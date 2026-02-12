  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Hrepenenje po hrani

    Živa Krajnc raziskuje, kako kronični stres vpliva na naše želje po hrani.
    Živa Krajnc FOTO: Miran Krajnc   
    Galerija
    Živa Krajnc FOTO: Miran Krajnc   
    Saša Senica
    12. 2. 2026 | 09:00
    6:07
    A+A-

    Asist. Živa Krajnc je raziskovalka na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Katedre za psihologijo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Pri svojem delu najpogosteje uporabljam EEG. Ta prek elektrod, ki jih namestimo na lasišče, meri električno aktivnost, ki se dogaja na površini možganov. S tem dobim vpogled v različne duševne procese, ki se pojavijo, ko smo izpostavljeni različnim dražljajem.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Raziskujem, kaj prispeva k temu, da hrepenimo po hrani. Pri tem se predvsem osredotočam na kronični stres zaradi njegovih negativnih učinkov na možgane in s tem povezanih težav s samonadzorom. Zanima me tudi, kaj nam lahko pomaga, da se ob kroničnem stresu upremo želji po hrani, pri tem pa kot možen dejavnik obravnavam odnose, ki jih vzpostavljamo z drugimi. Podpora bližnjega namreč že sama po sebi pomembno zmanjša izločanje kortizola, stresnega hormona.

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker nam omogoča, da razumemo svet okoli sebe in odgovorimo na tista zagonetna vprašanja »zakaj«.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    S svojim delom želim prispevati košček znanja o tem, kako naj sami sebi pomagamo ohranjati svoje zdravje in dolgoživost v svetu, ki je naravnan na to, da nas žene v bolezen.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Že kot otrok. Najprej sem želela biti paleontologinja, potem fizičarka, biologinja, zgodovinarka, psihologinja, skupna vsem disciplinam pa je bila želja po raziskovanju. Odrasla sem z ljubeznijo do znanosti, ki mi jo je dal oče. Sam ni raziskovalec, se je pa vedno zanimal za večje napredke v znanosti in me navduševal nad svetom okoli sebe.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Preden sem bila raziskovalka, sem se vrsto let posvečala glasbi. Igrala sem harfo v solistični izvedbi, komornih igrah in orkestrih, velika želja moje družine je bila, da postanem profesionalna glasbenica.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Radovednost, vztrajnost in skromnost. Sploh je pomembno, da je pripravljen priznati, ko kdo ve več od njega, in upoštevati perspektive tistih, ki se z njim ne strinjajo. Poudarila pa bi tudi dobrosrčnost – zame je znanost predvsem sredstvo, kako pomagati ljudem.

    Živa Krajnc FOTO: Miran Krajnc   
    Živa Krajnc FOTO: Miran Krajnc   

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Ko bomo odkrili, kako nastane zavest. Če to prenesemo v umetno inteligenco, bo to spremenilo svet, ki ga poznamo.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Ne, saj bi bila tam (zelo verjetno) sama oziroma z manjšo peščico drugih ljudi. Interakcije z drugimi ljudmi pa so temelj človeškega ustroja.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Ker ne delujem na področju energetike, bom pogledala na to z zdravstvenega vidika. Energija prihodnosti za nas je predvsem hrana z nizko stopnjo procesiranja. Ultra predelana hrana namreč v naših možganih povzroči podobne spremembe, kot so tiste, ki se zgodijo pri odvisnosti od drog, vodi pa tudi v številne druge negative zdravstvene posledice.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Zagotovo s Stephenom Hawkingom. Njegova knjiga Kratka zgodovina časa, ki sem jo brala kot otrok, je bila velik dejavnik v razvoju mojega zanimanja za raziskovanje.

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Priporočala bi knjigo Človeško telo avtorja Billa Brysona, ki zelo duhovito in poljudno predstavi delovanje našega telesa, ter knjigo 7 ½ lessons about the brain avtorice Lise Feldman Barrett, ki ji je uspelo na nekaj več kot 100 straneh odgovoriti na dileme, ki sem jih imela med študijem psihologije.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Da nas oglasi, ki prikazujejo hrano, dobesedno možgansko aktivirajo na način, kot da je hrana neposredno pred nami in jo bomo kmalu začeli jesti. Tako vas že vaši možgani predisponirajo k temu, da boste podlegli skušnjavi, ko na družbenih omrežjih vidite oglase za hrano. Več ko je teh oglasov, pogosteje se bo to v možganih dogajalo in manjši bo naš samonadzor.

