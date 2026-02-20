Generalka tokrat uspešnejša: izstrelitev v začetku marca?

Ameriška vesoljska agencija je med drugo najpomembnejšo generalko pred izstrelitvijo rakete v Kennedyjevem vesoljskem centru na Floridi uspešno napolnila svojo raketo SLS (Space Launch System) in prikazala odštevanje do izstrelitve odprave Artemis 2. Tako imenovana mokra vaja je potekala brez vidnih večjih težav, kar pomeni, da si lahko v začetku marca obetamo izstrelitev.

Ta izstrelitev štiri astronavte – Reida Wisemana, Victorja Gloverja in Christino Koch iz Nase ter Jeremyja Hansena iz Kanadske vesoljske agencije – poslala na 10-dnevno potovanje okoli Lune in nazaj na Zemljo. Artemis 2 bo prvi človeški polet v vesolje izven nizke zemeljske orbite od konca misij Apollo leta 1972, pa tudi prva misija z posadko v okviru programa Artemis.

Nasa je izstrelitev Artemis 2 načrtovala v začetku februarja, a se je ravno pri generalki pokazalo, da ima raketa več težav: glavne so bile povezane z uhajanjem tekočega vodika. Tako je pred 48 urami stekla ponovitev vaje, potem ko so sprejeli popravljalne ukrepe – v preteklih tednih so zamenjali tesnila, nameščena na vmesniku, ki se uporablja za dovajanje goriva v raketo. V generalki skoraj sto metrov visoko raketo napolnijo z gorivom in opravijo vse postopke do skorajšnjega prižiga motorjev. Koncentracije vodikovega plina so ostale pod dovoljenimi mejami (vodikovi atomi so najmanjši in zelo izmuzljivi, zato Nasa nekaj puščanja dovoljuje).

Na spletni strani Nase so pojasnili, da je bila na začetku postopkov polnjenja goriva komunikacija z nadzornim centrom sicer prekinjena, zato so operaterji začasno prešli na rezervne komunikacijske metode, da so lahko varno nadaljevali s točenjem goriva, dokler se niso obnovili normalni komunikacijski kanali. Inženirji so izolirali opremo, ki je povzročila težavo.

Pri ameriški vesoljski agenciji so še pojasnili, da bodo v naslednjih dneh postavili začasno dostopno platformo na mobilni izstrelitveni ploščadi. Z nje bodo lahko dostopali do pospeševalnikov rakete na trdo gorivo in do medtankov glavne stopnje, da bodo lahko servisirali sistem za prekinitev poleta in ga ponovno testirali. Platformo so zgradili po odpravi Artemis 1, da lahko varnostni sistem testirajo kar na ploščadi in rakete ni treba odvleči nazaj v stavbo za sestavljanje plovil.

Posadka Artemis 2 je testiranje opazovala iz nadzorne sobe v Kennedyjevem centru, čeprav Nasa uradno datuma izstrelitve še ni določila, se bo predvidoma danes za posadko začela obvezna 14-dnevna karantena pred vesoljsko odpravo. S tem omejijo možnosti okužb.

Testni polet Artemis 1 brez posadke so uspešno izvedli novembra 2022, tudi takrat so imeli veliko težav z rakete in so let prestavljali in prestavljali, zdelo se je, da bi se zgodba lahko ponovila. Artemis 2 je ključna odprava za »trojko«, ko bo posadka na Luni tudi pristajala.

Medtem pa bodo inženirji pregledali vse podatke. Nasa bo o dogajanju spregovorila na današnji novinarski konferenci.