucijskega biokemika Nicka Lana opisuje fascinantno evolucijo biokemijskih procesov, ključnih za življenje, kot ga poznamo, Linked (A.-L. Barabási in J. Frangos) pa je zelo dostopen uvod v področji kompleksnih sistemov ter znanosti o omrežjih. Zabavno branje vas čaka v knjigah Randalla Munroeja, obvezen je tudi klik na njegov spletni portal xkcd.com.

Spletne strani

Če se pomudimo še pri spletu, znanstveniki priporočajo splet­ne strani največjih znanstvenih revij, kot sta Nature in Science, pa spletno stran Quanta Magazina, Sončni blog, spletne strani Inštituta za prihodnost človeštva Oxfordske univerze (https://www.fhi.ox.ac.uk/), Resonance Science Foundation (https://www.resonancescience.org/) za razumevanje kvantne mehanike, ScienceDaily, Improbable Research (https://improbable.com/), kjer pišejo o raziskavah, ki vas nasmejijo in ob katerih se hkrati zamislite, nacionalni spletni portal Prehrana.si in Aeon.co, Innovation in Textiles ter Portal v vesolje.

Če skočimo še k priporočilom znanstvene fantastike in dobrih filmov, se pogosto omenjajo kultni Štoparski vodnik po Galaksiji in druge knjige Douglasa Adamsa, pa dela Isaaca Asimova, knjiga Infinite Jeremyja Robinsona, zgodbe Prodajalna svetov. Pri naših sogovornikih so priljubljeni filmi Ne glejte gor, Čudoviti um, Terminator, Igre imitacije in serije Zvezdne steze, Kriva pota, Veliki pokovci …