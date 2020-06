Google popustil in napovedal plačilo za objavo medijskih člankov

V prvi fazi bo Google podpisal dogovore z nemškimi medijskimi hišami, med katerimi je tudi Der Spiegel. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Ameriški tehnološki velikan Google je za prihodnje leto napovedal sklepanje licenčnih dogovorov z medijskimi hišami, s katerimi se bo prvič doslej zavezal k plačevanju nadomestila za objavo novinarskih vsebin, so danes sporočili iz podjetja. V prvi fazi bo pogodbe sklenil z medijskimi hišami iz Nemčije, Avstralije in Brazilije.Google se že več let upira zahtevam medijskih družb po svetu po izplačilu finančnega nadomestila za objavo njihovih vsebin. Posebej glasne kritike so prihajale iz evropskih medijskih hiš. Ameriški velikan je zdaj končno popustil. »Danes objavljamo program nakupov licenc, na temelju katerega bomo izdajateljem plačevali kakovostno nadomestilo za potrebe nove ‘informativne izkušnje‘,« je na Googlovem blogu objavil predstavnik podjetjaT. i. informativna izkušnja je nov Googlov proizvod, ki bo prihodnje leto na voljo v okviru Google News in Google Discover.V prvi fazi bo Google podpisal dogovore z nemškimi medijskimi hišami Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung in Rheinische Post, avstralskimi Schwartz Media, The Conversation in Solstice Media ter brazilskima Diarios Associados in A Gazeta. V naslednji fazi bodo sledili podpisi z medijskimi hišami drugih držav.»Pomembna je živahna novičarska industrija, mogoče je še pomembnejša, kot je bila doslej, saj ljudje v času pandemije in vse večje zaskrbljenosti zaradi rasne nepravičnosti ponekod po svetu,« je poudaril Bender. »Globoko nam je mar zagotavljati dostop do informacij in podpirati izdajatelje, ki objavljajo o teh pomembnih temah,« je dodal.Kaj bo novost prinesla uporabnikom, ni natančneje pojasnil, prav tako ne, na koliko prihodkov računajo s tega naslova.