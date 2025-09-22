  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    FOTO: Huawei
    Galerija
    FOTO: Huawei
    Promo Delo
    22. 9. 2025 | 08:39
    22. 9. 2025 | 08:39
    A+A-

    Zvezde predstavitve so bile pametne ure serije Huawei Watch GT 6, Watch Ultimate 2 in Watch D2, ki prefinjeno združujejo visoko modno estetiko s profesionalnim spremljanjem zdravja in fitnesa. Veliko novosti pa prinašajo tudi pametni telefoni serije nova 14, brezžične slušalke FreeBuds 7i in tablični računalniki MatePad 12 X. Poleg izdelkov je Huawei oblikoval novo filozofijo »Now Is Yours« in predstavil natečaj GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, osredotočeno na mlade, ki tehnologijo vključujejo v vsakdanje življenje.

    Serija Huawei Watch GT 6: redefiniranje napredne izkušnje vadbe na prostem

    Pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prinašajo svež pristop k povezovanju mode in športa. Popolnoma prenovljena strojna oprema zagotavlja impresivno, do 21-dnevno življenjsko dobo baterije in vrhunsko natančnost satelitskega sprejemnika. Obenem sistem Huawei TruSense poskrbi za vsestranske, hitre in natančne meritve telesnih znakov.

    FOTO: Huawei
    FOTO: Huawei

    Na voljo je knjižnica z več kot 100 načini vadbe, med katerimi so štirje, povezani s športi na prostem, bistveno izboljšani. Naprednejšo izkušnjo kolesarjenja zagotavlja virtualni merilnik moči s profesionalno analizo zmogljivosti brez fizičnega merilnika moči. Na voljo je tudi način teka v naravi z naprednimi funkcijami, kot so natančno določanje položaja, grafikon višinske krivulje in analiza naklona v realnem času. Po njegovi zaslugi boste lažje prepoznali izzive na poti in optimizirali porabo energije. Način spremljanja igre golfa ponuja celo vrsto zelo kakovostnih funkcij, vključno z zemljevidi igrišč v visoki ločljivosti. Prenovljen pa je tudi način spremljanja smučanja z natančnim določanjem položaja in bogatim naborom podatkov za popolnoma profesionalno in vznemirljivo izkušnjo na belih strminah.

    Preboji na področju spremljanja vadbe in zdravja

    Huawei Watch Ultimate 2 je prva pametna ura na trgu s komunikacijskimi funkcijami in sposobnostjo potopa do globine 150 metrov. Revolucionarna podvodna komunikacija na podlagi zvoka (sonarja) omogoča pošiljanje sporočil med urami do globine 30 metrov in klic na pomoč (SOS) z enim dotikom do globine 60 metrov.

    Hkrati so predstavili različico pametne ure Huawei Watch D2 v bleščeče modri barvi z izboljšanimi zmogljivostmi. V kombinaciji z individualnimi meritvami in 24-urnim ambulantnim spremljanjem ustvarja robusten in vsestranski sistem, zasnovan za zadovoljitev raznolikih potreb pri učinkovitem upravljanju krvnega tlaka.

    FOTO: Huawei
    FOTO: Huawei

    Serija Huawei nova 14: profesionalno portretiranje s kamero Ultra Chroma

    Pametne telefone serije Huawei nova 14 odlikuje na novo zasnovan portretni način. Profesionalni način je plod pionirske kamere Ultra Chroma in izboljšanega pogona XD Portrait Engine. Oboje skupaj zagotavlja portrete z izjemno globino in teksturami. Kamera se še posebej dobro obnese v slabših svetlobnih razmerah, kot so koncertna prizorišča, kjer upodablja prizore z osupljivo jasnostjo in natančnimi podrobnostmi. Obenem sprednja 50-milijonska kamera s samodejnim ostrenjem in 5-kratno povečavo poskrbi za čudovite selfije. Na voljo je tudi vrsta revolucionarnih funkcij za urejanje fotografij z umetno inteligenco, ki zagotavljajo, da je vsaka fotografija odlična in brez napak.

