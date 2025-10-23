  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    Med pomembnimi stebri zdravja je poleg telovadbe tudi ustrezna prehrana. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Med pomembnimi stebri zdravja je poleg telovadbe tudi ustrezna prehrana. FOTO: Blaž Samec
    Nataša Čepar, ZRS Koper
    23. 10. 2025 | 06:00
    10:53
    A+A-

    Gibanje ni le domena športnikov, temveč nujen pogoj za zdravo rast ter skladen razvoj in staranje, posredno pa za večjo kakovost življenja. Prvi mednarodni kongres Človek v gibanju v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in partnerjev je nedavno v Portorožu združil raziskovalce, zdravstvene strokovnjake in pedagoge z vsega sveta. Ozaveščanje današnjega pretežno sedečega človeka o pomenu gibanja postaja vse pomembnejše, zlasti ob dejstvu, da se sodobna družba vse izraziteje spoprijema s starajočim se prebivalstvom in izzivi, ki jih to prinaša.

    »Izjemno smo zadovoljni z udeležbo, saj dokazuje, da smo se pravilno odločili z razširitvijo naše konference Otrok v gibanju, ki jo bienalno organiziramo že četrt stoletja, na celoten človekov življenjski cikel. Odpiramo izredno pomembno temo, ki bo jutri še bolj aktualna kot danes – kako pomembno je gibanje za človeka in njegovo funkcionalnost ter kakovost življenja,« je dejal predsednik znanstvenega sveta kongresa Človek v gibanju prof. dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper.

    Štiridnevni kongres, ki ga je v Portorožu gostil Inštitut za kineziološke raziskave Ikarus, ta je del ZRC Koper, je v partnerstvo združil več kot 20 institucij in povezal skoraj 200 udeležencev iz 13 držav. Razpravljali so o ključnih temah s področja kineziologije, zdravja in tehnologij. Vsebina kongresa je bila razdeljena na štiri sekcije: Otrok v gibanju, Mehanizmi gibalne neaktivnosti naproti gibalni/športni aktivnosti, Gibalna aktivnost in zdravo staranje ter Napredne tehnologije za spremljanje možganske dinamike med gibanjem v realnem času.

    Otroštvo in adolescenca sta ključni razvojni obdobji, v katerih gibanje neposredno vpliva na telesni, kognitivni in socialni razvoj. V razpravah so obravnavali spremembe življenjskih navad, vpliv digitalne dobe in sedečega načina življenja ter potrebo po inovativnih strategijah za ohranjanje motivacije, dostopnosti in vključevanja. Gibanje ima tudi izredno pomembno vlogo pri blaženju učinkov staranja, tako fizioloških kot kognitivnih. Izpostavljene so bile številne prednosti gibalne aktivnosti in športa za zdravje in skladen razvoj, pa tudi nevarnosti, ki jih lahko povzročijo preobremenitve in nestrokovna ali nenačrtna vadba. Predstavljeni so bili sodobni in inovativni pristopi, ki združujejo raziskave, tehnologijo in prakso ter odpirajo možnosti za ohranjanje vitalnosti tudi v zrelih letih.

    Udeleženci kongresa so prisluhnili več kot 70 prispevkom o novih vidikih proučevanja gibanja. FOTO: ZRS Koper
    Udeleženci kongresa so prisluhnili več kot 70 prispevkom o novih vidikih proučevanja gibanja. FOTO: ZRS Koper

    Posebno mesto je pripadlo naprednim tehnologijam, kot sta mobilno slikanje možganov in razširjena resničnost (XR), ki so bile obravnavane kot orodja prihodnosti pri spremljanju človekove gibalne aktivnosti z namenom diagnostike, rehabilitacije in preventivnih programov. Udeleženci so razpravljali o tehničnih, metodoloških in etičnih vidikih njihove uporabe ter prikazali potencialne sinergije med znanostjo o gibanju in digitalnimi inovacijami. Sogovorniki na kongresu so poudarili, da je preventiva ključna za ohranjanje dobrega počutja in preprečevanje številnih bolezni. Gibalna neaktivnost spodbuja globalna zdravstvena tveganja in povečuje pojavnost nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja in sladkorna bolezen. To ni le težava na osebni ravni, temveč ima globalne posledice za zdravje prebivalstva in predstavlja breme zdravstvenih sistemov.

