Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

Gibanje ni le domena športnikov, temveč nujen pogoj za zdravo rast ter skladen razvoj in staranje, posredno pa za večjo kakovost življenja. Prvi mednarodni kongres Človek v gibanju v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in partnerjev je nedavno v Portorožu združil raziskovalce, zdravstvene strokovnjake in pedagoge z vsega sveta. Ozaveščanje današnjega pretežno sedečega človeka o pomenu gibanja postaja vse pomembnejše, zlasti ob dejstvu, da se sodobna družba vse izraziteje spoprijema s starajočim se prebivalstvom in izzivi, ki jih to prinaša.

»Izjemno smo zadovoljni z udeležbo, saj dokazuje, da smo se pravilno odločili z razširitvijo naše konference Otrok v gibanju, ki jo bienalno organiziramo že četrt stoletja, na celoten človekov življenjski cikel. Odpiramo izredno pomembno temo, ki bo jutri še bolj aktualna kot danes – kako pomembno je gibanje za človeka in njegovo funkcionalnost ter kakovost življenja,« je dejal predsednik znanstvenega sveta kongresa Človek v gibanju prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

Štiridnevni kongres, ki ga je v Portorožu gostil Inštitut za kineziološke raziskave Ikarus, ta je del ZRC Koper, je v partnerstvo združil več kot 20 institucij in povezal skoraj 200 udeležencev iz 13 držav. Razpravljali so o ključnih temah s področja kineziologije, zdravja in tehnologij. Vsebina kongresa je bila razdeljena na štiri sekcije: Otrok v gibanju, Mehanizmi gibalne neaktivnosti naproti gibalni/športni aktivnosti, Gibalna aktivnost in zdravo staranje ter Napredne tehnologije za spremljanje možganske dinamike med gibanjem v realnem času.

Otroštvo in adolescenca sta ključni razvojni obdobji, v katerih gibanje neposredno vpliva na telesni, kognitivni in socialni razvoj. V razpravah so obravnavali spremembe življenjskih navad, vpliv digitalne dobe in sedečega načina življenja ter potrebo po inovativnih strategijah za ohranjanje motivacije, dostopnosti in vključevanja. Gibanje ima tudi izredno pomembno vlogo pri blaženju učinkov staranja, tako fizioloških kot kognitivnih. Izpostavljene so bile številne prednosti gibalne aktivnosti in športa za zdravje in skladen razvoj, pa tudi nevarnosti, ki jih lahko povzročijo preobremenitve in nestrokovna ali nenačrtna vadba. Predstavljeni so bili sodobni in inovativni pristopi, ki združujejo raziskave, tehnologijo in prakso ter odpirajo možnosti za ohranjanje vitalnosti tudi v zrelih letih.

Udeleženci kongresa so prisluhnili več kot 70 prispevkom o novih vidikih proučevanja gibanja. FOTO: ZRS Koper

Posebno mesto je pripadlo naprednim tehnologijam, kot sta mobilno slikanje možganov in razširjena resničnost (XR), ki so bile obravnavane kot orodja prihodnosti pri spremljanju človekove gibalne aktivnosti z namenom diagnostike, rehabilitacije in preventivnih programov. Udeleženci so razpravljali o tehničnih, metodoloških in etičnih vidikih njihove uporabe ter prikazali potencialne sinergije med znanostjo o gibanju in digitalnimi inovacijami. Sogovorniki na kongresu so poudarili, da je preventiva ključna za ohranjanje dobrega počutja in preprečevanje številnih bolezni. Gibalna neaktivnost spodbuja globalna zdravstvena tveganja in povečuje pojavnost nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja in sladkorna bolezen. To ni le težava na osebni ravni, temveč ima globalne posledice za zdravje prebivalstva in predstavlja breme zdravstvenih sistemov.

Interdisciplinarni pristop in nove tehnologije

Kongres, ki so ga sooblikovale partnerske institucije iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Portugalske, Španije, Tajvana in Azerbajdžana, je potekal pod častnim pokroviteljstvom ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Minister, prof. dr. Igor Papič, je v otvoritvenem nagovoru poudaril pomen interdisciplinarnosti in vključevanja novih tehnologij. »Ta orodja zagotavljajo natančen, objektiven vpogled v motorični razvoj, rehabilitacijo, šport in zdravo staranje. A tehnologija sama po sebi ni dovolj. Ključno je, da podatki, znanje in infrastruktura med disciplinami, od inženirstva do zdravstvenih ved, krožijo,« je menil in dodal, da lahko le z interdisciplinarnim sodelovanjem v celoti izkoristimo nove tehnologije za boljše razumevanje človekovega gibanja in njegovega vpliva na zdravje, razvoj in dobro počutje.

Udeleženci kongresa so prisluhnili več kot 70 prispevkom, ki so z novimi znanstvenimi ugotovitvami in vidiki gibanja za človeka odprli nova poglavja v preučevanju gibalne aktivnosti v življenju sodobnega človeka. S sociološkim, fiziološkim, kineziološkim in psihološkim pristopom so preučili procese človekovega gibanja skozi vsa obdobja ter v luči izzivov sodobnega življenja.

»Prispevki na konferenci so bili izredno kakovostni, odražali so najsodobnejša dognanja različnih znanstvenih področij, usmerjenih v enako izhodišče – preučevanje vloge in pomena gibalne aktivnosti v razvoju in ravnovesju delovanja človekovega organizma s ciljem kompetentnega in kakovostnega življenja,« je bil zadovoljen dr. Luka Šlosar, predsednik organizacijskega odbora kongresa.

