Raziskovalec na terenu: GPS-ovratnice in pohodni čevlji

Nik Šabeder raziskuje odnose med leopardi v njihovem življenjskem prostoru in odnose z drugimi živalmi.
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Nik Šabeder FOTO: osebni arhiv
Nik Šabeder je raziskovalec in asistent na Katedri za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.
To je GPS-ovratnica. Kar pa ne pomeni, da jo nosim sam. Ovratnice so nameščene na leopardih v Namibiji, torej so instrument, ki je v uporabi najpogosteje. Najbolj priljubljen del opreme pa so pohodni čevlji, saj to pomeni, da bo delovni dan terensko zabaven.
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Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?
Nik Šabeder FOTO: osebni arhiv
Raziskujem ekologijo leopardov. Torej, odnose med leopardi v njihovem ...
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