    Interdisciplinarni pristop in nove tehnologije

    Kongres, ki so ga sooblikovale partnerske institucije iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Portugalske, Španije, Tajvana in Azerbajdžana, je potekal pod častnim pokroviteljstvom ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Minister, prof. dr. Igor Papič, je v otvoritvenem nagovoru poudaril pomen interdisciplinarnosti in vključevanja novih tehnologij. »Ta orodja zagotavljajo natančen, objektiven vpogled v motorični razvoj, rehabilitacijo, šport in zdravo staranje. A tehnologija sama po sebi ni dovolj. Ključno je, da podatki, znanje in infrastruktura med disciplinami, od inženirstva do zdravstvenih ved, krožijo,« je menil in dodal, da lahko le z interdisciplinarnim sodelovanjem v celoti izkoristimo nove tehnologije za boljše razumevanje človekovega gibanja in njegovega vpliva na zdravje, razvoj in dobro počutje.

    Udeleženci kongresa so prisluhnili več kot 70 prispevkom, ki so z novimi znanstvenimi ugotovitvami in vidiki gibanja za človeka odprli nova poglavja v preučevanju gibalne aktivnosti v življenju sodobnega človeka. S sociološkim, fiziološkim, kineziološkim in psihološkim pristopom so preučili procese človekovega gibanja skozi vsa obdobja ter v luči izzivov sodobnega življenja.

    »Prispevki na konferenci so bili izredno kakovostni, odražali so najsodobnejša dognanja različnih znanstvenih področij, usmerjenih v enako izhodišče – preučevanje vloge in pomena gibalne aktivnosti v razvoju in ravnovesju delovanja človekovega organizma s ciljem kompetentnega in kakovostnega življenja,« je bil zadovoljen dr. Luka Šlosar, predsednik organizacijskega odbora kongresa.

    Redna gibalna dejavnost nas ščiti pred nevrodegenerativnimi in mišičnimi spremembami, povezanimi s staranjem.  FOTO: Blaž Samec
    Redna gibalna dejavnost nas ščiti pred nevrodegenerativnimi in mišičnimi spremembami, povezanimi s staranjem.  FOTO: Blaž Samec

    Ob robu dogajanja je znanstvena komisija podelila nagrado Santoria Santoria za najbolj obetavne prispevke mladih raziskovalcev. Nagrado, ki se imenuje po koprskem zdravniku in izumitelju, je za najboljši strokovni prispevek dobil Anton Visser (Univerza Paderborn v Nemčiji). Nagrajeni pa so bili še Gašper Turnšek (Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani), Nina Omejc (Inštitut Jožef Stefan) in Luisa Pellicani (Univerza Alda Mora v Bariju).

    Telesna dejavnost je ključni dejavnik zdravega staranja

    »Da bi ostali zdravi, se moramo gibati,« je podčrtal prof. dr. Marco Narici, profesor fiziologije na Oddelku za biomedicinske znanosti in direktor Laboratorija za nevromišično fiziologijo na Univerzi v Padovi. Neaktivnost je med starejšim prebivalstvom zelo razširjena in ni le vzrok številnih nenalezljivih bolezni, temveč tudi pospešuje biološko staranje. Najnovejše raziskave kažejo, da mišice ne propadajo zgolj zaradi zmanjšanja mase, ampak zaradi degeneracije živčno-mišičnih povezav. To vodi v slabšo koordinacijo, manjšo moč in hitrejši funkcionalni upad. »Redna gibalna dejavnost zagotavlja zaščito pred nevrodegenerativnimi in mišičnimi spremembami, povezanimi s staranjem, za katere smo v preteklosti menili, da so dokončne,« je še dodal.

    Poleg gibalne vadbe pa velja poudariti tudi ustrezno prehrano. Profesor Huang Chi Chang iz Tajvana, ki se ukvarja s sarkopenijo, to je izguba mišične mase in moči pri staranju, je s svojimi kliničnimi študijami dokazal, da lahko kombinacija probiotikov, kakovostne prehrane in vadbe bistveno izboljša telesno zmogljivost in zmanjša vnetja.

    Daljša življenjska doba pomeni predvsem daljšo starost.  FOTO: Blaž Samec
    Daljša življenjska doba pomeni predvsem daljšo starost.  FOTO: Blaž Samec

    Po podatkih statističnega urada za leto 2022 je pričakovana življenjska doba v naši državi 81,3 leta, pričakovana doba zdravega življenja pa 66,7 leta. »To pomeni, da obdobje bolezni povprečno traja 14,6 leta, kar je skoraj 20 odstotkov vsega življenja. Daljša življenjska doba pomeni predvsem daljšo starost,« je povzela prof. dr. Branka Javornik, zaslužna profesorica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

