Gumba za izklop ni, popravnega izpita pa tudi ne

Dvanajst konceptov o umetni inteligenci, brez katerih se razprava o nadzoru ustavi, preden se začne.
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K nadzoru UI in upočasnitvi razvoja so v minulih dneh pozvali tudi šefi največjih ameriških podjetij na tem področju. FOTO: Shutterstock
Razprave o nadzoru napredne umetne inteligence se vedno znova ustavljajo na istih mestih. Pogosto se izkaže, da značilne zmote v teh razpravah niso napake v sklepanju, temveč veljavni sklepi iz tihih predpostavk. Sogovorniki niso neinformirani in tudi ne sklepajo napačno – nasprotno, njihovi sklepi so povsem veljavni. Napačna je premisa, ki ostaja neizrečena.
V nadaljevanju je dvanajst takih premis oziroma tihih predpostavk. Vsaka je zapisana v krepkem tisku skupaj s sklepom, ki iz nje sledi, za njo pa stoji koncept, ki predpostavko nadomesti in pokaže, kje sklep pade. Prepričanj o prihodnjem izidu ni mogoče skupaj preverjati, koncepte pa je mogoče presojati.
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