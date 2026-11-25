Evropska sonda Hera je po dveh letih potovanja prispela do dvojnega asteroida Didimos. Ta je sestavljen iz okoli 730 metrov širokega Didimosa (pred tem je bil premer ocenjen na 780 metrov, a so lahko ga z novimi podatki lahko natančneje ocenili), okoli katerega kroži okoli 151 metrov širok Dimorfos. Vanj se je pred štirimi leti zaletela Nasina sonda Dart.

Tako so prvič preskusili, ali bi se človeštvo lahko ubranilo pred vesoljsko nevarnostjo. V teoriji velja, da če dovolj zgodaj zaznamo nevaren asteroid, bi lahko vanj namerno trčili. Že tako majhna sprememba hitrosti, bi lahko pomenila rešitev, saj se milimetrska razlika v nekaj letih lahko spremeni v kilometrsko. Dart je na malo asteroidovo lunico vplival tako, da je obhodni čas okoli večjega kamna skrajšal za dobre pol ure, kar je precej več, kot so napovedovali.

Kakšne pa so sicer bile posledice, bo natančneje razkrivala Hera. Do cilja je prispela pred nekaj tedni in Esa je predstavila prve slike. Pojasnili so, da ima Dimorfos zdaj eno stran sploščeno – na mestu trka je nastal krater v velikosti stadiona – torej se razteza čez celotno širino asteroida, hkrati pa se kaotično vrti. Poleg tega pa ta dvojni sistem obkroža stotine doslej neznanih skal in kamnov, velik od deset centimetrov do enega metra.

»Tega ni pričakoval nihče. Tam nista le dva kamna. Okoli so raztresene (na območju širokem sedem kilometrov) velike skale in manjši kamni, ki bi lahko bili nevarni za Hero in Cubesate,« je pojasnila Naomi Murdoch, planetarna znanstvenica z Univerze v Toulouseju. »Imamo srečo, da je Hera nekaj skal že identificirala in da vemo, kam ne smemo,« je dodala. S Hero sta do dvojnega asteroida prispela še dva mala satelitka, ki ju bo izpustila v okolico in bosta delovala kot drona, da bosta še pobližje spoznala vesoljska kamna. Za zdaj še ne morejo ne potrditi ne ovreči, ali ves ta okoliški material izvira iz trčenja. Takrat se je sicer sprostilo veliko materiala, vendar pa lahko okoliški kamni izvirajo tudi iz večjega Didimosa.

Dvojni sistem Didimos je od Zemlje trenutno oddaljen 193,5 milijona kilometra.

Ogromen krater

Površina, v katero je trčil Dart, se je sploščila, medtem pa preostali del Dimorfosa ne kaže znakov večjih sprememb: polja balvanov, ki pokrivajo njegove druge dele, so videti enako kot na posnetkih misije Dart iz leta 2022. Gravitacija na površini Didimosa je približno 40.000-krat manjša od gravitacije na Zemlji. Na Dimorphosu pa je še manjša, je pojasnila Naomi Murdoch. »Posebnost Didimosa je osrednji greben okoli ekvatorja,« je dejala in dodala, da je Hera oba kamna prikazala v novi luči. »Južni pol je zelo grob, ekvator pa je bolj gladek,« je pojasnila o površju večjega kamna. »Vidimo balvane, v velikost avtomobilov in avtobusov, ki ležijo na svetu, kjer skoraj ni gravitacije.«

Sistem pred in po trku. Leva slika je posnela kamera na Dsrtu nekaj sekund pred trkom. Desno pa Hera. Na lunici je viden krater. Hera se bo v prihodnjih tednih še približala kamnu in natančneje preverila stanje. FOTO: Esa

To je šele začetek opazovanj. V prihodnjih tednih in mesecih bo Hera z različnimi instrumenti preučila še mineralno sestavo asteroida, še posebej zanimivi bodo podatki s tistega dela, ki ga je ranil Dart. Tam je namreč razkrit svež material. Asteroidi sicer izvirajo iz časa nastankov osončja, torej izpred več kot štirih milijard let.

»Misija Dart agencije Nasa je dokazala, da lahko spremenimo tirnico asteroida. Misija Hera zdaj razkriva, kaj se je zgodilo z asteroidom samim. S povezovanjem teh dveh misij človeštvo dela odločilni korak k temu, da bo preusmerjanje asteroidov postalo zanesljivo orodje za zaščito našega planeta,« je komentiral vodja odprave Ian Carnelli.

Dimorfos ima po trku Darta ogromen krater. Foto Esa

Vesoljsko plovilo Hera, veliko kot majhen avtomobil, je med svojo zgodnjo fazo znanstvenih opazovanj asteroid raziskovalo s pomočjo treh instrumentov: monokromatske kamere Asteroid Framing Camera, multispektralne kamere Hyperscout-H, ki opazuje v 25 ločenih barvah hkrati, ter termičnega infrardečega slikovnega senzorja TIRI, ki meri površinske temperature. Za odpravo ga je prispevala japonska vesoljska agencija Jaxa.

Hera pri dvojnemu sistemu Didimos FOTO: Esa

Vesoljsko plovilo je od dvojnega asteroida trenutno oddaljeno približno med 25 in 30 kilometri, pri čemer s pomočjo svojih pogonskih motorjev ohranja »pravokotne orbite« okoli teh dveh teles z izjemno nizko gravitacijo s povprečno hitrostjo le 12 cm/s. Decembra naj bi se vesoljsko plovilo Didimosu približalo na približno 13 kilometrov. Januarja 2027 pa bo izpustila oba satelitka. Juventas, ki so ga izdelali v Luksemburgu, bo prvič z nizkofrekvenčnim radarjem raziskal notranjost asteroida in bo na koncu poskusil tudi pristati. Cubesat Milani, ki ga je prispevala Italija, bo raziskoval materiale asteroida in okoliški prah.

Posebno pomembno bo določiti maso Dimorfosa. V kombinaciji z izmerjeno spremembo orbitalnega gibanja bo to znanstvenikom pomagalo količinsko opredeliti učinkovitost trka in izboljšati modele, ki se uporabljajo za napovedovanje, kako bi se drugi asteroidi lahko odzvali na poskuse preusmeritve.