Gumba za izklop ni, popravnega izpita pa tudi ne

Razprave o nadzoru napredne umetne inteligence se vedno znova ustavljajo na istih mestih. Pogosto se izkaže, da značilne zmote v teh razpravah niso napake v sklepanju, temveč veljavni sklepi iz tihih predpostavk. Sogovorniki niso neinformirani in tudi ne sklepajo napačno – nasprotno, njihovi sklepi so povsem veljavni. Napačna je premisa, ki ostaja neizrečena. V nadaljevanju je dvanajst takih premis oziroma tihih predpostavk. Vsaka je zapisana v krepkem tisku skupaj s sklepom, ki iz nje sledi, za njo pa stoji koncept, ki predpostavko nadomesti in pokaže, kje sklep pade. Prepričanj o prihodnjem izidu ni mogoče skupaj preverjati, koncepte pa je mogoče presojati. Inteligenca in poljubno težki problemi »Inteligenca je to, kar merimo pri ljudeh. Človeške in strojne inteligence ni mogoče ...