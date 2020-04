Helikopterček pripravljen za potovanje na Mars

Rover Perseverance je opremljen tudi z letečim plovilom (viden na sredini spodnjega dela). FOTO: NASA/JPL-Caltech

Letos poleti bodo izstrelili rover Mars 2020 Perseverance in v teh dneh potekajo zadnja testiranja in priprave. Pri ameriški vesoljski agenciji so pojasnili, da so v minulih dneh s hidrazinom napolnili štiri rezervoarje motorjev, ki so ključni pri pristajanju.Rover bo predvidoma pristal 18. februarja v kraterju Jezero in lastni motorji ga bodo morali pravilno upočasniti: to je s hitrosti 80 metrov na sekundo (288 kilometrov na uro), ki jo bo imel na višini 2200 kilometrov, na hitrost 0,75 metrov na sekundo (2,7 kilometra na uro), ko bo 20 metrov nad tlemi. Nato se bo odprl žerjav, ki bo z vrvmi nežno spustil vrhunski laboratorij na tla sosednjega planeta.Rover je opremljen tudi s helikopterjem, težkim 1,8 kilograma in s premerom propelerjev 1,2 metra. Poletel bo predvidoma dva meseca in pol po pristanku roverja.Animacija delovanjaInženirji so ga namestili v osrčje roverja in ga povezali z vsemi potrebnimi žicami, saj bo v začetku odprave odvisen od električne energije šestkolesnika. Prvi testni polet bo le nekaj metrov nad tlemi za okoli 20 do 30 sekund. Če bo uspešen, bo nato helikopterček generiral svojo elektriko prek solarnih panelih na propelerjih.Kako pripraviti plovilo za letenje v izjemno tanki atmosferi, je bil za inžinerje velik zalogaj. Predvidoma bo plovilo, opremljeno z laserskim višinomerom in barvno ter črnobelo kamero, delovalo okoli 30 Marsovih dni.Avtonomno leteče plovilo je eksperimentalne narave in pri celotni odpravi ni ključno. Bo pa seveda zanimivo spremljati prvo leteče plovilo na Marsu. Delovanje bo vplivalo na nadaljnje odločitve, ali pripraviti leteča plovila za prihodnje odprave na Rdeči planet, ki bi z višine raziskovale površje, kar bi bil zagotovo nov vidik za raziskovalce.Rover, ki je težak dobro tono, bo iskal sledi morebitnega nekdanjega življenja, preučeval bo podnebje in geologijo. Izstrelili ga bodo v obdobju od 17. julija do 5. avgusta.