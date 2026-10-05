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    In Nobelovo nagrado za medicino prejme ...

    Nobelova nagrada je vredna dober milijon evrov. Skupno podelijo šest nagrad.
    Prestižna medalja FOTO: Adrian Dennis/AFP  
    Galerija
    Prestižna medalja FOTO: Adrian Dennis/AFP  
    S. S.
    5. 10. 2026 | 07:31
    5. 10. 2026 | 08:21
    2:56
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    V začetku oktobra komisije na Švedskem in Norveškem razglasijo Nobelove nagrade na področju znanosti, literature, ekonomije in prizadevanj za mir. Skupno podelijo šest nagrad, ki jih nato nagrajenci prejmejo decembra v Stockholmu in Oslu. Vsaka nagrada je podeljena osebi ali osebam za pionirski prispevek.

    Danes dopoldne bodo razglasili Nobelove nagrajence za fiziologijo in medicino. To nagrado izbira Nobelov odbor Karolinskega inštituta v Stockholmu na Švedskem.

    Jutri sledi razglasitev nagrade za fiziko, nato za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek za mir, pri čemer ta vedno pritegne največ pozornosti, v ponedeljek sledi še nagrada za ekonomske znanosti.

    Letos je bilo za Nobelovo nagrado za mir 287 kandidatov – 208 posameznikov in 79 organizacij, je sporočil Nobelov odbor. Lani je inštitut prejel 338 nominacij. Največje število kandidatov doslej je bilo 376, in sicer leta 2016.

    Nagrajenci Nobelove nagrade prejmejo diplomo, medaljo in dokument, v katerem je naveden znesek Nobelove nagrade, ki letos znaša 12 milijonov švedskih kron, kar po trenutnem menjalnem tečaju znaša dober milijon evrov.

    Izumitelj, podjetnik in poslovnež Alfred Nobel je v oporoki določil, da se njegovo premoženje uporabi za nagrado »tistim, ki so v preteklem letu prinesli največjo korist človeštvu«. Nobelova nagrada naj bi nagrajevala izjemne dosežke na področjih, s katerimi se je v času svojega življenja najbolj ukvarjal: fizika, kemija, fiziologija ali medicina, literatura in mir.

    Po njegovi smrti se je začel dolgotrajen proces uresničevanja njegove vizije, prve Nobelove nagrade pa so bile podeljene leta 1901. Leta 1969 je bila ustanovljena še Nagrada Švedske centralne banke za ekonomske znanosti v spomin na Alfreda Nobela. Njena uvedba je bila izjema, namenjena praznovanju tristoletnice švedske centralne banke.

    Lani so Nobelovo nagrado za fiziologijo in medicino prejeli Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell in Šimon Sakaguči za svoje revolucionarno odkritje na področju periferne imunske tolerance, ki preprečuje, da bi imunski sistem škodoval telesu, so sporočili iz Nobelovega odbora Karolinskega inštituta. 

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