Hitra dostava megle

Zbirka kar 124.000 dokumentov, med katerimi je bilo vse od sporočil elektronske pošte do zapisnikov s sestankov in poslovnih poročil, pretežno potrjuje tisto, kar smo opazovalci področja že dolgo slutili. To je, da so pri Uberju v prvih letih delovanja zavestno želeli na silo doseči spremembe zakonodaj v državah po svetu v smereh, ki bi podjetju olajšale prodor na trg in zmanjšale stroške poslovanja. Na eni strani so zelo agresivno lobirali v samih vrhovih politike, tudi v razvitih zahodnih državah. Na drugi strani – in to je za družbo najbolj kočljivo – pa so povsem vede in načrtno kršili lokalne zakonodaje, predvsem glede delavskih pravic. Vir teh dokumentov je Mark MacGann, nekdanji Uberjev lobist. Pravi, da se je za žvižgaštvo odločil zato, ker je po izkušnjah po svetu sprevidel, da je družba obljubljala nerealne reči oziroma ustvarjala lažno sliko o potencialih in dobrobitih gig ekonomije v prevozni panogi.