    O primeru Portugalske kot ene najhitreje starajočih se evropskih držav je govorila prof. dr. Sandra Pais z Univerze v Évori. Večanje deleža prebivalstva, starejšega od 65 let, zlasti na podeželju, je velik izziv za portugalske zdravstvene in socialne storitve, ki se že spoprijemajo z omejenimi viri, pomanjkanjem kadra in večjo potrebo po dolgotrajni oskrbi. S prenovo zdravstvenega sistema z uvedbo novih lokalnih zdravstvenih enot je bil storjen korak naprej, kljub temu pa bo nujno treba vpeljati inovacije, ki bodo presegle bolnišnično usmerjen model ter bodo spodbujale skupnostno, preventivno in posamezniku prilagojeno obravnavo.

    Za promocijo telesne dejavnosti

    Prof. dr. Anita Hökelmann z Univerze Otta von Guerickeja v Magdeburgu raziskuje, kako lahko ples pozitivno vpliva na starajoče se možgane. Njene dolgoletne raziskave so pokazale, da ples ne izboljša le telesne kondicije, temveč spodbuja tudi nevroplastičnost – zmožnost možganov, da se prilagajajo in ohranjajo kognitivne funkcije. Posebej zanimivi so rezultati pri ljudeh z blagimi kognitivnimi motnjami in celo demenco: ples je pripomogel k izboljšanju spomina in čustvenega ravnovesja.

    »Vsaj 60 resnih študij v zadnjih dveh desetletjih ima skupno sporočilo: šport je pomemben dejavnik za zdravje, ima boljše rezultate kot medicina, gibanje pa ohranja ljudi samostojne tudi v poznih letih,« je navedla. Tisti, ki se ukvarjajo s športom, po podatkih, ki jih je predstavila, živijo od šest do deset let dlje.

    FOTO: ZRS Koper
    FOTO: ZRS Koper

    »Pomanjkanje gibalne aktivnosti lahko poveča obolevnost in umrljivost, poslabša kakovost življenja ter poveča ekonomsko breme posameznikov in družbe. Kot odgovor na ta trend so se številne organizacije aprila 2021 v Hamburgu združile pod eno streho in podpisale hamburško deklaracijo,« je povedala prof. dr. Marcela González Gross s Tehniške univerze v Madridu. Gre za globalno zavezništvo za promocijo telesne dejavnosti, da bi spodbudili dolgoročne spremembe vedenja na ravni posameznika in celotne družbe. Marcela González Gross je bila ena od ključnih pobudnic zavezništva, ki ga danes podpira že več kot 130 svetovnih organizacij, med njimi tudi Mednarodni olimpijski komite. Pri tem pozivajo nacionalne in mednarodne oblikovalce politik, naj sprejmejo konkretne ukrepe za spodbujanje vsakodnevne telesne dejavnosti in vadbe tako na ravni družbe kot v zdravstvenih ustanovah.

    Ena od platform, ki si prizadevajo za te iste cilje, je tudi mednarodni kongres Človek v gibanju. »Z združitvijo znanosti, klinične prakse in družbenega dialoga ponujamo možnost, da skupaj oblikujemo prihodnost, v kateri bo gibanje prepoznano kot temeljna človekova potreba in najmočnejše orodje za zdravje in kakovost življenja,« je ob koncu kongresa še poudaril predsednik znanstvenega sveta konference prof. dr. Rado Pišot.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

    Kakšen je zdravstveni sistem nove generacije?

    Družba Delo mediji je večmesečno poslovno kampanjo zaokrožila z razpravami o priložnostih za izboljšave delovanja zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Otroci z redkimi boleznimi: preizkus pravičnosti in solidarnosti države

    Izhodiščni položaj otroka z redko boleznijo (in njegove skrbne družine) je izjemno težak – in ne po njegovi krivdi.
    Lenart Škof 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    gibanjetelovadbaZRS Koperzdrav življenjski slogšportna rekreacijakineziologija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Fajonova na obisku

    Peršman: na Dunaju bo znano, kaj je komisija ugotovila glede racije

    Po poročanju avstrijskega časnika Der Standard naj bi komisija, ki jo vodi Mathias Vogl, ugotovila, da je bila operacija neutemeljena in je ne bi smeli izvesti.
    23. 10. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zbiralec jeklenih konjičkov

    Erling Haaland se je obdaril, za Lamborginija je odštel dnevni plači

    Norveški nogometni zvezdnik si je za odličen porvi del sezone privoščil »okrepitev« v 12 milijonov evrov vredni zbirki razkošnih in športnih avtomobilov.
    23. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo