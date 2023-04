Helikopterčku uspel tudi 50. polet na Marsu

Helikopter Ingenuity (Iznajdljivost), ki premika meje, je vpisal svoj 50. let na drugem planetu, so sporočili iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon JPL. Pri tem se je soočil z najbolj nevarnim terenom do zdaj.

Devetnajstega aprila 2021 je helikopter Ingenuity prvič poletel na Marsu in se tako zapisal v zgodovino, saj je bil to prvi nadzorovani polet motornega plovila na drugem planetu. Sprva so predvidevali le pet kratkih poletov, v katerih bi se dvignil za nekaj metrov, saj komunikacija poteka prek večjega roverja Perseverance in s poleti niso želeli ovirati glavnih ciljev odprave. Vendar so našli ustrezne rešitve, da robota več kot uspešno sodelujeta in se dopolnjujeta. Vsekakor pa se ne smeta preveč oddaljiti drugod drugega. Še ne dva kilograma težki letalnik je tako začel preletavati vse bolj neraven teren, dobil je posodobitve programske opreme, da se bolje izogiba tudi večjim skalam, ki bi lahko ob pristajanju poškodovale dolge propelerje.

Ob skorajšnji drugi obletnici je letalnik torej poletel in uspešno pristal tudi petdesetič. V tem poletu je v 145,7 sekunde preletel 322,2 metra. Popravil je svoj višinski rekord, dosežen v prejšnjem poletu, za dva metra. Dvignil se je namreč 18 metrov visoko nad kraterjem Jezero. »Zdaj letimo nad izsušeno strugo nekdanje reke, v kateri so peščeni nasipi, skale. Čeprav smo posodobili navigacijski sistem, s katerim je letalnik bolj varen pri vzletanju in pristajanju, je vsak polet tvegan,« je dejal Josh Anderson, vodja operacij v projektu.

V 50. poletih je Ingenuity skupno letel dobrih 89 minut, dvignil se je na višino 18 metrov, preletel pa 11.546 metrov.

Vsakič, ko se Ingenuity dvigne nad površje, raziskovalcem ponudi povsem nov pogled na sosednji planet. Vsi dosedanji roboti so ga namreč gledali s tal, ta pa ponuja ptičjo perspektivo, opazi lahko tudi pasti, v katerih bi se lahko zataknila kolesa. Vsekakor je letalnik dokazal, da je več kot odličen pripomoček za raziskovanje, zato pri Nasi že snujejo nova, bolj napredna plovila. Ingenuity namreč znanstvenih instrumentov nima, le kamero.

Takole je rover posnel vzlet Ingenuityja na letu številka 47:

Vzdržljivi letalnik, ki je presegel vsa pričakovanja, seveda ni imun za okvare. Nizke temperature in peščeni viharji ter večkratni poleti načenjajo njegovo strojno opremo. V ekipi se zavedajo, da se bo počasi toliko utrudil, da ne bo več mogel poleteti. »Že od začetka vemo, da je njegov čas na Marsu omejen. Vsak nov dan je darilo. Ali se bo odprava Ingenuityja končala jutri, prihodnji teden ali v naslednjih mesecih, ne moremo napovedati. Lahko pa napovem, da bomo imeli veliko zabavo, ko bo čas za slovo,« je dodal vodja projekta Teddy Tzanetos.

O helikopterčku smo pisali tik pred potrditvijo 50. poleta v rubriki Kje so naše ladje.