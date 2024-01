Fuzija je znanstvena fantastika, ki jo uresničujemo

Dr. Žiga Štancar je raziskovalec jedrske fuzije. Po doktoratu na Institutu Jožef Stefan se je preselil v Anglijo, kjer je raziskoval na fuzijski napravi Joint European Torus (skupni evropski torus, JET). Konec lanskega leta so na Jetu po več kot 40 letih sklenili s plazemskimi eksperimenti.

V zadnjih letih je bila, kot pravi sogovornik, cela vrsta prebojev v fuzijskih raziskavah, vendar so številna vprašanja, predvsem na tehnološko-inženirskem področju, še nerešena. Kdaj bo fuzija realnost, je težko reči. Dr. Štancar je optimist, toda kot poudarja, je svet v krizi. »Vprašanje je, ali nam nemara ne bo zmanjkalo časa za uresničitev fuzije. Morda bodo spremembe, ki se dogajajo, postale tako velike, da fuzija ne bo niti relevantna, ker se bo odvijal čisto drugačen boj.«

Dokler ne bomo ustvarili »zvezd na Zemlji«, zato stavi na jedrsko energijo, da bi se odmaknili od fosilnih goriv in se približali ogljični nevtralnosti.

Je Jet že povsem ugasnjen?

Fuzijskih eksperimentov na napravi Jet ni več. Zadnjič smo v reaktorju plazmo ustvarili 18. decembra, to je več kot 40 let po tem, ko so se razveselili prve plazme. Zdaj se izvajajo še nekateri zaključni testi.

Štirim desetletjem izjemnih odkritij bo sledilo nekaj let razgradnje reaktorja, kar je pravzaprav tudi pomembna faza, saj moramo ugotoviti, kako fuzijsko napravo uspešno razstaviti. Ena izmed večkrat poudarjenih prednosti fuzije je, da ni jedrskih odpadkov, oziroma bolje rečeno, da ni visokoradioaktivnih jedrskih odpadkov, kakršne pridelajo v fisijskih jedrskih elektrarnah. V fuzijskih reaktorjih nastajajo samo nizko- do srednjeradioaktivni odpadki. Ti sevajo le nekaj desetletij, morda stoletij, kar je bistveno manj v primerjavi s tisočletji razpadanja visokoradioaktivnih. Shranjevanje fuzijskih odpadkov je preprostejše.

Naprava JET FOTO: United Kingdom Atomic Energy Authority

Katera so bila najbolj prelomna odkritja v Jetu?

Najprej bi poudaril, da je Jet lep primer mednarodnega sodelovanja. Skupni evropski torus je gradila združena Evropa in to je bila izjemna pridobitev. Graditi so ga začeli leta 1978, zanimivo je, da so ga zgradili v roku in po začrtanem proračunu, kar je za tako velike projekte prej izjema kot pravilo. Leta 1983 je dosegel prvo plazmo, do začetka devetdesetih je premikal meje mogočega v fuzijskih eksperimentih.

Jet je bil ob začetku obratovanja precej večji od dotedanjih torusov. Sprva so menili, da bo v njem možno ustvariti tudi gorečo plazmo, kar se žal ni uresničilo. Ampak so oziroma smo odkrili ogromno druge znanosti.

Med največjimi dosežki je zagotovo to, da je kot prvi fuzijski reaktor obratoval z mešanico devterija in tritija, goriva bodočih reaktorjev. Opremili so ga z magneti, ki so bili relevantni za bodoče fuzijske reaktorje, na primer za Iter, ki ga gradijo v Franciji. Vseskozi so presegali rekorde obratovanja pri različnih plazemskih tokovih, ki so pomembni za zadrževanje plazme. Čim višji je tok, tem boljše so lastnosti zadrževanja energije v plazmi in seveda večja je moč, ki jo proizvedemo. Rekord fuzijske moči so dosegli leta 1997, to je bilo približno 16 megavatov (MW) tranzientne fuzijske moči, česar doslej še nismo presegli. Nato pa so prav tako leta 1997 dosegli stabilno obratovanje plazme, to je štiri- do petsekundno konstantno obratovanje pri sproščeni energiji 22 megadžulov (MJ). Decembra 2021 smo nato v zadnjih dneh druge devterij-tritijeve kampanje izvedli rekordni eksperiment, ko je Jet proizvedel skupno 59 MJ energije iz fuzije v petih sekundah, kolikor je trajal fuzijski poskus. Med tem poskusom je v povprečju dosegel fuzijsko moč okoli 11 MW. Lani smo ta rezultat skušali še izboljšati.

