Hitri raziskovalec polarnih sijev

Fast (Fast Auroral SnapshoT Explorer) je bil Nasin satelit za raziskovanje polarnih sijev. Bil je drugi satelit iz Nasinega programa majhnih satelitov Smex (prvi je bil Sampex).

To je program, v katerem morajo posamezen satelit izdelati v treh letih za relativno nizko ceno. Satelit Fast je, kot lahko razberemo že iz akronima, odlikovala hitrost – na skali mikrosekund je zbiral podatke o sijih, hkrati pa je imel veliko prostorsko ločljivost. Za ta namen so ga opremili z zmogljivim spominom s hitrim shranjevanjem, ko je lovil različne fenomene nad polom. Opremljen je bil s štirimi znanstvenimi instrumenti: instrumentom za merjenje distribucije elektronov in ionov, masnim spektrografom, senzorji za magnetno polje ter senzorji za električno polje in gostoto plazme.

Leta 2002 je plovilu odpovedal instrument električnega polja, vsi ostali so delovali do konca odprave maja 2009.