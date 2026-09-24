Raziskovalec na terenu: GPS-ovratnice in pohodni čevlji

Nik Šabeder je raziskovalec in asistent na Katedri za zdravje gozda in upravljanje prostoživečih živali Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. To je GPS-ovratnica. Kar pa ne pomeni, da jo nosim sam. Ovratnice so nameščene na leopardih v Namibiji, torej so instrument, ki je v uporabi najpogosteje. Najbolj priljubljen del opreme pa so pohodni čevlji, saj to pomeni, da bo delovni dan terensko zabaven. Več zgodb najdete v rubriki Znanstvenik/Znanstvenica spreminja svet. Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete? Nik Šabeder FOTO: osebni arhiv Raziskujem ekologijo leopardov. Torej, odnose med leopardi v njihovem ...