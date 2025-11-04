  • Delo mediji d.o.o.
    Znanoteh

    Gregor Anderluh ostaja direktor Kemijskega inštituta

    Kemijski inštitut je ena največjih znanstvenoraziskovalnih institucij v Sloveniji s skoraj 500 zaposlenimi.
    Gregor Anderluh FOTO: Jože Suhadolnik   
    Gregor Anderluh FOTO: Jože Suhadolnik   
    S. S.
    4. 11. 2025 | 15:46
    4. 11. 2025 | 15:59
    3:53
    Upravni odbor Kemijskega inštituta je potrdil nov, že tretji mandat dosedanjemu direktorju inštituta prof. dr. Gregorju Anderluhu. Novi petletni mandat bo nastopil 5. novembra letos.

    Ob začetku prvega mandata novembra 2015 je Anderluh kot osrednje cilje izpostavil znanstveno odličnost, vrhunsko raziskovalno opremo in podporo mladim raziskovalkam in raziskovalcem. Po desetih letih vodenja znanstvenoraziskovalne ustanove ocenjuje, da so na teh področjih dosegli pomemben napredek, zato želi začrtano usmeritev nadaljevati tudi v prihodnje, so sporočili s Kemijskega inštituta. 

    »V novem mandatu bodo med prioritetami predvsem dokončanje že zagnanih investicijskih projektov, še tesnejše sodelovanje z gospodarstvom ter krepitev prenosa znanja v industrijo. Prav tako bo v ospredju podpora mladim, obetavnim raziskovalkam in raziskovalcem, ki bodo soustvarjali razvoj prihodnjega raziskovalnega in inovacijskega okolja v Sloveniji in širše. Prizadeval si bom, da bi kolektivu odličnih raziskovalk in raziskovalcev, ki delujejo pri nas na inštitutu, zagotovili kar najbolj spodbudno delovno okolje,« je povedal Anderluh.

    Kemijski inštitut, ki bo leta 2026 praznoval 80-letnico svojega obstoja, je ena največjih in najprodornejših znanstvenoraziskovalnih institucij v Sloveniji s skoraj 500 zaposlenimi. V prihodnjih letih bo, kot poudarja Anderluh, inštitut osredotočen predvsem v razvoj in vzpostavitev nove raziskovalne infrastrukture ter v krepitev raziskovalnih zmogljivosti na področjih, pomembnih za zagotavljanje zdravja in trajnostnega razvoja ter prehoda v nizkoogljično družbo. Pri tem gre na eni strani za temeljne raziskave na področju ved o življenju, usmerjene tudi v biomedicinske raziskave, po drugi strani pa za razvoj baterijskih sistemov, vodikovih tehnologij ter tehnologij za zajem in shranjevanje ogljikovega dioksida.

    Inštitut bo tako v prihodnjih mesecih in letih intenzivno deloval predvsem v smeri zagona Centra za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije v Kisovcu, izgradnje Centra za tehnologije genske in celične terapije v Ljubljani ter vzpostavitve Laboratorija za biorafinacijo biomase v Velenju. S tem bo pridobil nove, vrhunsko opremljene raziskovalne prostore in uspešno naslovil tudi prostorsko stisko, ki že več let predstavlja velik izziv za delovanje in nadaljnji razvoj inštituta, so še zapisali v sporočilu za javnost. 

    Gregor Anderluh je sicer doktor bioloških znanosti, ki na Kemijskem inštitutu deluje že od leta 2011, ko je prevzel vodenje laboratorija za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo. Pred tem je bil zaposlen kot profesor biokemije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo obsega temeljne študije na področju celičnih membran in proteinov, ki reagirajo z njimi.

    Proučuje delovanje proteinov, ki porušijo zgradbo celičnih membran tako, da tvorijo membranske pore. Raziskuje toksine in citolizine, ki imajo pomembno vlogo v različnih bioloških procesih, kot so bakterijska patogeneza pri živalih in rastlinah, imunski sistem in razvoj organizmov.

    Anderluh je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), Academia Europaea, pa tudi član prestižne mednarodne organizacije European Molecular Biology Organization (EMBO), kar odraža njegovo mednarodno priznanje.

    Kemijski inštitutGregor Anderluhznanost

