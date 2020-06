Gledališka predstava vesoljskega srečanja

Prvi prizor: robotska roka prime satelit in ga zapelje po 33 metrov dolgi tračnici proti sistemu dveh asteroidov – prvi, večji, je na priročni verigi obešen s stropa, drugi, manjši, pa se na robotskem vozilu v krogih vozi okoli njega. Vtis gledališča še okrepi težka črna zavesa v ozadju, ki ponazarja temno ozadje vesolja. Predstava se odigra v Esinem laboratoriju za orbitalno robotiko, vodenje in navigacijo na Nizozemskem in je vaja za resnično odpravo Hera k dvojnemu asteroidu Didimos. Leta 2024 naj bi Esa proti paru vesoljskih kamnov, ki ga sestavljata večji Didimos s premerom 780 metrov in njegova 160-metrska luna, ...