    Hkrati pa lahko začnemo s hranjenjem povezovati tudi dražljaje, ki hrano pogosto spremljajo, in se možgani nanje odzovejo popolnoma enako kot na resnično hrano. Tukaj se vedno spomnim na partnerja, ki si vselej, ko sliši kitajsko glasbo, sploh značilne piščali, zelo zaželi hrustljave race iz kitajske restavracije. Enako delujejo tudi čustva. Sama, recimo, iz svojih glasbenih dni tremo povezujem s kislimi bonboni, saj sem jih v mladostništvu jedla pred vsakim nastopom. Posledično si vsakič, ko občutim nervozo, zaželim Trollijevih kislih bonbonov. Takšni učinki niso omejeni na specifične vrste hrane, ampak na hrano nasploh, ko, recimo, vsakič, ko nam je dolgčas ali smo žalostni, brskamo po hladilniku.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesoljski odpadki

    Sateliti se množijo, z njimi pa tudi težave

    Kaj se zgodi s satelitom ob vstopu v atmosfero in kakšne so posledice za okolje?
    Jure Japelj 12. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Mikroplastika slabi obrambne mehanizme organizmov

    Andraž Dolar raziskuje vplive mikroplastike na kopenske rake enakonožce.
    Saša Senica 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Lakota po znanju in globoka človečnost

    Anže Jurček raziskuje prakse socialnih delavk in delavcev, ki delujejo v zdravstvenih organizacijah.
    Saša Senica 22. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila golenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Manj medijske izpostavljenosti spodrezalo Zorana Stevanovića

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas, ali pa ga ne bi nikomur. Demokrati so skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 11. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Živa KrajncZNANSTVENIK SPREMINJA SVETznanstveni vprašalnikZNANSTVENICA SPREMINJA SVET

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    V 18 letih zamenjala 40 stanovanj: koliko stane življenje v New Yorku

    Koliko v resnici stane življenje v New Yorku? O najemninah, praznih stanovanjih in absurdih bivanja iz prve roke s Slovenko, ki tam živi že več kot 18 let.
    12. 2. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    ​Kinosloga Retrosex

    Erotični Kino Sloga se vrača, pa čeprav le za en večer: vstopnic skoraj ni več

    Festival erotičnega filma slovenskemu občinstvu predstavlja kultne klasike. V dvanajstih letih delovanja program ni bil nikoli tarča moralističnih napadov.
    Mirt Bezlaj 12. 2. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Ukrajincu zaradi sporne čelade prepovedali nastop

    Mednarodni olimpijski komite je zaradi čeladi s portreti ukrajinskih športnikov, ubitih med rusko agresijo, nastop na tekmi prepovedal Vladislavu Geraskeviču
    12. 2. 2026 | 10:28
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Adaptacija romana Annie Ernaux opozarja, da je osebno vselej tudi politično

    Avtorica dramatizacije Let, ki bo v režiji Jaše Kocelija danes zaživela v Mestnem gledališču ljubljanskem, je pisateljica in dramaturginja Eva Mahkovic.
    Pia Prezelj 12. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd

    Kevin Durant usmeril puščice proti Dončiću: Leži na tleh in meče s sredine

    Luka Dončić bo izpustil še četrto zaporedno tekmo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, tekmo proti Dallasu bo pospremil kot gledalec.
    Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Ukrajincu zaradi sporne čelade prepovedali nastop

    Mednarodni olimpijski komite je zaradi čeladi s portreti ukrajinskih športnikov, ubitih med rusko agresijo, nastop na tekmi prepovedal Vladislavu Geraskeviču
    12. 2. 2026 | 10:28
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Adaptacija romana Annie Ernaux opozarja, da je osebno vselej tudi politično

    Avtorica dramatizacije Let, ki bo v režiji Jaše Kocelija danes zaživela v Mestnem gledališču ljubljanskem, je pisateljica in dramaturginja Eva Mahkovic.
    Pia Prezelj 12. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd

    Kevin Durant usmeril puščice proti Dončiću: Leži na tleh in meče s sredine

    Luka Dončić bo izpustil še četrto zaporedno tekmo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice, tekmo proti Dallasu bo pospremil kot gledalec.
    Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Olajšanje za podjetja v turizmu in gostinstvu

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo