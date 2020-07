Gregorju Anderluhu prestižno članstvo

Direktor Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Anderluh je postal član mednarodne organizacije European Molecular Biology Organization (EMBO) s sedežem v nemškem univerzitetnem mestu Heidelbergu. Gre za najuglednejšo organizacijo na področju ved o življenju v Evropi in svetu, ki se posveča tudi biotehnologiji in genskim tehnologijam.



Zasnovana je bila leta 1963, ko so se v Ravellu v Italiji srečali vodilni evropski biologi. Glavni cilj organizacije je podpirati prodorne raziskovalce, spodbujati izmenjavo znanstvenih informacij in raziskovalnih pristopov ter pomagati pri oblikovanju spodbudnega evropskega raziskovalnega okolja.



EMBO združuje več kot 1800 vodilnih svetovnih znanstvenikov, od katerih jih je 88 prejelo Nobelovo nagrado. Letos so v svoje vrste izvolili 63 vrhunskih strokovnjakov iz 25 držav, med njimi dr. Anderluha. Gregor Anderluh je doktor bioloških znanosti, redni profesor za biokemijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, izredni član SAZU, član Academie Europaee, od leta 2015 pa tudi direktor Kemijskega inštituta.



Njegovo raziskovalno delo obsega predvsem temeljne raziskave na področju celičnih membran in delovanja proteinov. »Organizacijo EMBO izjemno cenim, zato sem bil še toliko bolj vesel, ko so me predlagali ter izvolili za člana. Menim, da je to zelo lepo priznanje tudi za slovensko znanost,« je ob izvolitvi dejal dr. Anderluh.