Huawei navdušuje z novima vrhunskima telefonoma P60 Pro in Mate X3

Na predstavitvenem dogodku v Münchnu v Nemčiji je tehnološko podjetje predstavilo nove vrhunske naprave, vključno z dvema vodilnima pametnima telefonoma naslednje generacije: Huawei P60 Pro, fotografski pametni telefon številka 1 z najvišjo oceno v zgodovini lestvice DXOMARK, Huawei Mate X3, najtanjši in najlažji prepogljiv pametni telefon z velikim zaslonom, ter druge vrhunske izdelke, od nosljivih naprav do osebnih računalnikov.

Z novimi predstavitvami Huawei potrjuje svojo vodilno vlogo na trgu zabavne elektronike in ostaja zavezan nenehnim inovacijam ter zagotavljanju naprednih digitalnih rešitev vsem posameznikom in organizacijam na svetu. Huawei je osredotočen na tehnološki napredek za ustvarjanje bolj inovativnih izdelkov in ostaja zavezan velikim naložbam v raziskave, razvoj in inovacije. Podjetje ima 20 raziskovalnih centrov v Evropi, med drugim v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, na Švedskem, v Belgiji in na Poljskem. Prav tako je tudi med najpomembnejšimi prijavitelji patentov pri Evropskem patentnem uradu (EPO) – podjetje je prijavilo 4505 patentov, kar je več kot 27-odstotno povečanje glede na preteklo leto.

Legendarna serija P se vrača z modelom Huawei P60 Pro

Serija Huawei P je s svojimi tehnološkimi dosežki na področju mobilne fotografije sinonim za fotografske inovacije in izjemen dizajn za več kot 15 milijonov evropskih uporabnikov. Z leti so napredne fotografske funkcije serije Huawei P številnim navdušencem omogočile, da so postali pravi mojstri fotografije.

»Z naprednimi, majhnimi, a zmogljivimi kamerami pametnih telefonov Huawei lahko vsak uporabnik postane profesionalen fotograf in deli fotografije pomembnih trenutkov v najboljši kakovosti. Mobilne telefone Huawei uporabljam že več kot šest let in občudujem njihove fotografske zmogljivosti, dizajn ter brezhibno in trajno uporabniško izkušnjo. Z uporabo pametnega telefona serije P sem lahko ujel prepričljiva čustva in doživetja. Zdaj pa novi Huawei P60 Pro s svojo neverjetno fotografsko funkcijo ponovno dviguje digitalno fotografijo na profesionalno raven in na novo definira umetnost fotografije,« je povedal Costin Mocanu, zmagovalec natečaja Huawei Next Image Awards 2022.

Novopredstavljeni Huawei P60 Pro je pametni telefon z najvišjo oceno v zgodovini lestvice DXOMARK. Huawei P60 Pro z izjemnim rezultatom 156 točk izstopa na področju splošne zmogljivosti in fotografskih funkcij, zaradi česar je najnaprednejši fotografski pametni telefon, ki je trenutno na voljo na trgu. Prestižni portal je zelo pohvalil tako tehnične kot fotografske zmogljivosti najnovejšega Huaweievega paradnega konja.

Novi telefon ima popolnoma nadgrajen optični sistem in je prvi v industriji, ki je opremljen s telefotokamero Ultra-Lighting s povečano občutljivostjo na svetlobo in več sklopi objektivov. V svojem dizajnu Huawei P60 Pro črpa navdih iz narave in na novo interpretira sodobno estetiko pametnih telefonov z ohišjem v rokokojski biserno beli različici (Rococo Pearl). Prvič v industriji ima hrbtna ploskev teksturo biserne matice, ki so jo dosegli z dodajanjem naravnega mineralnega bisera v prahu, ki ustvarja svetlobni in lesketajoči se učinek. Telefon sicer odlikuje tudi njegova vzdržljivost. Ponaša se namreč z novim, na robovih rahlo ukrivljenim zaslonom LTPO s Huaweievim ekskluzivnim zaščitnim steklom Kunlun Glass, ki znatno izboljša trdoživost in poveča odpornost proti padcem.