Potem so bili še drugi, morda bolj tehnični dosežki, denimo uspešna integracija grelnih sistemov. Plazma se v torusu segreje na okoli 150 milijonov stopinj Celzija, to je desetkrat več, kot je temperatura plazme v središču Sonca. Pa denimo prikaz obratovanja diagnostičnih sistemov, to so detektorji, ki so zanesljivi in izredno dobro kalibrirani, s katerimi merimo fizikalne lastnosti plazme.

Zelo so odmevali tudi presežki vaših ameriških kolegov in konkurentov pri projektu NIF (National Ignition Facility). Iz plazme so pridobili več energije, kot so je potrošili za njen nastanek. Katere so glavne razlike med Jetom in Nifom in katera metoda fuzijskega reaktorja bo prevladovala?

To zadnje je za zdaj še vprašanje brez odgovora.

Jet deluje po principu magnetnega zadrževanja plazme. Mi želimo ogromno plazme stisniti skupaj, kar je še najbolj podobno delovanju zvezd. Sonce plazmo stiska gravitacijsko, mi pa jo zadržujemo z močnimi magnetnimi silami v tokamaku toroidne oblike. Pri Nifu gre za drugačen princip inercijske fuzije, ko od zunaj dovajajo energijo točkastemu viru. Medtem ko je prostornina goriva v napravi Jet ter bodočih Iterju in Demu sto kubičnih metrov, je v Nifu sama plazma stisnjena na velikost zelo majhne kapsule. Tam ne uporabljajo magnetov, ampak z usmerjeno lasersko energijo implodirajo to malo gorivno celico in sprožijo fuzijo. Inercijsko zadrževanje plazme je morda nekoliko manj tehnološko zrelo, ni namreč jasne poti, kako ta princip pretopiti v električno energijo. Načrti seveda so, vendar so pri tokamakih stvari bolj jasne.

Toda dosežki na Nifu so izjemni – to je prvi laboratorijski prikaz nadzorovanega jedrskega zlitja, pri katerem je ustvarjena fuzijska energija presegla injicirano lasersko energijo, kar je prebojen eksperiment. O tem ni dvoma.

Gorivo za fuzijo sta devterij in tritij, izotopa vodika. Pridobivanje devterija ne bo problem, nekoliko več težav je pri tritiju?

Razpolovna doba tritija je 12 let, kar pomeni, da je tritij, ko je, kot večina drugih elementov, nastal v zvezdah in supernovah, do zdaj že razpadel. To je pravzaprav najbolj problematično, ker naše gorivo aktivno razpada pred našimi očmi. Naravnih zalog ni, lahko pa ga proizvajamo v jedrskih reaktorjih. Večina trenutnih zalog je vojaških.

Načrt, da rešimo to zagato, je, da v fuzijskih reaktorjih proizvajamo tritij v samih stenah. Pri devterij-tritijski (DT) reakciji se sprostita delec alfa, ki je v bistvu helijevo jedro, in nevtron. Helij je nabit, zato ostane v plazmi, nevtroni pa zbežijo in trkajo v stene. Stene se bodo segrevale, to toploto lahko nato pretvarjamo v električno energijo. Lahko pa nevtroni tudi interagirajo s steno, če je v njej litij, pri tem nastaja tritij. To je izredno pomemben princip bodočih fuzijskih reaktorjev, ampak nujno je poudariti, da tega tehnološko še nismo prikazali v realnih rektorjih. Tehnologija je zelo napredna, s simulacijami smo princip uspešno dokazali, prav tako na manjših skalah v laboratoriju. Zelo okrnjene module za pridobivanje tritija na tak način smo testirali tudi na Jetu, gradijo pa se Iter in podobni eksperimenti po vsem svetu. Fuzijski reaktorji morajo biti samooskrbni.

Plazma je najbolj občutljiva zadeva na svetu, če ji nekaj ne ugaja, bo ugasnila, pravi Žiga Štancar. FOTO: Črt Piksi

Katera pomembna vprašanja glede delovanja fuzijskih reaktorjev so še nerešena?

Neznank je pravzaprav še veliko. Eden pomembnih principov je goreča plazma. Da plazmo segrejemo in ohranjamo, ji moramo dovajati energijo. Menimo pa, da bo nekoč ta reakcija samovzdržna in da bomo lahko pridobivali več energije, kot je bomo vnesli. Zakaj? Zaradi omenjenih delcev alfa. Ta jedra helija in nevtroni so visokoenergijski. Rodijo se pri 3,5 megaelektronvolta, torej pri temperaturah, ki so precej višje od temperatur v večini plazme. Ti nabiti delci se potem upočasnjujejo in segrevajo plazmo. Na neki točki, če proizvedemo dovolj fuzijskih interakcij, lahko produciramo dovolj teh delcev, da plazmo pravzaprav grejemo z lastnimi fuzijskimi produkti.

