Pred dobrimi štirimi leti smo premaknili asteroid. Zdaj bomo od blizu videli posledice.

Ameriška sonda Dart se je septembra 2022 zaletela v lunico Dimorfos dvojnega asteroida Didimos. Zdaj je po dveletnem potovanju do istega asteroida prispela Hera Evropske vesoljske agencije (Esa), da bi natančneje raziskala, kaj se je zgodilo po trku. Esa bo v sredo predstavila prve bližnje posnetke preoblikovanega nebesnega telesa. Pri vesoljskih agencijah ocenjujejo, da je na Dimorfosu po trku nastal vsaj nekaj metrov širok krater.

Ob trčenju se je v vesolje izstrelilo na milijone drobcev, posledično je kamen nekoliko bolj zasvetil, kar je bilo mogoče zaznati s teleskopi na Zemlji. Okoli 151 metrov širok Dimorfos je za pot okoli večjega, 780 metrov širokega Didimosa pred trkom Darta potreboval približno 11 ur in 55 minut, po trku se je obhodni čas skrajšal za približno 33 minut, so objavili pri vesoljski agenciji Nasa. Kljub temu, da so asteroid opazovali z najnaprednejšimi teleskopi, gre za majhna nebesna telesa in ni mogoče razbrati, kako je trk fizično preoblikoval lunico. Zato je Dartu sledila Hera, ki so jo izstrelili oktobra 2024.

Znanstveniki namreč potrebujejo dodatne podatke, pridobljene od blizu, da bi pristop »kinetičnega trka« razvili v dobro preučeno tehniko za zaščito planeta, ki bi jo bilo mogoče po potrebi ponoviti.

Nevarnost iz vesolja

Asteroidi so Zemlji realna grožnja. Trenutno ne poznamo nobenega, ki bi bil usmerjen naravnost proti našemu planetarnemu domu, vendar pa lahko nesrečen splet vesoljske dinamike kakšnega frcne v napačno smer. Ob morebitnem trčenju Didimosa z Zemljo bi nastale obsežne posledice (aste­roid, ki je padel na Čeljabinsk, je imel premer okoli 20 metrov, asteroid Chicxulub, ki je povzročil izumrtje dinozavrov, pa približno deset kilometrov), a k sreči se njune poti ne križajo s tirnico našega planeta. In tako je ostalo tudi po trčenju!

Lunico Didimos oziroma dvojni sistem Dimorfos so pri Nasi za trk izbrali, ker je asteroid relativno blizu Zemlje, da ga lahko spremljajo z zemeljskimi teleskopi, hkrati pa sprememba njene orbite ne vpliva na spremembo orbite celotnega sistema. Trk je tako le skrajšal obhodni čas lunice, in to za pol ure, čeprav so pri Nasi računali, da se bo obhodni čas skrajšal le za kakšnih deset minut.

Že tako majhna sprememba hitrosti, če se doseže dovolj zgodaj, bi lahko pomenila rešitev Zemlje pred uničujočim vesoljskim kam­nom, saj se milimetrska razlika v nekaj letih lahko spremeni v kilometrsko. Za našo varnost je torej ključno, da morebitne nevarne asteroide najdejo dovolj zgodaj.

Vesoljske agencije budno spremljajo vsa bližnjezemeljska nebesna telesa. Po Nasini definiciji so to lahko telesa, ki se Soncu v orbiti približajo na manj kot 1,3 astronomske enote, to je okoli 195 milijonov kilomet­rov. Večina bližnjezemeljskih teles je asteroidov, če gre za komet, je to kratkoperiodični komet z obhodnim časom, manjšim od 200 let. Če se asteroid nevarno približa Zemlji in je tudi dovolj velik, da povzroči večjo škodo ob morebitnem trčenju, ga označijo za potencialno nevaren objekt, četudi izračuni kažejo, da so možnosti za trčenje majhne.