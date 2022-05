HONOR Magic4 Lite 5G z novo, inovativno tehnologijo polnjenja

Ponaša se z dolgotrajno baterijo 4800 mAh1, podprto s Honorjevo zmogljivo rešitvijo za polnjenje 66 W HONOR SuperCharge, ki uporabnikom zagotavlja dovolj energije za ves dan in nenehno povezljivost, ne glede na to, kje so.

V današnjem digitalnem svetu je to odločilno, saj uporabniki pričakujejo izboljšane zmogljivosti baterije in inovativne rešitve za polnjenje, da lahko pošiljajo sporočila, igrajo igre, brskajo po spletu in opravljajo naloge za delo ali študij, ne da bi jih skrbelo za delovanje baterije. Predstavljamo vam nekaj tehničnih zanimivosti pametnega telefona HONOR Magic4 Lite 5G.

Zmogljiva baterija za celodnevno produktivnost

Prvi telefon pri nas iz serije HONOR Magic4 je opremljen z dolgotrajno baterijo zmogljivosti 4800 mAh2, ki zagotavlja ves dan nepretrgane uporabe za celodnevno produktivnost. HONOR Magic4 Lite 5G zagotavlja do 12,8 ure spletnega predvajanja videoposnetkov3, ali 25,6 ure telefonskih klicev4, vse z enim polnjenjem, kar je kot nalašč za vse, ki potrebujejo izboljšano zmogljivost baterije, ki jih bo z energijo oskrbovala ves dan.

FOTO: Honor

Nizka poraba energije, tudi pri nižjih temperaturah

HONOR Magic4 Lite 5G se ponaša z nizko porabo energije in daljšo življenjsko dobo baterije, ki uporabnikom omogoča uživanje v zmogljivosti. Zasnovan z vrhunsko odpornostjo proti mrazu lahko HONOR Magic4 Lite 5G prenese nizke temperature in zagotavlja optimalno zmogljivost baterije. Da bi zagotovili najboljšo uporabniško izkušnjo v svojem razredu ne glede na razmere, je Honorjeva razvojna ekipa izvedla preizkus vzdržljivosti s 60-odstotno napolnjenostjo baterije pametnega telefona HONOR Magic4 Lite 5G. Po približno 30-minutnem delovanju izbranih aplikacij pri –30 °C je HONOR Magic4 Lite 5G deloval normalno, baterija pa se je izpraznila le za 6 %.5

66 W HONOR SuperCharge

HONOR Magic4 Lite 5G, ki prinaša Honorjevo zmogljivo tehnologijo uporabnikom pametnih telefonov po vsem svetu, podpira Honorjevo inovativno tehnologijo polnjenja 66 W HONOR Wired SuperCharge. Ta lahko napolni prazen pametni telefon HONOR Magic4 Lite 5G do 50 %6 v samo 15 minutah in do 81 % 7 v samo 30 minutah ter tako zagotovi, da lahko uporabniki hitro vklopijo svojo napravo in uživajo v spletnem nakupovanju, igranju iger, glasbi in pretakanju videoposnetkov, medtem ko so na poti. Uporabniki lahko uživajo v hitrejši in učinkovitejši izkušnji, saj Honorjeva tehnologija po testih doseže 100-odstotno napolnjenost v polovičnem času v primerjavi z nekaterimi konkurenti v isti kategoriji. 8

FOTO: Honor

Varnejša izkušnja SuperCharge

Tehnologija HONOR 66W SuperCharge je bila zasnovana z velikim poudarkom na varnosti. HONOR Magic4 Lite 5G izvaja trojno preverjanje na polnilniku, bateriji in kablu. Ponaša se tudi s 15-nivojsko varnostno zaščito, ki lahko zazna polnilnik, vmesnik tipa USB C, vhodno in izhodno napetost polnilnega vezja, napetost baterije in toka ter meri temperaturo v petih področjih, da zmanjša stopnjo napak pri polnjenju.

Poleg tega trojno preverjanje potrdi pristnost kablov, priključkov za polnjenje in baterije, ko je naprava priključena za polnjenje. Če sistem zazna, da gre za neprimerno dodatno opremo, bo moč polnjenja zmanjšana, da se zagotovi varnost polnjenja.

Vzpostavljen je tudi ekskluzivni varnostni zaščitni mehanizem HONOR s skupno desetimi zaščitnimi ukrepi, ki uporabniku zagotavlja varnejšo izkušnjo polnjenja in nižjo stopnjo napak pri polnjenju.

FOTO: Honor

HONOR Magic4 Lite 5G je opremljen z Googlovimi storitvami (GMS) in je polno združljiv s hitrim mobilnim omrežjem 5G. Podprt je z glavnimi Honorjevimi inovativnimi tehnološkimi rešitvami, vključno z zaslonom HONOR FullView, s tankim in ozkim okvirjem, ob tem pa je eden prvih pametnih telefonov, ki ga poganja mobilna platforma Snapdragon® 695 5G, zato HONOR Magic4 Lite prinaša izjemno izkušnjo za uporabnike po dostopni ceni 349 EUR.

Za več informacij obiščite spletno trgovino HONOR na www.hihonor.com.