Redna gibalna dejavnost nas ščiti pred nevrodegenerativnimi in mišičnimi spremembami, povezanimi s staranjem. FOTO: Blaž Samec

Ob robu dogajanja je znanstvena komisija podelila nagrado Santoria Santoria za najbolj obetavne prispevke mladih raziskovalcev. Nagrado, ki se imenuje po koprskem zdravniku in izumitelju, je za najboljši strokovni prispevek dobil Anton Visser (Univerza Paderborn v Nemčiji). Nagrajeni pa so bili še Gašper Turnšek (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani), Nina Omejc (Inštitut Jožef Stefan) in Luisa Pellicani (Univerza Alda Mora v Bariju).

Telesna dejavnost je ključni dejavnik zdravega staranja

»Da bi ostali zdravi, se moramo gibati,« je podčrtal prof. dr. Marco Narici, profesor fiziologije na Oddelku za biomedicinske znanosti in direktor Laboratorija za nevromišično fiziologijo na Univerzi v Padovi. Neaktivnost je med starejšim prebivalstvom zelo razširjena in ni le vzrok številnih nenalezljivih bolezni, temveč tudi pospešuje biološko staranje. Najnovejše raziskave kažejo, da mišice ne propadajo zgolj zaradi zmanjšanja mase, ampak zaradi degeneracije živčno-mišičnih povezav. To vodi v slabšo koordinacijo, manjšo moč in hitrejši funkcionalni upad. »Redna gibalna dejavnost zagotavlja zaščito pred nevrodegenerativnimi in mišičnimi spremembami, povezanimi s staranjem, za katere smo v preteklosti menili, da so dokončne,« je še dodal.

Poleg gibalne vadbe pa velja poudariti tudi ustrezno prehrano. Profesor Huang Chi Chang iz Tajvana, ki se ukvarja s sarkopenijo, to je izguba mišične mase in moči pri staranju, je s svojimi kliničnimi študijami dokazal, da lahko kombinacija probiotikov, kakovostne prehrane in vadbe bistveno izboljša telesno zmogljivost in zmanjša vnetja.

Daljša življenjska doba pomeni predvsem daljšo starost. FOTO: Blaž Samec

Po podatkih statističnega urada za leto 2022 je pričakovana življenjska doba v naši državi 81,3 leta, pričakovana doba zdravega življenja pa 66,7 leta. »To pomeni, da obdobje bolezni povprečno traja 14,6 leta, kar je skoraj 20 odstotkov vsega življenja. Daljša življenjska doba pomeni predvsem daljšo starost,« je povzela prof. dr. Branka Javornik, zaslužna profesorica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

O primeru Portugalske kot ene najhitreje starajočih se evropskih držav je govorila prof. dr. Sandra Pais z Univerze v Évori. Večanje deleža prebivalstva, starejšega od 65 let, zlasti na podeželju, je velik izziv za portugalske zdravstvene in socialne storitve, ki se že spoprijemajo z omejenimi viri, pomanjkanjem kadra in večjo potrebo po dolgotrajni oskrbi. S prenovo zdravstvenega sistema z uvedbo novih lokalnih zdravstvenih enot je bil storjen korak naprej, kljub temu pa bo nujno treba vpeljati inovacije, ki bodo presegle bolnišnično usmerjen model ter bodo spodbujale skupnostno, preventivno in posamezniku prilagojeno obravnavo.

Za promocijo telesne dejavnosti

Prof. dr. Anita Hökelmann z Univerze Otta von Guerickeja v Magdeburgu raziskuje, kako lahko ples pozitivno vpliva na starajoče se možgane. Njene dolgoletne raziskave so pokazale, da ples ne izboljša le telesne kondicije, temveč spodbuja tudi nevroplastičnost – zmožnost možganov, da se prilagajajo in ohranjajo kognitivne funkcije. Posebej zanimivi so rezultati pri ljudeh z blagimi kognitivnimi motnjami in celo demenco: ples je pripomogel k izboljšanju spomina in čustvenega ravnovesja.

»Vsaj 60 resnih študij v zadnjih dveh desetletjih ima skupno sporočilo: šport je pomemben dejavnik za zdravje, ima boljše rezultate kot medicina, gibanje pa ohranja ljudi samostojne tudi v poznih letih,« je navedla. Tisti, ki se ukvarjajo s športom, po podatkih, ki jih je predstavila, živijo od šest do deset let dlje.

FOTO: ZRS Koper

»Pomanjkanje gibalne aktivnosti lahko poveča obolevnost in umrljivost, poslabša kakovost življenja ter poveča ekonomsko breme posameznikov in družbe. Kot odgovor na ta trend so se številne organizacije aprila 2021 v Hamburgu združile pod eno streho in podpisale hamburško deklaracijo,« je povedala prof. dr. Marcela González Gross s Tehniške univerze v Madridu. Gre za globalno zavezništvo za promocijo telesne dejavnosti, da bi spodbudili dolgoročne spremembe vedenja na ravni posameznika in celotne družbe. Marcela González Gross je bila ena od ključnih pobudnic zavezništva, ki ga danes podpira že več kot 130 svetovnih organizacij, med njimi tudi Mednarodni olimpijski komite. Pri tem pozivajo nacionalne in mednarodne oblikovalce politik, naj sprejmejo konkretne ukrepe za spodbujanje vsakodnevne telesne dejavnosti in vadbe tako na ravni družbe kot v zdravstvenih ustanovah.

Ena od platform, ki si prizadevajo za te iste cilje, je tudi mednarodni kongres Človek v gibanju. »Z združitvijo znanosti, klinične prakse in družbenega dialoga ponujamo možnost, da skupaj oblikujemo prihodnost, v kateri bo gibanje prepoznano kot temeljna človekova potreba in najmočnejše orodje za zdravje in kakovost življenja,« je ob koncu kongresa še poudaril predsednik znanstvenega sveta konference prof. dr. Rado Pišot.