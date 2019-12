Googlu v Franciji 150 milijonov evrov kazni zaradi zlorabe tržnega položaja

Nova kazen za Google v Franciji bi lahko še dodatno poslabšala odnose med Parizom in Washingtonom. FOTO: Reuters

Francoski organ za varstvo konkurence je ameriškemu spletnemu velikanu Google naložil plačilo 150 milijonov evrov kazni zaradi zlorabe prevladujočega tržnega položaja za oglaševanje na podlagi zgodovine spletnih iskanj. Google bo moral obenem pojasniti pravila delovanja svoje oglaševalske platforme Google Ads in postopke brisanja računov. Gre za prvo kazen francoskega varuha konkurence Googlu in tretjo najvišjo , kar jih je ta kdaj naložil, je na novinarski konferenci povedala njegova predsednica. Google ima po njenih besedah pri oglaševanju na podlagi zgodovine spletnih iskanj uporabnika »izredno dominantno držo« in 90- do stoodstotni tržni delež. »Ko imaš veliko moč, imaš tudi veliko odgovornost,« je dodala.Poudarila je, da ne morejo vplivati na Googlova pravila za delovanje oglaševalske platforme Google Ads, »morajo pa ta pravila biti jasna«. Trenutno Google po navedbah varuha konkurence namreč noče jasno navesti, na podlagi katerih kriterijev platforma deluje.Organ zahteva tudi, da Google natančno pojasni postopke brisanja računov. Gre za še en udarec ameriškemu spletnemu velikanu, ki ga v zadnjem času pestijo številni visoki izredni izdatki, povezani s kaznimi, odškodninami in poravnavami. Januarja mu je francoski regulator naložil 50 milijonov evrov kazni, ker ni zagotovil transparentnih in enostavno dostopnih informacij o svojih politikah v zvezi z dovoljenjem za zbiranje podatkov. Marca je sledila odločitev evropske komisije , da mora Google plačati 1,49 milijarde evrov kazni, saj naj bi s svojim prevladujočim položajem omejeval konkurenco. Septembra je velikan privolil v milijardno davčno poravnavo s Francijo, vmes pa se je med drugim soočil še s skupinsko tožbo francoskih potrošnikov zaradi zlorabe podatkov.Nova kazen za Google v Franciji bi lahko še dodatno poslabšala odnose med Parizom in Washingtonom, ki so po uvedbi francoskega digitalnega davka precej napeti. Urad ameriškega trgovinskega predstavnika je v začetku meseca ugotovil, da davek diskriminira ameriške velikane iz sektorja. Zato je administracija predsednikaFranciji zagrozila z uvedbo kazenskih carin v višini do sto odstotkov na nekatere izdelke. Francoska stran označuje grožnje za nesprejemljive.