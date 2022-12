Huawei Mate 50 Pro prinaša izboljšano varnost in zasebnost

Delujejo tudi kot kamere, mobilni računalniki, bančne platforme in pomnilnik osebnih in poslovnih podatkov – v bistvu zakladnica občutljivih informacij, ki jih dnevno nosimo s seboj. Nekateri izmed najbolj priljubljenih telefonov po vsem svetu se zagotovo ponašajo z lastnimi varnostnimi funkcijami, vendar morda obstaja boljša možnost za tiste, ki se zavedajo zasebnosti in varnosti.

Huawei je vedno gledal na kibernetsko varnost in zaščito zasebnosti kot na glavni prioriteti in se zaveda svoje odgovornosti za zagotavljanje varnosti omrežja in storitev. Huawei Mate 50 Pro, ki ga poganja EMUI 13, s svojim novim središčem za zasebnost in varnost naredi varovanje informacij in podatkov pametnega telefona preprostejše ter bolj pregledno, varno in nadzorovano.

Za večjo brezskrbnost se serija Mate 50 ponaša z obsežnim naborom funkcij za zagotavljanje zasebnosti in varnosti z EMUI 13, na primer, katera dovoljenja aplikacija želi v realnem času prek središča za zasebnost.

Varnostno središče zagotavlja varnostni posnetek telefona s spremljanjem dejavnosti prek zaklepanja aplikacij, sefa za gesla, varnosti datotek, iskanja naprave itd. To omogoča varnostnemu središču, da zazna morebitne neobičajne dejavnosti in deli ustrezna priporočila za zaščito naprave.

Mate 50 Pro podpira tudi zaščito zasebnosti slik, kar pomeni, da ko delite sliko, telefon samodejno izbriše občutljive informacije, kot sta lokacija in čas. Še več, takšne slike lahko celo skrijete v galerijo samo z dotikom!

FOTO: Huawei

Središče za zasebnost: vse pod vašim nadzorom

Lahko rečemo, da se veliko ljudi danes zanaša na digitalna orodja – s svojimi pametnimi telefoni upravljajo vsakodnevne dejavnosti, ostajajo obveščeni in se zabavajo – vendar niso vsi tako digitalno podkovani, zlasti ko gre za zasebnost in varnost podatkov na njihovi napravi.

Računalništvo je vse bolj prisotno na različnih področjih naših življenj, s to širitvijo pa raste nepreglednost in nepredvidljivost. S središčem za zasebnost na Mate 50 Pro lahko uporabniki sprejmejo ukrepe za ponovno pridobitev nadzora nad tehnologijo telefona.

Središče za zasebnost je splošna nadzorna plošča za uporabnike, ki si lahko ogledajo vsa vedenja aplikacij. V realnem času prikazuje dostop aplikacij do vseh občutljivih dovoljenj – tako da lahko po potrebi hitro ukrepate. Nadzorna plošča prikazuje tudi občutljive profile vedenja aplikacij v grafikonih in proaktivno ponuja predloge za zaščito zasebnosti za tvegane aplikacije.

To je dragoceno, ker ko središče za zasebnost aplikacijo označi kot »tvegano«, lahko sprejmete ukrepe za zaščito svojih podatkov tako, da aplikacije ne uporabljate več. Poleg tega bo središče za zasebnost uporabniku, ko zazna, da aplikacija uporablja dovoljenja nepravilno, svetovalo, naj jih onemogoči. To pomaga uporabniku pri učinkovitem prepoznavanju, katere aplikacije dostopajo do njegovih informacij, ki niso potrebne za delovanje aplikacije.

FOTO: Huawei

Varnostno središče: preprosto upravljanje na enem mestu

V varnostnem središču so tudi funkcije, ki so kot nalašč za zaposlene ljudi, za katere je pomembna kombinacija varnosti in učinkovitosti.

Ko uporabniki odprejo varnostno središče, lahko kadar koli preverijo trenutno varnostno stanje naprave. To vključuje zaklepanje aplikacij, sef za gesla, varno datoteko, iskanje naprave in še veliko več, kar uporabnikom aktivno pomaga prepoznati težave in se odzvati na različne situacije. Varnostno središče bo nato zagotovilo ustrezna priporočila za zaščito naprave.

Zaščita zasebnosti slik: varno delite svoje slike

Za slike EMUI 13 ponuja tudi nabor skrbnih varoval zasebnosti. Pošiljanje ali objava slike na družabnih omrežjih lahko nenamerno povzroči uhajanje nekaterih podatkov o zasebnosti. Funkcija zaščite zasebnosti na Mate 50 Pro izbriše tako občutljive podatke s slik, ki jih želite deliti. To ščiti druge pred dostopom do podatkov o vaši lokaciji, modelu naprave in času nastanka posnetka. Občutljive slike lahko tudi skrijete pred očmi v slikovnih albumih. Če želite aktivirati funkcijo, preprosto izberite nastavitve, nato zasebnost in nazadnje zaščito zasebnosti slike – tu lahko aktivirate zaščitne ukrepe za zasebnost.

Mnogi se tega ne zavedajo, vendar so podatki o vaši lokaciji med najbolj dragocenimi informacijami, ki jih lahko dobi oglaševalec, da ustvari jasnejšo sliko o vašem življenju in tako oceni priljubljenost svojih izdelkov na podlagi različnih parametrov, kot so uporabnikova služba, hobi ipd.

Številna podjetja, ki ponujajo ciljano oglaševanje, uporabljajo podatke o lokaciji, da natančno določijo vaša zanimanja in dejavnosti zunaj spleta, ki jih sicer ne bi razkrili. Z zaščito zasebnosti slik na Mate 50 Pro lahko bolje ohranite zasebnost svojih podatkov na svojem mobilnem telefonu in optimizirate uporabniško izkušnjo pametnega telefona.

Dodatna zaščita

Seveda pa nikoli ni odveč, če kakšen korak dlje naredimo tudi sami, npr. zaščitite napravo z dodatnimi aplikacijami, ki zagotovijo večjo varnost podatkov. Ogromno jih boste našli v trgovini z aplikacijami AppGallery, prav tako pa tudi prek aplikacije Gspace, ki jo namestite iz omenjene trgovine. Z njo namreč lahko dostopate do vseh aplikacij, ki so v trgovini Play.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei