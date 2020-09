Grenko-sladki okus kanadskih robid

Blackberry se vrača. Kultno znamko komunikacijskih naprav smo že večkrat pošiljali na smetišče zgodovine, a se je vsakič znova pobrala, četudi ni nikoli dosegla leska izpred desetih, petnajstih let. Tokrat je ameriško podjetje Onward Mobility sporočilo, da bo v prvi polovici prihodnjega leta na voljo novi blackberry, podprt s tehnologijo 5G.Morda je to le nostalgija, toda včasih se zdi, da so oblikovalci pametnih telefonov nekoč premogli več domišljije kot danes. Kdor je videl Applovo serijo iphonov 11, je videl devetdeset odstotkov pametnih telefonov na trgu. Še leta 2012 se je iphone 5 močno razlikoval od Samsugovega ...