Huawei P40 lite je verjetno najboljši cenovno ugoden telefon doslej

Eleganten sklop štirih kamer v matrični postavitvi uporabnikom ponuja več fotografskih možnosti

Vrhunski 7 nm SoC za bolj gladko igralno izkušnjo

Hitro in varno polnjenje s tehnologijo Huawei SuperCharge s 40 W in baterijo kapacitete 4200 mAh

Telefoni serije P že v prodaji, spoznajte Huawei AppGallery

Huawei je vodilno podjetje v svetu na področju sistemov matričnih kamer, in Huawei P40 lite ponovno prevzema mesto na čelu tega trenda. Naprava ima na hrbtišču nameščen sklop štirih kamer v matrični postavitvi, ki vključujejo glavno kamero ločljivosti 48 MP, 8-MP kamero z ultra širokokotnim objektivom, 2-MP kamero za bližinsko fotografijo in 2-MP kamero za ustvarjanje učinka globinskih detajlov (bokeh). Sklop kamer omogoča neverjetno raznovrstno in prepoznavno fotografsko in videoizkušnjo.Glavna kamera ločljivosti 48 MP na hrbtišču naprave se ponaša s polpalčnim tipalom in odprto zaslonko f/1,8 ter zmogljivim procesorjem in podpira tehnologijo lepljenja več posnetkov visoke ločljivosti. Kamera v trenutku inteligentno optimizira več posnetkov, pri tem pa ohranja ostrino detajlov, tudi pri povečavi.Pri nočnem fotografiranju telefon uporablja tehnologijo združevanja slikovnih pik 4 v 1, da doseže velikost pike 1,6 μm. Funkcija izboljšanja kakovosti slike in zmanjševanja šuma na posnetkih v formatu RAW poskrbi, da so fotografije nočnega neba jasnejše in z manj šuma, kar ob daljših časih osvetlitve in inteligentnem lepljenju posnetkov uporabniku pomaga ujeti vso lepoto zvezdnega neba v popolno fotografijo.Ultra širokokotni objektiv s 120-stopinjskim vidnim kotom in ločljivostjo 8 MP omogoča skoraj brezmejen pogled, saj lahko zajame kar 140 odstotkov več kot običajni objektiv z 78-stopinjskim kotom pokritosti. Ne glede na to, ali želite zajeti skupino ljudi, zgradbo ali razsežnost pokrajine, Huawei P40 lite bo poskrbel, da bo vaša fotografija ali videoposnetek izjemen.Makro objektiv omogoča ekstremno bližinsko fotografiranje predmetov celo z oddaljenosti le 4 cm, kar pomeni, da s telefonom Huawei P40 lite lahko odkrivate nove podrobnosti in teksture. Za pristnejši učinek zamegljenega ozadja je tu kamera bokeh, ki s pomočjo algoritmov umetne inteligence za programsko in strojno opremo telefona zajema informacije o globinski ostrini in z učinkovitim zaznavanjem robov posameznih predmetov na sliki zagotavlja, da je zameglitev ozadja bolj naravna.Huawei P40 lite je opremljen s 7-nanometrskim procesorjem Kirin 810, ki je sestavljen iz dveh večjih in šestih manjših jeder in vključuje prilagodljivo različico grafičnega procesorja Mali-G52, tehnologijo ISP četrte generacije za obdelavo posnetkov in namensko NPE (nevronsko procesno enoto), ki je plod lastnega razvoja družbe Huawei.Uradni podatki družbe Huawei navajajo, da je 7-nanometrski procesor Kirin 810 kar 50 % učinkovitejši pri porabi energije in omogoča 110 % večjo gostoto tranzistorjev kot 12-nm Kirin 710, s čimer zagotavlja hitrejše in zmogljivejše delovanje ter manjšo porabo energije.Zaradi sistemske tehnologije umetne inteligence, ki podpira funkcijo Kirin Gaming+, nadgradnje gonilnikov in optimizacije obremenitve grafičnega procesorja ter optimizacije posebnih učinkov igre v visoki ločljivosti novi Huawei P40 lite zagotavlja veliko boljšo kakovost slike v realnem času in boljše delovanje pri velikih 3D-igrah, kar obenem pomeni tudi optimizirano jasnost slike, kontrast in svetlost predvajane igre.Zaradi prednosti, ki jo tehnologija umetne inteligence vnaša v NPE, pametni telefon fleksibilno razporeja vire med procesorjem, grafičnim procesorjem in pomnilnikom. Nove funkcije EMUI 10, kot je na primer Deterministic Latency Engine, lahko dodatno izboljšajo računalniško hitrost telefona Huawei P40 lite.Vzdržljiva baterija in hitro polnjenje sta dve izjemno pomembni prednosti novega telefona Huawei P40 lite. Baterija kapacitete 4200 mAh uporabniku omogoča nemoteno celodnevno uporabo. Ali gledate filme, igrate mobilne igre ali fotografirate – skrb, da vam bo zmanjkalo baterije, je popolnoma odveč.Huawei P40 lite je opremljen tudi z izjemno funkcijo hitrega polnjenja Huawei SuperCharge s 40 W, ki omogoča polnjenje telefona do 70 % v pol ure in 100 % v eni uri. Ta učinkovita tehnologija hitrega polnjenja je tudi preverjeno varna, kar dokazuje varnostni certifikat certifikacijskega organa TÜV Rheinland.Huawei P40 lite je nedvomni prvak med podobnimi napravami, kar zadeva zmogljivost in vzdržljivost baterije, in skoraj zagotovo najboljši cenovno ugoden telefon doslej.Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije svetovnih in tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete svoj novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije