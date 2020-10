Google bo prek nove storitve medijem plačeval za vsebine

Rezervirali milijardo dolarjev

Lastnik Googla , podjetje Alphabet, namerava medijskim hišam po vsem svetu v prihodnjih treh letih v okviru novega produkta izplačati milijardo dolarjev za njihove vsebine , je danes objavil glavni izvršni direktor podjetja. Google News Showcase bodo sprva zagnali v Nemčiji in Braziliji.Google bo s tem prvič v zgodovini svojega delovanja medijskim hišam plačeval licence. V prvi fazi bo v Nemčiji v projekt vključenih 20 založnikov, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Med njimi so Spiegel, Zeit ter Frankfurter Allgemeine Zeitung. V Braziliji so med sodelujočimi medijskimi hišami Folha de S. Paulo, Band in Infobae.»Ta pristop je drugačen od drugih naših novičarskih produktov, saj je osnovan na uredniških odločitvah posamičnih založnikov glede tega, katere zgodbe bodo prikazali bralcem in kako jih bodo predstavili,« je na uradnem Googlovem blogu zapisal Pichai. »Danes ga bomo predstavili bralcem v Braziliji in Nemčiji in ga nato v prihodnjih mesecih širili v druge države, kjer bodo lokalni okviri podpirali takšna partnerstva,« je dodal.V okviru produkta bo internetni velikan bralcem omogočil dostop do sicer zaklenjenih oziroma plačljivih člankov na medijskih spletnih straneh. Za pokritje delovanja programa v prvih treh letih je rezerviral milijardo dolarjev, a namerava to nadaljevati tudi po tem obdobju.News Showcase bo sprva na voljo na napravah, ki jih poganja operacijski sistem Android, kmalu pa bodo sledili še operacijski sistem Ios ter nato Googlova aplikacija Discover ter njegov brskalnik. Kot je še poudaril Pichai, je Google partnerstvo v okviru novega produkta sklenil z že okoli 200 vodilnimi publikacijami v Nemčiji, Braziliji, Argentini, Kanadi, Veliki Britaniji in Avstraliji.Vsaka medijska hiša bo sicer plačilo prejela glede na vsebino, ki jo bo zagotavljala. V prvi fazi bodo to lahko fotografije in teksti, kasneje pa bo Google dovolil tudi video- in avdioprispevke.Plačevanje založnikom za prikazovanje njihove vsebine je že dolgo vir napetosti med medijskimi podjetji in tehnološkimi platformami. Facebook je, denimo, dogovor o licencah z več medijskimi hišami, med katerimi sta New York Times in Dow Jones, dosegel lani, ko je zagnal storitev Facebook News.