Huawei Mate X3: vrhunska izkušnja s prepogljivo inovacijo

Huawei velja za vodilno ime na področju prepogljivih pametnih telefonov, najnovejši predstavnik Huawei Mate X3 pa utira pot naprej v novo dobo. Gre za napreden prepogljiv pametni telefon, ki v praksi pokaže, kako lahek, tanek in zanesljiv je lahko prepogljiv pametni telefon. Huawei Mate X3 je najtanjši in najlažji prepogljiv pametni telefon z velikim zaslonom, ki je bil deležen nadgradnje na vseh področjih – boljši notranji in zunanji zaslon, nova generacija večdimenzionalnih tečajev ter naprednejši sklop kamer.

Kot velja za vse pametne telefone Huawei, sta Huawei P60 Pro in Huawei Mate X3 opremljena z bogatim naborom najnovejših in najbolj priljubljenih aplikacij. Trgovina z aplikacijami AppGallery, ki ima 580 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov, z novim pametnim iskalnikom in različnimi oblikami storitvenih zmožnosti zdaj omogoča več možnosti pri iskanju aplikacij. Primer plodnega sodelovanja s partnerji je aplikacija Viber, ki omogoča varno in zasebno komunikacijo po sporočilih in klicih. Viber povezuje več kot milijardo ljudi po vsem svetu in je ena prvih večjih blagovnih znamk, ki se je pridružila AppGallery.

Serija Huawei Watch 4: en dotik na zapestju za bolj zdravo življenje

Huawei še naprej spodbuja dobro telesno počutje s celodnevnim spremljanjem zdravja, ki je na voljo v obsežnem naboru pametnih nosljivih naprav. Serija Huawei Watch 4 je nova linija pametnih nosljivih naprav, ki vključuje uri Huawei Watch 4 in Huawei Watch 4 Pro. Obe sta podedovali tehnološko poreklo serije Watch, vendar sta še bolj osredotočeni na skrb za zdravje. S Huaweievim večtočkovnim spremljanjem zdravja z enim dotikom je skrb za zdravje tako preprosto,kot dotik na zapestju.

Večkratni dobitnik zlate medalje na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih ter svetovna ikona na področju atletike sir Mo Farah je leta 2021 začel sodelovati s podjetjem Huawei z uro Huawei Watch GT 3. Od takrat so Huaweieve pametne ure postale sestavni del njegovega strogega treninga in zdravega načina življenja.

»Obožujem Huaweievo linijo pametnih ur. Vsaka od njih ima nekaj edinstvenega, pa naj gre za izjemno natančen GPS lahke ure Watch GT Runner ali čudovito luksuzno obliko nove ure Watch Ultimate. Ne glede na to, kaj počnem ali kam grem, lahko vedno vzamem pravo napravo, ki popolnoma ustreza mojim potrebam. Nova ura Huawei Watch 4 je še ena zmagovalka. Všeč so mi premijski materiali, iz katerih je izdelana, zaslon pa je kot iz drugega sveta! In čeprav večina ljudi misli, da mene in mojega trenerja zanima le spremljanje tekaških sposobnosti, so mi v resnici resnično pomembne splošne zdravstvene metrike, saj mi pomagajo analizirati raven moje zmogljivosti. Zato bo funkcija zdravja z enim gumbom na uri Watch 4 omogočila, da bo pridobivanje vseh teh informacij zelo, zelo enostavno. Všeč mi je,« je dejal sir Mo Farah.

Računalniki naslednje generacije za profesionalno in domačo pisarno

Huawei je na dogodku predstavil tudi novi MateBook X Pro, izjemno tanek in lahek prenosnik, ki združuje estetiko, inovacije in inteligenco v eni napravi, ter MateBook 16s, prenosnik z velikim zaslonom ločljivosti 2,5 K in zmogljivim procesorjem Intel® Core™ 13. generacije, ki uporabnikom omogoča, da brezskrbno uresničijo svoje navdihe in optimizirajo produktivnost.

Razpoložljivost in cene Od predstavljenih naprav bodo v Sloveniji na voljo P60 Pro, Mate X3 in serija Watch 4. Telefona bosta na voljo predvidoma v tednu od 15. maja, serija Watch 4 pa v prvi polovici junija. Predvidene maloprodajne cene so: Huawei P60 Pro – 1199 EUR Huawei Mate X3 – 2399 EUR Huawei Watch 4 Series – Watch 4/Watch 4 Pro – 449 EUR/599 EUR Več informacij o Huawei P60 Pro Več informacij o Huawei Mate X3 Za več informacij, prosimo, obiščite: consumer.huawei.com/si

