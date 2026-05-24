Indeks umetne inteligence v Sloveniji rahlo nižji od evropskega povprečja

Indeks umetne inteligence, ki med drugim upošteva pogostost uporabe, sprejemanje in zaupanje v to tehnologijo, je v Sloveniji pri 49 točkah, kar je malenkost manj od evropskega povprečja in nekoliko manj od Hrvaške in Srbije, kaže raziskava svetovnega združenja za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN in Inštituta Mediana.

Indeks upošteva sedem dimenzij: pogostost uporabe umetne inteligence, zanimanje za to tehnologijo, sprejemanje umetne inteligence, učinkovitost, uporabnost umetne inteligence, udobje pri njeni uporabi ter zaupanje v umetno inteligenco.

V Sloveniji znaša 49 točk od 100 možnih, kar je pet točk več kot lani.

Pri uporabnosti so v Sloveniji izmerili 63 točk, učinkovitosti 52 točk, sprejemanju in uporabi po 53 točk, zanimanju 46 točk, zaupanju 44 točk in udobju 43 točk, je razvidno iz sporočila Inštituta Mediana.

Kot ugotavljajo raziskovalci, Slovenija za Evropo, Hrvaško in Srbijo zaostaja v praktično vseh dimenzijah. Izjema je uporaba, kjer je Slovenija malenkost pred evropskim povprečjem (51 točk) in Hrvaško (52 točk).

»Naraščanje uporabe še ne pomeni, da prihaja do večjega zaupanja, udobja, uporabnosti in sprejemanja umetne inteligence, kar se odraža v počasni rasti indeksa zaradi nizkega doprinosa vseh dimenzij, razen uporabe,« so zapisali pri Mediani.

Državi z najvišjim UI indeksom sta bili Indija in Kitajska (po 76 točk). V Evropi je bilo povprečje pri 50 točkah, pri čemer je imela med posameznimi evropskimi državami najvišji indeks Grčija z 59 točkami. Na repu je bila Gruzija s 44 točkami.

V regiji so najvišji indeks umetne inteligence zabeležili v Srbiji, kjer je znašal 54 točk oz. devet točk več kot lani. Na Hrvaškem je bil indeks z 51 točkami tik nad evropskim povprečjem in šest točk višje kot lani.

Raziskava je potekala med lanskim novembrom in letošnjim februarjem pod okriljem WIN (Worldwide Independent Network of Market Research and Opinion Polling) v 44 državah sveta. Skupaj je v njej sodelovalo 44.000 ljudi. V Sloveniji je raziskavo preko spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 1018 polnoletnih prebivalcev.