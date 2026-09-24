Gumba za izklop ni, popravnega izpita pa tudi ne

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    Razprave o nadzoru napredne umetne inteligence se vedno znova ustavljajo na istih mestih. Pogosto se izkaže, da značilne zmote v teh razpravah niso napake v sklepanju, temveč veljavni sklepi iz tihih predpostavk. Sogovorniki niso neinformirani in tudi ne sklepajo napačno – nasprotno, njihovi sklepi so povsem veljavni. Napačna je premisa, ki ostaja neizrečena. V nadaljevanju je dvanajst takih premis oziroma tihih predpostavk. Vsaka je zapisana v krepkem tisku skupaj s sklepom, ki iz nje sledi, za njo pa stoji koncept, ki predpostavko nadomesti in pokaže, kje sklep pade. Prepričanj o prihodnjem izidu ni mogoče skupaj preverjati, koncepte pa je mogoče presojati. Inteligenca in poljubno težki problemi »Inteligenca je to, kar merimo pri ljudeh. Človeške in strojne inteligence ni mogoče ...

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    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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