To so pokazali v Nifu. Tam so z gretjem delcev alfa, ki nastajajo v DT-reakcijah, plazmo segreli bolj kot pa z energijo, ki so jo dovajali z laserji.

Žal v magnetnozadrževalnih napravah tega še nismo pokazali. Nedvomno bomo, vemo, da smo na pravi poti. Smo pa v zadnjih letih na Jetu, kar je bilo pred kratkih objavljeno v reviji Physics Review Letters –​ pri eksperimentu sem sodeloval s plazemskimi izračuni – pokazali, da smo ustvarili dovolj DT-reakcij, da so delci alfa občutno prispevali h gretju plazme. Sprva smo plazmi dovajali ogromno količino zunanje energije, nato pa smo zunanje gretje sunkovito ustavili. Ker so delci afla nabiti, nekaj časa traja, približno sekundo, da se energija prenese plazmi. Nastane zamik in ugotovili smo, da nam je z delci alfa uspelo zadržati toploto v plazmi – to smo potrdili z meritvami in izračuni. Rezultat je zelo pomemben, ker smo potrdili veljavnost računskih modelov v režimih obratovanja bodočih fuzijskih reaktorjev. To je pomembno za sposobnost napovednega simuliranja dogodkov, da bomo povsem razumeli, kako se bodo obnašali bodoči fuzijski reaktorji.

Tehnoloških problemov je veliko, eden ključnih je material stene, da bo vzdržala visoke temperature. Pri Jetu je bil zid iz berilija in volframa, v Iterju bo celoten zid iz volframa. S simulacijami moramo raziskati, kako volfram interagira s plazmo. Pri takšnih temperaturah se kovina vsekakor nekoliko tali in ti delci nato pronicajo v plazmo, česar si ne želimo. Raziskujemo tudi, kako se bodo obnašali materiali, ko bodo izpostavljeni bombardiranju nevtronov, ki bodo nastajali v fuziji.

Želimo si še, da bi bile naprave čim manjše. Premer vakuumske posode v Iterju je pet metrov, višina skoraj deset metrov. Demo bo še večji. Tako velike naprave oziroma celotne stavbe je najprej težko zgraditi in nato še težko vzdrževati. Z gotovostjo lahko rečem, da je Iter najbolj zapletena naprava, kar jih je človeštvo gradilo. Z največ deli, z največ napredne tehnologije. Iter je znanstvena fantastika, ki jo uresničujemo, to je prihodnost. In pri tako megalomanskem projektu je verjetnost, da gre kaj narobe, zelo velika. Vsaka napaka se lahko prevede v večletne zamude pri gradnji.

Fuzijska znanost, tehnologija, plazemska fizika, inženirstvo, vse to je zelo napredovalo, industrija pa seveda želi produkt, ki ga lahko zgradi v doglednem času in da bo ekonomsko vzdržen. Zelo pomembno vprašanje je ekonomska računica. Začetni stroški bodo zagotovo visoki, se pa pričakuje, da bodo v prihodnosti stroški gradnje podobni fisijskim elektrarnam.

Kdaj bomo torej dobili prvo fuzijsko elektriko?

Znanost na tem področju je zrela, da bo lahko zgodbo nadaljevala industrija. Trenutno se gradi več eksperimentalnih naprav, s katerimi bomo dodali manjkajoče koščke.

Gorečo plazmo bomo, sem prepričan, v magnetnozadrževalnih napravah dosegli v naslednjih petih letih. MIT iz Bostona v sodelovanju z zasebnim fuzijskim startupom Commonwealth Fusion Systems (CFS) razvija kompakten tokamak SPARC, ki je nekoliko manjši od naprave Jet. Predvidevajo, da bodo do leta 2026 pridobili več energije, kot je bodo dovedli do plazme. Pri tem bo seveda celotne energije, ki bo napajala reaktor, še vedno bistveno več od pridobljene, kot je običajno za vse te eksperimente. V Iterju bodo skušali proizvesti že desetkrat več energije.

Oktobra lani so prvo plazmo pognali v japonskem tokamaku JT-60SA, ki je trenutno največji tokamak na svetu. Fuzijske reaktorje gradijo na Kitajskem in še marsikje po svetu. V Angliji zdaj razvijamo svoj koncept fuzijskega reaktorja, ki naj bi prvo plazmo dosegel leta 2040 in tudi proizvedel elektriko ter se do leta 2050 povezal v omrežje.

Številna zasebna podjetja skušajo fuzijo izvajati na druge načine, ki so sicer manj dokazani kot tokamaki, ampak še vseeno delujejo. Tudi steleratorji ostajajo relevantni – ti so po obliki torodialni in podobni tokamakom, so pa magneti bistveno bolj zapletene oblike.

