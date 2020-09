Google o glasovnih klicih, previdni Twitter in Youtubovi čuvaji

Google na novo definira glasovne klice

Švedska Klarna postaja osrednja spletna banka

FOTO: Benoit Tessier Reuters

Nove generacije igralnih konzol

Tudi Amazon s podkasti

Velika previdnost Twitterja

FOTO: Toby Melville Reuters

Youtubovi čuvaji

Uporaba glasovnih klicev, ki jih ponujajo mobilni operaterji, že več let upada. Pri Googlu so prepričani, da so eden od pomembnih vzrokov, zakaj ne maramo glasovnih klicev, neznane številke. Zgodovina mobilnih klicev je namreč prežeta z analogno zgodovino, kar v praksi pomeni, da uporabniki pri klicih operiramo zgolj s številkami; če številke klicatelja nimamo shranjene v svojem imeniku, nam je neznana. V primeru klica z neznane številke ne vemo, ali gre za smiseln klic ali zgolj za potegavščino ali celo prevaro. Ravno zadnje želijo spremeniti pri Googlu, ki širi nabor naprav, ki lahko uporabljajo njihovo aplikacijo google phone. Ta bo lahko nameščena kot osnovna aplikacija za opravljanje klicev,. Ta bo potrjena prek Googla, vključena pa bosta tudi logotip klicatelja in krajše sporočilo, ki vsebuje razloge za klic.Spletna banka Klarna, ki slovi po modelu kupi zdaj, plačaj pozneje, je prodala delež lastništva, s tem pa dobila tudi novo tržno vrednosti podjetja. Ta zdaj znaša 10,6 milijarde dolarjev, kar je hkrati več, kot je vredna katerakoli druga spletna banka s finančnotehnološkega področja. Švedska banka Klarna je trenutno tudi eden večjih izzivalcev tradicionalnega bančništva in je tako med najobetavnejšimi fintech podjetji na svetu. Med drugim jo je ameriški CNBC letos uvrstil na peto mesto seznama podjetij, ki korenito spreminjajo ustaljeno okolje in določajo nove trende., glavna tekmeca pa sta britanski Revolut in ustvarjalec programske opreme za spletna plačila Checkout.com.Podjetje Sony je napovedalo, da bo nova generacija igralnih konzol, stala pa bo okroglih 500 ameriških dolarjev. Tako so Microsoftu napovedali boj za kupce v najbolj prodajnem delu leta. Microsoft je namreč na začetku meseca objavil, da bo 10. novembra kupcem za 499 dolarjev na voljo nova konzola xbox serije X. Novembra bodo javnosti ponudili tudi cenejšo in nekoliko manj zmogljivo različico xbox S. Igranje videoiger se je zaradi ukrepa ostani doma za zajezitev širjenja koronavirusa močno povečalo, uporabniki pa so si že dlje časa želeli novih konzol, saj sta tako xbox one kot playstation 4 že iz leta 2013. Podjetji napovedujeta hitrejše nalaganje, boljšo grafiko in nove igre.Tudi Amazon v svojo aplikacijo za poslušanje glasbe uvaja poslušanje podkastov, s čimer želi konkurirati Spotifyju, Applu in Googlu. A v začetni fazi bodo Amazonovim uporabnikom oddaje na voljo le v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji in na Japonskem. »in jim zato želimo ponuditi kar se da bogato uporabniško izkušnjo,« je poudaril podpredsednik podjetja Amazon Music Steve Boom. Statistični podatki kažejo, da se je v tujini v zadnjih mesecih zelo povečalo poslušanje podkastov, nekateri največji ponudniki štejejo poslušanost svojih oddaj v sedemmestnih številkah.Približujejo se ameriške predsedniške volitve, zato se pri Twitterju pripravljajo na morebitne zlorabe njihovega družbenega omrežja., naj poskrbijo, da je njihovo geslo za prijavo resnično dovolj močno in ga ni možno na hitro zlorabiti. Omenjene uporabniške račune bodo morali tudi dvakrat overiti, pri Twitterju pa sporočajo, da načrtujejo tudi več notranjih zaščitnih ukrepov. Še posebno so previdni, ker so julija že doživeli vdor v več profilov znanih oseb, kar je bila prevara s kriptovalutami.Mozilla, avtorica Firefoxa, je oblikovala dodatek k njihovemu brskalniku, ki bo uporabnikom youtuba omogočil, da zaznajo in opozorijo na škodljive videoposnetke, ki jih gledalcem ponudi youtube. Algoritem platforme namreč po ogledanih posnetkih uporabniku ponudi v ogled nove in nove, med temi pa se znajdejo tudi takšni, ki lahko gledalce zavedejo z dezinformacijami. Že letain ali napeljujejo k škodljivemu dejanju. Pri Mozilli so navedli, da je več kot 70 odstotkov ogledanih videoposnetkov na youtubu pogledanih po priporočilu Googlove platforme, a le malo je znanega, kako delujejo algoritmi, ki privedejo gledalca do rasističnih, nasilnih in zavajajočih vsebin. Po poročanju Guardiana je poteza Mozille sicer močno tvegana. Odvisna je namreč od Googla, saj je glavni iskalnik v brskalniku Firefox Googlov.