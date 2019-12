Ignoriral vsa pravila, nato pa še potvarjal dejstva?

Dobro leto je minilo od novice, ki je stresla svet znanosti, ko je kitajski znanstvenik He Jiankui objavil, da je gensko spremenil zarodka dvojčic. Zelo verjetno je, da poskus ni bil uspešen, in morda so se ob igranju z geni pojavile neželene mutacije, komentirajo znanstveniki, ki so imeli vpogled v znanstveno študijo.Deli opisa postopkov so namreč prvič postali javni, objavila jih je ameriška revija MIT Technology Review. Kitajski genetik je ignoriral vse etične in znanstvene norme. Ko je ustvaril dvojčici Lulo in Nano, jima je domnevno onesposobil gen, ki omogoča dovzetnost za okužbo z virusom HIV. Oče deklic je menda prenašalec virusa, z gensko spremembo pa naj bi bili deklici zaščiteni pred okužbo in prenosom tega.Kitajski znanstvenik se je pohvalil z medicinskim presežkom, s katerim bi lahko kontrolirali epidemijo virusa HIV, a pri tem ni predstavil jasnih in nedvoumnih dokazov za svoje trditve. Nekaj ljudi se rodi z naravno imunostjo zaradi mutacije gena CCR5 in tega je z revolucionarnim orodjem Crispr targetiral He.A kot ugotavljajo v reviji, v kateri so razdelali pridobljeno verzijo članka o študiji, He s podatki nasprotuje lastnim trditvam., genetik s kalifornijske univerze v Berkleyju, je za MIT Technology Review povedal: »Trditve, da je reproduciral gen CCR5, so nepravilna predstavitev dejanskih podatkov in jih lahko opišemo le z besedno zvezo: namerno zavajanje.« Dodal je, da študija v resnici kaže, da ekipi ni uspelo ustrezno reproducirati omenjenega gena, zato so pri tem lahko nastale mutacije, katerih učinki niso jasni. Orodje Crispr ostaja nepopolno, saj lahko vpliva tudi na druga mesta.V reviji MIT Tecnology Review so razmišljali tudi o samem povodu, da sta starša privolila v sodelovanje pri genskem editiranju zarodkov. Na Kitajskem so namreč okuženi z virusom HIV zelo stigmatizirani in takšni pari nimajo dostopov do postopkov umetnih oploditev. Tako je povsem možno, da sta starša izkoristila priložnost, da sploh dobita otroka.V kitajskem znanstvenem članku, kot ugotavljajo v MIT Tecnology Review, je tudi nekaj namernih napak, da bi onemogočili razkritje družine. V študiji je zapisano, da sta se otroka rodila novembra 2018, medtem ko je več drugih poročil navajalo kot datum rojstva oktober.