Pomembno je, da se preizkušajo različne tehnologije, ni dobro vseh jajc dati v isto košaro, ker ne vemo, kaj se lahko zgodi na naši poti. Sam delam pri magnetnozadrževalnih napravah, vesel sem tudi vseh drugih prebojev, čeprav je med nami nekaj tekmovalnosti.

Jedrska energija oziroma fisijske jedrske elektrarne imajo veliko nasprotnikov. Fuzija za zdaj ni padla v nemilost.

Sem velik zagovornik jedrske energije. Z njeno uporabo bi bili bistveno bližje podnebnim ciljem oziroma ogljični nevtralnosti. Statistika dokazuje, da je jedrska energija najvarnejši vir energije, vendar so posledice morebitnih nesreč lahko velike, ker imamo opravka z visokoradioaktivnimi snovmi. Take nesreče ostanejo v kolektivnem spominu, tu so še odpadki, čeprav smo v resnici našli ustrezne rešitve za njihovo shranjevanje. Pri fisijski energiji gre predvsem za boj med različnimi interesnimi skupinami.

Pri fisiji imamo lahko nekaj deset ton goriva, pri fuziji bomo govorili o nekaj gramih goriva. Pri fuziji reakcija ne more pobegniti izpod nadzora, če se karkoli zalomi, vir toplotne moči, torej plazma, takoj izgine. Plazma je najbolj občutljiva zadeva na svetu, če ji nekaj ne ugaja, bo ugasnila. Pri tem bi pravzaprav ​nastala škoda predvsem na majhnem delu zidu naprave in magnetih. Fuzijsko gorivo, ki bi bilo za ljudi lahko nevarno, je radioaktivni tritij, ki pa ga bo v reaktorju 1,5 grama in ga je možno pri nepričakovani ugasnitvi plazme uspešno zadržati.

Vsekakor si ne želimo ponoviti zgodbe fisije, zato skušamo o tem viru energije ljudi obveščati in ozaveščati. V Angliji so denimo lani dosegli pomembno zmago, saj bodočih fuzijskih naprav na Otoku ne bodo obravnavali kot jedrske objekte, ampak kot naprave z virom sevanja. Kar je bistvena razlika. To ne bodo ekvivalenti jedrskih elektrarn.

Žiga Štancar v nadzorni sobi naprave JET. FOTO: United Kingdom Atomic Energy Authority

Kako ste vi prišli na Jet in ali boste ostali na Otoku?

Po dodiplomskem študiju astrofizike na FMF UL sem se usmeril v jedrsko fiziko in se zaposlil v raziskovalnem reaktorju TRIGA v skupini dr. Luke Snoja na odseku za reaktorsko fiziko IJS, ki je ena najboljših skupin za jedrske raziskave na svetu. Pritegnila me je fuzija, ki bi lahko bila rešitev za energetske potrebe in pri doseganju ciljev podnebne politike. Odsek je bil zelo dobro povezan z Jetom in po doktoratu sem odšel v Anglijo. Z brexitom smo raziskovalci take priložnosti za izmenjavo izgubili, žal. Do konca leta 2021 sem bil na Jetu kot gostujoči raziskovalec z IJS, nato pa sem se zaposlil pri vladni agenciji za fuzijsko energijo, U. K. Atomic Energy Authority. Zdaj sem vodja ekipe za preučevanje plazemske sredice na tej agenciji, skupaj nas je sedem raziskovalcev.

Naše delo temelji na fizikalnih simulacijah in eksperimentih. Razvijamo modele za simulacije plazme, ki jih lahko uporabimo na bodočih fuzijskih reaktorjih. V našem kampusu v Culhamu obratuje tokamak MAST, to je nova naprava, delujoča zadnjih nekaj let. Morda ni tako relevantna za podiranje rekordov dosežene fuzijske moči, kot je bil Jet, vendar testira druge pomembne tehnološke principe fuzijskih naprav. Naslednji korak pa je gradnja naprave STEP, to je prej omenjeni britanski koncept fuzijske elektrarne. Sodelujemo tudi z Iterjem in drugimi podobnimi projekti v ZDA. V Angliji se v fuzijo vlaga ogromno sredstev, v tem letu pričakujemo več kot pol milijarde funtov vložka britanske vlade, s čimer bo Culham ostal svetovno središče fuzijske fizike.

Ekipa na napravi Jet je bila izjemna. Sam sem se Jetu pridružil ob koncu njegovega delovanja, nekateri raziskovalci so tam preživeli celotno kariero, videli so prvo in zadnjo plazmo. Delo pri takšnem projektu je neverjetna izkušnja, sedeti v kontrolni sobi je bilo zelo vznemirljivo.