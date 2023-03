Hotel je na Luno, toda …

Pioneer 10 in 11 sta najbolj znani plovili pod tem imenom. Že več kot 50 let potujeta po vsemirju in sta na poti v medzvezdni prostor. Katera pa je bila prva sonda s tem imenom? To je bila sonda Pioneer 0 in ni imela veliko sreče. Če smo natančni, so jo v pionirja s številko nič (ničlo so ji nadeli, ker je bila odprava neuspešna) preimenovali pozneje, ob izstrelitvi se je imenovala Able 1.

Izstrelitev: 17. avgusta 1958 Masa: 38 kg Konec odprave: 73,6 sekunde po izstrelitvi

Takrat Nasa še niti ni obstajala, za njeno izstrelitev so bile pristojne ameriške letalske sile (Pioneer 1 pa je bil sonda, ki jo je kot prvo izstrelila novoustanovljena vesoljska agencija Nasa). S sondo Able 1 ali Pioneer 0 so si Američani želeli osvojiti Luno, to je bil prvi poskus, da bi človeško plovilo zapustilo orbito Zemlje. Vendar se je Američanom na začetku vesoljske tekme precej zatikalo in odprava se je končala dobro minuto po izstrelitvi, ki so jo izpeljali nekaj manj kot sedem mesecev po izstrelitvi sploh prvega ameriškega satelita Explorer 1.

Pogonska raketa thor je 73,6 sekunde po tem, ko je zapustila trdna tla, eksplodirala. Sonda je bila sicer opremljena s kamero, detektorjem mikrometeoritov in magnetometrom.