    Huawei MatePad 12 X in M-Pencil Pro: nova era učenja in ustvarjalnosti

    Na novo predstavljeni tablični računalnik Huawei MatePad 12 X PaperMatte je opremljen z izjemno jasnim zaslonom, zasnovanim za čim boljše vizualno udobje. Brezhibno deluje s pisalom Huawei M-Pencil Pro, ki podpira priročne funkcije, kot so uporaba izskočnih menijev, dostop do beležke Huawei Notes z enim dotikom in prilagajanje čopiča z vrtenjem. Slednje je mogoče tudi v okolju tabličnega računalnika MatePad 11.5 PaperMatte, ki je lokalno dostopen po nadvse prijazni ceni 399 evrov.

    FOTO: Huawei
    FOTO: Huawei

    Hkrati je Huawei na dogodku uradno zagnal iniciativo GoPaint Worldwide Creating Activity 2025. Natečaj ohranja obstoječe kategorije Narativna umetnost, Digitalna akvarel in črnilo, ZF umetnost in Najsodobnejše slikarstvo ter uvaja novo kategorijo Animacija. S tem želi Huawei navdihniti kreativne uporabnike po vsem svetu, da vzamejo v roke pero in sprostijo svojo domišljijo.

    FOTO: Huawei
    FOTO: Huawei

    Huawei FreeBuds 7i: vrhunska kakovost zvoka in pogovori brez motenj

    Nove brezžične slušalke združujejo dinamično odpravljanje hrupa, prostorski zvok, ki vas popolnoma obda, ter stabilne in jasne pogovore. Zasnovane so za poslušalce, ki si želijo pobegniti od vrveža svojega zaposlenega življenja s prilagodljivim odpravljanjem hrupa Intelligent Dynamic ANC 4.0. Z zagotavljanjem jasnejših in bolj potopljivih izkušenj klicev in poslušanja so Huawei FreeBuds 7i popolne spremljevalke mladih, saj so prilagojene njihovim potrebam.

    Poglabljanje dialoga z mladimi potrošniki

    Huawei je predstavil tudi dinamično vizijo »Now Is Yours«, zavezo poglabljanju dialoga z novo generacijo potrošnikov. Vizija temelji na odprtosti in vključenosti, njen cilj pa je ustvariti kulturno in čustveno resonanco s pomočjo tehnologije, ki je inovativna in človeška.

    Z očmi, usmerjenimi v prihodnost, Huawei znova potrjuje svojo zavezo, da bo zagovarjal mladinsko kulturo in uporabljal inovacije kot univerzalni jezik. Z oblikovanjem tehnologije z več topline in empatije želi Huawei uskladiti svoj ritem z globalno skupnostjo in se podati na skupno pot v prihodnost neskončnih možnosti.

    FOTO: Huawei
    FOTO: Huawei

    Cene in razpoložljivost

    • Pametna ura Huawei Watch 6 s premerom ohišja 41 milimetrov v beli ali vijoličasti barvi bo na voljo po priporočeni ceni 259 evrov. Različica z milanskim kovinskim paščkom pa po 329 evrov.
    • Priporočena cena črne Huawei Watch 6 s premerom ohišja 46 milimetrov bo 259 evrov, zelene pa 279 evrov.
    • Priporočena cena črne in peščeno zlate Huawei Watch 6 Pro (46-milimetrsko ohišje) bo 379 evrov, različica z ohišjem iz titana pa bo stala 499 evrov.
    • Brezžične slušalke Huawei FreeBuds 7i bodo na voljo po priporočeni ceni 99 evrov.
    • Za pametno uro Huawei Watch Ultimate 2 v črni barvi boste odšteli 899 evrov, za modro pa 999 evrov.

    V primeru, da se za nakup pametne ure HUAWEI WATCH GT 6 Series odločite do 31. oktobra, prejmete še slušalke Huawei FreeBuds 3 SE. Omenjene ure bodo sicer na voljo že konec tega meseca!

    Naročnik oglasne vsebine je Huawei

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pop ikona

    Taylor Swift srečno trinajstico zamenjala z novo številko

    Ena največjih svetovnih zvezdnic ob izidu albuma pripravlja veliko filmsko zabavo.
    22. 9. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pisec uspešnic

    Dan Brown: Naše religije bodo sčasoma postale mitologije

    Avtor svetovnih uspešnic Da Vincijeva šifra in Angeli in demoni Dan Brown (61) je po skoraj dveh desetletjih predstavil svoj najnovejši roman.
    Agata Rakovec Kurent 22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
