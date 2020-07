Hekerski napad na Twitter pripravil najstnik?

Preberite še: Hekerski napad na Twitter

Sredi julija so napadli družbeno omrežje twitter in vdrli v račune številnih znanih osebnosti . Med drugimi so bili tarča napada demokratski predsedniški kandidat, nekdanji demokratski predsednik, raper in predsedniški kandidatz ženo, nekdanji newyorški županiz podjetja Berkshire Hathaway, ustanovitelj Microsofta, Teslov, Amazonovin mnogi drugi.Sedaj so za napada obdolžili 17-letnega fanta, aretirali so ga danes v Tampi, grozi mu trideset obtožnic.Na profilih, ki so jih napadli hekerji, so se začeli pojavljati tviti, ki so pozivali k uporabi kriptovalut. »Vi mi pošljete 1.000 dolarjev, jaz vam jih bom nazaj poslal 2.000,« je pisalo na profilu Billa Gatesa. V dobrih dveh urah naj bi na račun hekerjev prispelo okrog sto tisoč dolarjev.Ali je napad res pripravil fant ali je imel pomagače, še ni povsem znano. Tarča napada je bilo 130 različnih twitter profilov. V 45 profilov so uspeli vdreti in iz njih twittati, s sedmih pa so tudi odtujili shranjeno vsebino.