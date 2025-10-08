Gnezda brkatih jastrebov – muzej v naravi

Številne ptice imajo navado pobirati drobne kose naravnih ali umetnih materialov, ki jih uporabljajo pri gradnji svojih gnezd. Posebnost nekaterih večjih vrst, kot so jastrebi, orli in sokoli, pa je, da lahko isto gnezdo uporabljajo nove generacije več stoletij, če ostane na varnem mestu.

Takšno vedenje je dobro dokumentirano pri brkatem seru (Gypaetus barbatus), ogroženi vrsti jastreba, ki gradi gnezda v vdolbinah na pečinah, skalnih zavetiščih ali na policah. Poseljuje evropske gorske verige, zlasti Pireneje, v več alpskih državah potekajo tudi projekti ponovne naselitve v naravo.

Med letoma 2008 in 2014 je skupina raziskovalcev dobila priložnost podrobno preučiti 12 dobro ohranjenih gnezd brkatega sera z juga Španije, kjer je vrsta izumrla pred približno 70–130 leti. Pregledali in analizirali so plast za plastjo in presenetljive ugotovitve nedavno objavili v reviji Ecology.

Našli so ostanke 226 predmetov, ki jih je izdelal ali spremenil človek. Med temi so bili frača iz trave esparto, čevlji, puščica za samostrel, okrašen kos ovčjega usnja in lesena sulica. Radiokarbonsko datiranje je pokazalo, da je več predmetov starejših od 600 let – toliko stari so bili ostanki čevljev, kos košare pa 150 let.

»Zaradi trdnosti gnezd brkatega jastreba in njihovih lokacij v zahodnem Sredozemlju, običajno na zaščitenih mestih, kot so jame in skalna zavetišča z razmeroma stabilno temperaturo in nizko vlažnostjo, so ta gnezda delovala kot naravni muzeji, ki so dobro ohranili zgodovinski material,« pišejo avtorji. Poleg predmetov, ki jih je izdelal človek, so raziskovalci našli še 2117 kosti, 86 kopit, 72 ostankov usnja, 11 ostankov dlak in 43 jajčnih lupin. Ugotovitve raziskave bi lahko pripomogle k prizadevanjem za obnovo habitatov in ponovno naselitev vrste v Evropi.