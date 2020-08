HUAWEI MateBook X Pro 2020, Foto: Huawei

Huawei je na trg pred kratkim lansiral vrhunski prenosni računalnik nove generacije, ki s prikazovanjem slike v razmerju 3 : 2 ter revolucionarno tehnologijo Huawei Share uporabniku ponudi še učinkovitejše delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo. Z zaslonom z zmogljivostjo 3K in sistemom za prostorski zvok zagotavlja tudi izjemno intenzivno razvedrilno izkušnjo in spet kaže, da gre za vsestranski prenosnik, primeren tudi za najzahtevnejše poslovne uporabnike.Privlačnost 13,9-palčnega zaslona FullView za prosti čas in razvedrilo je neizpodbitna. Zaslon se ponaša z zelo tankimi robovi in prikazna površina pokriva kar 91 odstotkov površine prednje ploskve. Matrika LTPS pri ločljivosti 3000 x 2000 slikovnih točk podpira 100-odstotni barvni spekter sRGB, kontrastno razmerje 1500 : 1 in PPI 260. Prenosnik se odlično znajde pri prikazovanju živahnih, realističnih barv in podob visoke gostote in pretakanju videoposnetkov. Uporablja nestandardno razmerje stranic 3 : 2, kar v primerjavi z običajnim razmerjem 16 : 9 olajša delo z različnimi oblikami ustvarjanja vsebine.Prenosniki morajo biti zelo zmogljivi, da lahko zagotavljajo zanesljivo delovanje. Ko brskate po svetovnem spletu in imate odprtih več zavihkov, prenosniki večkrat zmrznejo ali pa predvajanje glasbe ni usklajeno s predvajanjem videoposnetka. Običajno se to zgodi, če prenosnik nima dovolj zmogljivega čipovja. MateBook X Pro 2020 ne sklepa kompromisov, ko gre za zmogljivost delovanja, kar zagotovi navkljub vitki, kompaktni obliki. Prenosnik poganja procesor IntelCore™ i7-10510U desete generacije, ki se z raznovrstnimi opravili spopada lahkotno in celo obsežne in zahtevne datoteke obdeluje brez truda, pa naj gre za brskanje po spletu ali predvajanje HD videoposnetkov.Za številne uporabnike je igranje iger na prenosniku zelo pomembno. Mnogi tanki prenosniki na trgu nimajo možnosti vgradnje ločene kartice, kar negativno vpliva na igralno izkušnjo. HUAWEI MateBook X Pro 2020 je opremljen z GeForce MX250, ki zagotavlja 3,5-krat večjo zmogljivost kot integrirana grafična kartica. To pomeni, da se ne glede na intenzivnost svoje igre lahko vedno zanesete na MateBook X Pro 2020.Vzdržljivost baterije je za uporabnike eden ključnih kriterijev za nakup. HUAWEI MateBook X Pro 2020 se ponaša z baterijo zmogljivosti 56 Wh, ki omogoča nemoteno celodnevno uporabo tudi za pretakanje videoposnetkov.Vsestranski prenosniki morajo izpolniti potrebe uporabnikov v delovnem in prostočasnem okolju. Zaradi prostorskih in stroškovnih omejitev je namestitev kakovostnega zvočnega sistema pri prenosnikih velik izziv. Z MateBook X Pro je Huaweiu uspelo izdelati avdiosistem, ki ga uporabniki pri prenosnikih še niso imeli možnosti slišati. Ker je delovanje zvočnikov v mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih že prešlo na višjo raven, imajo zdaj tudi večji prenosni računalniki več možnosti, da uporabnikom ponudijo boljše zvočne učinke. Kot zastavonoša znamke Huawei prenosnikodraža ves trud in vztrajnost podjetja, da bi dosegli popolnost tudi na avdio področju. Sistem sestavljajo 4 zvočniki in cepilnik za ločevanje frekvenc. Huawei MateBook X Pro navdušuje z bogatimi basi iz globokotonca in kristalno jasnimi visokimi toni. Na kratko, bogati in čisti zvočni učinki v vseh pogledih in iz vseh kotov. HUAWEI MateBook X Pro je premična kinodvorana, ki ob vsaki uporabi navduši z mogočno, intenzivno kinematografsko izkušnjo.MateBook X Pro 2020 prinaša revolucionarno, ki omogoča opravljanje pisarniškega dela ob hkratnem predvajanju razvedrilnih vsebin. Temelji na Huaweijevi porazdeljeni tehnologiji in prestopa mejo med telefonom in prenosnim računalnikom. Z enim dotikom lahko povežete Huaweijev telefon in prenosnik ter telefonski zaslon predvajate na zaslonu prenosnika. Tehnologija omogoča prenašanje datotek med pametnim telefonom in prenosnikom, predvsem pa tudi v praksi zagotavlja brezšivno povezljivost prenosnika in pametnega telefona, kar pomeni neverjetno učinkovitost pri vseh spletnih opravilih.lahko prenašamo dokumente, slike in besedilo med različnimi napravami ter te vsebine gledamo in urejamo s pomočjo aplikacij na prenosniku. Na dohodni klic se lahko odzovemo tudi s pomočjo dodatne opreme prenosnika, tj. z miško in zvočniki.Možnost večzaslonskega sodelovanja je prava odskočna deska za bogati povezani ekosistem, ki uporabniku omogoča, da lahko aplikacije za Android upravlja s svojega telefona in prenosnika Huawei in se enostavno pomika med obema tipoma naprav.Z neverjetnim zaslonom FullView, zanesljivim delovanjem, dinamično stereo zvočno sliko, gladkim delovanjem aplikacij in tehnologijo Huawei Share prenosnik MateBook X Pro 2020 predstavlja novo paradigmo prenosnih računalnikov, ki se odlično znajdejo tako pri delu kot zabavi, in bo nedvomno pustil močno sled v panogi.